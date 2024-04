50 años de “Waterloo”: el triunfo de Abba en Eurovisión

En realidad, las casas de apuestas habían apostado por la cantante británica Olivia Newton-John. Ya era una estrella en aquel momento y la clara favorita. La cantante Gigliola Cinquetti, que ya había levantado el trofeo con Italia en 1964, también tenía buenas probabilidades. ¿Y Suecia? Este país nunca había ganado este concurso. Y nadie creía que eso fuera a cambiar.

El grupo Abba era desconocido fuera de su país. El año anterior ya habían intentado imponerse en Eurovisión con Ring Ring, pero fracasaron en la ronda preliminar. En 1974, todo salió bien. En el "Melodifestivalen", como se conoce a la ronda preliminar sueca, el cuarteto ganó con la canción Waterloo y se le permitió viajar a Inglaterra para representar a Suecia. El resto es historia de la música.

El Waterloo de Napoleón como canción de amor

32 países participaron en el certamen, que en ese momento todavía se llamaba Grand Prix Eurovision de la Chanson. Cuando se anuncia la actuación de Abba como la octava de un total de 17 esa noche, entra en escena un hombre vestido de Napoleón, su nombre: Sven-Olof Walldoff. Él dirigió la canción que haría mundialmente famosa a Abba. Le seguireron Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad con ropa brillante, pantalones de terciopelo y zapatos de plataforma muy altos.

La canción fue escrita por el manager de la banda Stikkan "Stig" Anderson, quien se la tarareó a Björn y Benny por teléfono y ellos compusieron la música en un lugar apartado en la naturaleza de la isla sueca de Viggsö. Esta trataba de amor: rendirse como lo hizo una vez el general francés Napoleón en la batalla de Waterloo. Además de esta canción, la banda también pensó en el título "Hasta mañana", pero Stig respondió: "Déjenme a mí decidir qué canción debemos usar. Si todo sale mal, pueden matarme después". No se tuvo que matar a nadie, al contrario, Abba ganó el concurso musical con 24 puntos, por delante de Italia, con 18.

Abba actuando como "Abbatare". Imagen: Industrial Light And/PA Media/dpa/picture alliance

Apuesta de 120 libras

Para Anderson, la victoria no era el objetivo más importante. Quería presentar Abba a unos 500 millones de espectadores y luego vender muchos discos. Aun así, tenía esperanzas y apostó 120 libras por la victoria.

La canción no duró más de dos minutos y 45 segundos, y después de 90 minutos Abba fue declarado ganador del gran premio. Pero la ceremonia de premiación se retrasa porque un trabajador del evento no quiso dejar subir a Björn Ulvaeus al escenario, no podía creer que el hombre del extraño traje brillante estaba participando en el concurso. En retrospectiva, esto es comprensible para el sueco. "Nadie ha subido nunca al escenario con un aspecto tan feo y mal vestido como el nuestro", admite.

"Waterloo” arrasa en las listas

Inmediatamente después del Grand Prix Eurovision de la Chanson en Brighton, "Waterloo" se lanza como sencillo en 54 países y alcanza el top 10 de las listas en casi 20 de ellos. En Alemania y Reino Unido, Abba consigue que "Waterloo" sea el primer gran éxito de muchos que le seguirían. La canción se grabó en sueco, inglés, alemán y francés, y se convirtió en un éxito de ventas. El sencillo vendió más de cinco millones de copias. En 2004, la canción alcanzó el número 20 en las listas británicas cuando se reeditó con motivo de su 30 aniversario. El 22 de octubre de 2005, "Waterloo" fue elegida mejor canción de la historia del concurso, en la 50 edición de Eurovisión.

Abba eterna, incluso virtualmente

Al principio, se pensaba que los suecos eran una maravilla de un solo éxito, cuya fama pronto se desvanecería, Anderson relató más tarde. Pero se equivocó. En los años siguientes, Abba vendió 400 millones de discos y consiguió 17 grandes éxitos, entre ellos The Winner Takes It All, Dancing Queen, Thank You For The Music y Gimme, Gimme, Gimme. También produjo el musical Mamma Mia, que se representa con éxito desde hace más de 20 años. El hecho de que el grupo se disolviera en 1982 no afectó su éxito. Por décadas, los fanáticos esperaron un regreso, y en 2021 había llegado el momento. Los suecos regresaron con el álbum Voyage y un concierto virtual, llamado ABBAtare. Y, por supuesto, Waterloo volvió a estar en su lista de canciones.

(ct/rr)