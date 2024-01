2024: el dramático final de AMLOlandia

Imagen: Mexico Presidency/REUTERS

Tras cinco años de gobierno, la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega a su fin de forma dramática. "AMLOlandia”, como bien podría bautizarse al fantasioso mundo feliz inventado por López Obrador a fuerza de propaganda y control, se topa en la recta final con el muro de la ineludible realidad que ni aún con montañas de mentiras puede esconderse.

La contundencia de los hechos que demuestran el fracaso del gobierno de AMLO en áreas prioritarias, como piedra contra el cristal, rompe el discurso triunfalista del presidente. Ni los funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), ni la cargada del partido oficial Morena, ni el eco que hacen como autómatas periodistas y medios de comunicación - por adeptos, corruptos o por miedo- pueden soslayar el tsunami de hechos.

En el primer trimestre de su gobierno- en 2019- AMLO contaba con una aprobación general del 81 por ciento, según una encuesta realizada trimestralmente por el periódico El Financiero desde el primer semestre de 2019 hasta la fecha. En diciembre de 2023, la misma encuestadora reveló que tenía el 55 por ciento. Pero en los temas medulares que fueron el eje principal de las promesas de campaña que llevaron a López Obrador al poder en 2018 -economía, corrupción y seguridad pública-, la reprobación ciudadana es contundente, incluso entre aquellos que simpatizan con AMLO y Morena,

En materia económica, el 49 por ciento reprobó el trabajo hecho por el gobierno en el último trimestre del 2023, contra un 37 por ciento que emitió una opinión favorable. En materia de combate a la corrupción, el 45 por ciento dijo que lo estaba haciendo mal y solo el 32 por ciento piensa que lo está haciendo bien.

Respecto al tema de seguridad pública, medular, el 62 por ciento de los encuestados reprobó al gobierno de AMLO, y solo el 25 por ciento lo aprobó. Y es este, en mi opinión, el talón de Aquiles de AMLOlandia y la 4T, y será un punto fundamental en los comicios de este 2024.

El fin de AMLOlandia

El final es convulso. La violencia desbocada de 2023, que empeora cada día hasta en Tabasco, tierra natal y bastión político de AMLO, da razón a la desaprobación de los mexicanos.

Durante el año pasado, en varias ocasiones esta columna la dediqué a no dejar de poner el dedo en la llaga de la inseguridad públicapese a que el discurso de AMLO es que el país está en paz y no pasa nada: homicidios, desapariciones, aumento del control territorial de los grupos de la delincuencia organizada en varios estados mayoritariamente gobernados por el partido oficial Morena, y la brutalidad con la que se ensañan con los ciudadanos sin que haya una autoridad que les ponga un alto.

Y he señalado diversos ejemplos de cómo gobiernos emanados de MORENA, personajes cercanos a AMLO y a su candidata Claudia Sheinbaum, están coludidos directa e indirectamente con el crimen organizado, lo que muestra que su poderío existe no de modo casual sino causal, es decir, por la complicidad de autoridades.

La complicidad no es algo abstracto, sus consecuencias se miden en personas desaparecidas, masacres, ingobernabilidad, violencia cotidiana y pobreza. Aquí expongo siete ejemplos claros que contradicen el mito de "AMLOlandia”.

1: El 8 diciembre pasado ocurrió la masacre en Texcaltitlán, Estado de México, gobernado por la morenista Delfina Gómez. El enfrentamiento entre pobladores y miembros de la delincuencia organizada, con la total ausencia de la Guardia Nacional u otra autoridad. El saldo fueron 14 muertos y siete heridos. Tras el evento, una decena de civiles, entre los cuales se encuentran niños y niñas, fueron capturados en represalia por el grupo criminal ante las narices de autoridades. Nadie habla más del paradero de estas víctimas.

2: En una de las maniobras político-electorales más perversas del sexenio, el 14 de diciembre, AMLO y su gobierno dieron a conocer la cifra de AMLOlandia sobre los desaparecidos en su sexenio. El gobierno de López Obrador es el que presenta más casos de personas desaparecidas en lo que va del siglo. Al 7 de enero, existe un registro oficial de 114 mil personas desaparecidas o "no localizadas”. Al final del gobierno de Felipe Calderón la cifra era de 25 mil personas en esa situación. Al término del sexenio de Enrique Peña Nieto el número era de 36 mil 725. Es decir, con AMLO han desaparecido el triple de personas.

Protesta en el Día de los Desaparecidosm el 30 de agosto de 2023, en México. Imagen: Eduardo Verdugo/AP Photo/picture alliance

He tenido testimonios directos que señalan que algunas de las amables peticiones de gobernantes morenistas al crimen organizado es que no dejen los cadáveres de sus victimas, porque eso daña la imagen del gobierno, que mejor los desaparezcan. Por eso, el número de fosas clandestinas crece. Pero ahora, como la cifra de desaparecidos es una daga que daña las aspiraciones de AMLO para perpetuar a su partido Morena en el poder, luego de desaparecer a los muertos ahora quieren desaparecer a los desaparecidos a través de manipulación de cifras y eufemismos.

Por más que manipule las matemáticas y el lenguaje, las pruebas y la lucha de los familiares en busca de sus seres queridos no permitirán que AMLOlandia los vuelva a desaparecer.

Masacres y caos

Los ‘abrazos y no balazos' de AMLO hacia la delincuencia organizada como política pública, han tenido consecuencias desastrosas para el país. Los hechos de violencia superlativa ocurridos en la última quincena de diciembre y los primeros días de enero, hablan de una violencia nunca antes vista, ni aún en las peores etapas de los gobiernos corruptos de Calderón y Peña Nieto.

Esto confirma lo que he planteado en los últimos dos años. Las cifras alegres de AMLOlandia, donde los crímenes y violencia disminuyen, no son mérito alguno de las acciones del gobierno. En buena parte son maquilladas- como los desaparecidos- y, por otro lado, cuando realmente bajan, no es por mérito de las autoridades que no tienen control alguno, sino que es la delincuencia quien dicta cuando hay calma y cuando hay guerra. Y esta vorágine de violencia no la podrá controlar López Obrador ni las instituciones que se ha encargado eficazmente de debilitar.

3: El 17 de diciembre, en Salvatierra, Guanajuato, estado gobernador por el partido Acción Nacional, un grupo armado irrumpió en una posada navideña y masacró a 11 jóvenes; 24 fueron heridos. AMLO, para disminuir el impacto negativo para su gobierno, que por ley es el único responsable en el combate a la delincuencia organizada, dijo que se trataba de un asunto de drogas, para hacer creer que era un ajuste de cuentas. No hay nada que pruebe tal cosa. Las victimas sobrevivientes señalan que luego de negarse a permitir la entrada a personas ajenas al festejo, un grupo armado irrumpió y disparó al azar contra los asistentes. Tengo las fotografías de la escena del crimen, son indescriptibles y dolorosas; la vestimenta de las victimas corresponde a la de los jóvenes que minutos antes se habían tomado una fotografía grupal para recordar el festejo entre amigos.

La realidad se impone hasta en casa de AMLO

4: El 30 de diciembre, en Tamaulipas, estado gobernado por Morena, fueron secuestrados 31 migrantes que viajaban en un autobús, entre ellos menores de edad. Durante más de dos días el gobierno federal dijo no tener información de los hechos. Luego la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez, dijo que los migrantes no habían sido secuestradas, sino estaban en calidad de ‘personas buscadas', porque en AMLOlandia no hay "secuestros”.

Después, el gobierno federal dijo que sí estaban secuestrados, pero que el gobierno de Américo Villarreal y las fuerzas armadas los habían rescatado. Al final se supo que fueron liberados por los secuestradores luego de que algunos pagaron por su libertad, dejando a la luz la burda historieta oficial.

5: El 3 de enero, a plena luz del día en la colonia Agrícola Oriental, una zona muy concurrida de la Ciudad de México- gobernada por Morena-, hubo una balacera en la que murieron dos personas y 7 resultaron heridas, incluyendo mujeres y un niño de apenas un año que pasaban por el lugar. Fue a consecuencia de que comerciantes se negaron a pagar la extorsión cotidiana. Este crimen es el tercero con mayor proliferación en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Según Claudia Sheinbaum, quien apenas hasta hace unas semanas era la responsable de la CDMX, todos los delitos han bajado. En realidad, según la cifras oficiales del propio INEGI, del 2021 hasta las dadas a conocer en 2023, tal disminución real de los delitos no existe; al contrario, la tasa de delitos aumentó el 1,5 por ciento, siendo la cifra de incidencia delictiva (número de delitos) más alta del país. El 80,1 por ciento de la población capitalina se siente insegura en la ciudad.

6: Hasta en el epicentro de AMLOlandia, la caricatura de bienestar se desquebraja. El 4 de enero en Villahermosa, Tabasco, los ciudadanos estuvieron bajo ataque.

Anabel Hernández. Imagen: firsthandfilms

Morena gobierna a nivel estatal y en catorce de los diecisiete municipios, incluyendo Villahermosa. Ese día, cerca de 24 establecimientos comerciales fueron asaltados de manera coordinada. Como absurda justificación, López Obrador llamó a la calma y dijo que solo era un "reacomodo” de bandas. Hay informes militares oficiales que involucraban desde hace meses a autoridades morenistas con el crimen en ese estado.

7: Entre el jueves y sábado, en Guerrero, también gobernado por Morena, hubo diversas masacres que dejaron al menos 10 muertos, más de veinte heridos y 15 personas desaparecidas.

El año del juicio

Pero toda historia llega a su final, incluso ésta. Este 2024 es el año del juicio a AMLO, la 4 T y Morena, y pese a los cantos de victoria anticipada del Presidente, su candidata impuesta, Claudia Sheinbaum, y aspirantes a las gubernaturas, aún nada está dicho.

El 2 de junio se llevarán a cabo los comicios para elegir a quien encabezará la Presidencia por los próximos seis años, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, la jefatura de la Ciudad de México y las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, incluyendo sus respectivos municipios y diputaciones locales. En total, este año están en juego 19 mil cargos de elección popular. En próximas colaboraciones iré haciendo radiografías de cada estado.

Y aunque hasta ahora todas las encuestadoras dan ventaja a los candidatos morenistas- a excepción de las gubernaturas de Yucatán y Guanajuato- la realidad que cuestiona el relato oficial jugará como un factor protagónico.

López Obrador lo sabe, no hay como mantener la escenografía de cartón mientras el teatro se incendia. Ni siquiera las dádivas sociales le van a alcanzar para minimizar el resto de sus equívocos. Refiriéndome a la misma encuesta mencionada al inicio, el 56 por ciento aprobó la gestión den "apoyos sociales”, pero no le da para superar el 62 por ciento que reclama su fracaso en la seguridad pública. Ahí está la interrogante para el 2 de junio.

El veredicto corresponde a los mexicanos cuando emitan su voto, uno de los momentos más importantes de un ciudadano. Ahí, con la tinta y la boleta electoral, plasma el indisoluble vínculo que une a cada mexicano con la patria.

Pero para que ese juicio sea verdadero se requieren elecciones libres, que AMLO y las instituciones responsables de garantizar comicios limpios se mantengan imparciales. Eso no está sucediendo, hay una intervención de López Obrador clara y específica para perpetuar a su partido en el poder a través de Sheinbaum, porque sabe que llegó el fin de AMLOlandia y es ahora de confrontar la fantasía con la realidad.

