El Año del Dragón, fiesta china bajo presión deflacionista

En el zodiaco chino, el Año del Dragón simboliza "suerte, sabiduría y éxito". Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre si la economía china también tendrá éxito en el nuevo año. Muchos expertos predicen una recesión.

Uno de cada dos kilos de carne de cerdo del mundo se consume en China. Y su venta ha caído un tercio, aunque el precio medio del kilo de carne de cerdo es un 20 por ciento más barato que hace un año, cita Bloomberg.

La caída del consumo interno se ve agravada por el continuo desplome de la bolsa china. Muchos agentes de bolsa y operadores de valores ven en ello un mal presagio para el Año del Dragón. Lo que ocurre en las bolsas controladas por el Estado siempre se considera un presagio para el desarrollo de la economía. El índice SSE de Shanghái se ha desplomado casi un 13 por ciento en los últimos doce meses.

Veraneantes de bajo presupuesto

"Si el año no empieza bien y los consumidores no gastan dinero, China seguirá en deflación durante mucho tiempo", pronostica a DW Wang Guo-Chen, economista del Instituto Chung-Hua de Investigación Económica (CIER) de Taiwán. La deflación se produce cuando la oferta en el mercado es mayor que la demanda. Y cuando los consumidores ya no tienen dinero suficiente para comprar los bienes. Esto provoca una caída de los precios. Los economistas consideran que la deflación es aún peor que lo contrario, la inflación, cuando los precios suben.

Al igual que la Navidad en los países occidentales, el Año Nuevo en China es la época de mayor consumo en los sectores minorista y de servicios."El Año Nuevo es la fiesta más importante para los chinos", relata Kong, de 31 años y residente en Shanghái. "Sin duda es necesario reservar mucho dinero para el banquete y una gran variedad de regalos", dice esta madre.

En lugar de celebrar la fiesta en casa, Kong se irá de viaje al sur con su familia en primavera. Así gasta solo una vez. El periódico estatal Global Times informó que las reservas para viajes al extranjero a Singapur, Malasia y Tailandia se habían multiplicado por 15 en comparación con 2023, al tiempo que los precios de hospedaje en el interior bajan.

Cifras oficiales contradictorias

A finales de 2023, la economía china alcanzó el objetivo oficial de crecimiento del 5,2 por ciento fijado por el Gobierno. Según la Oficina China de Estadística, las ventas totales de bienes de consumo aumentaron un 7,2 oir ciento hasta alcanzar el equivalente a 6,3 billones de euros en 2023. Sólo los ingresos del sector de la restauración crecieron un 20,4 por ciento, mientras que los del comercio minorista aumentaron un 5,8 por ciento.

Sin embargo, estas cifras plantean dudas, afirma Wang. "Aquí es posible una desviación de la realidad", porque mientras los ingresos de los negocios de restauración aumentaron, los precios de alimentos como la carne de cerdo cayeron a lo largo del año por la presión deflacionista. Esto no es verosímil. En 2023, la tasa de inflación en China fue la más baja de los últimos diez años."Pero ¿cuánto dinero gastaron los chinos en comida en 2023? O hay un problema con los ingresos de los restaurantes o no cuadran las cifras, o los precios de la comida no son tan bajos".

Wang no es el único que ve contradicciones en las estadísticas chinas. "La mayoría de los economistas ya sólo consideran los datos económicos oficiales de Pekín como un 'punto de referencia'", escribía el Financial Times en un editorial. Wang vaticina que "si el comienzo del año no es bueno, el impacto negativo se reflejará durante todo el año".

(jov/ms)