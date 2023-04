49 euros: Alemania apuesta por billete único de transporte público

Desde el 3 de abril de 2023, ya se puede adquirir en Alemania un billete único de transporte público, que terminará con la "jungla de tarifas" a nivel nacional, informó el Gobierno de Olaf Scholz. Con este billete, los residentes y turistas podrán viajar en redes de transporte público locales y regionales en todo el país por 49 euros al mes a partir del 1 de mayo.

El denominado "Deutschland Ticket" de 49 euros se está introduciendo para ayudar a aliviar el costo de vida y hacer que el uso de transporte público sea más sencillo, asequible y, por tanto, más atractivo para las personas en la llamada "nación del automóvil".

La idea que impulsa el proyecto es que animar a más personas a cambiar sus automóviles por los trenes también ayudará a Alemania a alcanzar sus objetivos climáticos. Sin embargo, los viajes de larga distancia en autobuses, así como en trenes de alta velocidad como el Intercity Express o ICE, no están cubiertos por el billete.

Modelos de otros países

Luxemburgo se convirtió en el primer país en introducir el transporte público gratuito tanto para residentes como para turistas en todo el país en marzo de 2020. Por su parte, Malta introdujo el transporte público gratuito para los titulares de una tarjeta inteligente -disponible por una tarifa de registro de 15 euros- en la mayoría de sus rutas de autobús en octubre de 2022.

Varias ciudades europeas, entre ellas Tallin, la capital de Estonia, y Dunkerque, en Francia, también han introducido sistemas similares.

Por otro lado, en Austria, los viajeros pueden viajar en todos los transportes públicos a cualquier parte del país con su "KlimaTicket " por 1.095 euros al año, con descuentos para discapacitados y familias, entre otros.

El verano pasado se vendieron en Alemania más de 52 millones de billetes de 9 euros.

Éxito de verano a precio reducido

El billete de 49 euros en Alemania es el sucesor del popular billete de 9 euros, resultado de un compromiso político en la coalición de gobierno -entre socialdemócratas, verdes y liberales- durante el verano de 2022 para ayudar a mitigar el alza de los precios.

Cuando el precio de la gasolina y el diésel alcanzó niveles récord tras el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, los liberales del partido FDP propusieron una reducción del impuesto sobre el combustible para ayudar a aliviar la carga de los conductores de automóviles y camiones.

En respuesta, los verdes insistieron en un apoyo similar para los usuarios del transporte público a nivel nacional y el billete de 9 euros se introdujo de junio a agosto. Según la Asociación de Empresas de Transporte Alemanas, se vendieron más de 52 millones de dichos billetes.

"Es casi seguro que el billete de 49 euros provocará cambios en el comportamiento de la gente que serán permanentes, pero aún no sabemos exactamente cuáles serán esos cambios", afirma a DW Jon Worth, un experto en transporte y política de la UE afincado en Berlín.

¿Es el precio el problema?

Worth se muestra "moderadamente optimista" sobre el billete de 49 euros, pero cree que las personas que verán el mayor beneficio son los viajeros de larga distancia en trenes regionales entre ciudades.

"Los defensores de los automóviles tienden a argumentar que la razón por la que las personas tienden a tomar su auto no es financiera, sino de comodidad. Si el tren no es confiable, está demasiado lleno o tal vez un poco sucio, el precio de 200 ó 49 euros al mes no es el factor decisivo", explica Worth.

"Hay un argumento que dice que sería mejor invertir en más y mejores trenes, con wifi a bordo y conexiones de tren más confiables, en lugar de reducir el precio de los boletos existentes para los viajeros que probablemente puedan pagarlo de todos modos", agrega Worth.

El Gobierno alemán ha destinado 1.500 millones de euros para subvencionar el sistema entre 2023 y 2025, y cubrir cualquier déficit causado por la reducción de los precios de los billetes hasta en un 50 por ciento; el resto será cubierto por los gobiernos locales.

(ct/ms)