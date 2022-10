70.000 civiles abandonaron Jersón en una semana, dicen prorrusos

Los ocupantes rusos de la región de Jersón, en el sur de Ucrania, aseguraron este miércoles (26.10.2022) que más de 70.000 civiles han abandonado sus hogares en esa zona "en una semana”, luego de que las autoridades invasoras ordenaran evacuar el pasado 19 de octubre. El gobierno de Kiev considera que ese movimiento forzado de ciudadanos ucranianos es una deportación.

"Jersón es una ciudad que está junto al agua. La gente tiene botes. Estoy seguro de que más de 70.000 (personas) se han marchado en una semana desde que se organizó el cruce" de la orilla derecha del río Dnipro a la orilla izquierda, más alejada de la línea del frente, dijo Vladimir Saldo, jefe de la administración de ocupación rusa, en un contacto directo con el canal de televisión Krym 24.

Desde principios de septiembre el ejército ucraniano avanza progresivamente en esta región anexada por Moscú a finales del mismo mes, pero que Rusia no controla totalmente. La recuperación de territorios por parte de Ucrania había llevado a los invasores a pedir a la población civil que abandonara su domicilio y cruzara el río Dnipro.

No abandonarán Jersón, dicen

El gobernador instalado por Moscú aseguró que el Ejército ruso no abandonará Jersón como hicieron los militares ucranianos el pasado 24 de febrero, cuando Rusia lanzó su "operación militar especial", como Moscú llama a la invasión de Ucrania. "Nosotros no abandonaremos nuestra tierra", subrayó Saldo. "Yo mismo soy oficial (de ejército) y empuñaría un arma y aplicaría mis conocimientos. Es un honor defender la ciudad de uno, un honor para cada hombre. No tengo miedo".

El prorruso anunció también "la prohibición de entrada en la zona de la orilla derecha de la región durante siete días" en vista de la "tensa situación en la línea de contacto". Saldo mencionó el "peligro inmediato de inundación de los territorios de la región de Jersón y de destrucción masiva de las infraestructuras civiles" por Kiev, según él, para justificar tal medida.

Asimismo, prometió que serán devueltos a su sitio todos los monumentos evacuados para impedir que sean dañados por los ataques ucranianos. "Todos estos monumentos, todas nuestras reliquias serán devueltas después de la victoria", sostuvo.

DZC (EFE, AFP)