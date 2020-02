29 de febrero: ¿Por qué existen los años bisiestos?

Cómo celebrar un año bisiesto en Alemania

Más frío que de costumbre

Según un proverbio campesino, "Schaltjahr wird Kaltjahr" o, literalmente, "Un año bisiesto será un año frío". Las temperaturas inusualmente frías podrían afectar a las cosechas. A pesar de que los meteorólogos no han podido confirmar el dicho tradicional, este año, por lo menos, las temperaturas no son muy agradables. ¡Todavía no es hora de guardar los suéters!