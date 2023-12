2023 será el año más caluroso jamás registrado, dice la UE

El programa europeo Copernicus registró un nuevo récord mensual con una media de 14,22 grados C en la superficie terrestre, el pasado noviembre.

El año 2023 será el más caluroso jamás registrado tras un noviembre que marcó el sexto récord mensual consecutivo de temperaturas, indicó el miércoles el sistema de monitoreo de la Unión Europea (UE), acentuando la presión sobre las negociaciones de la COP28 sobre el calentamiento global.

Con una media de 14,22 grados C en la superficie terrestre, el mes pasado supera por 0,32 grados C el récord anterior, establecido en noviembre de 2020. También fue 1,75 grados C más caluroso que la estimación de la media del mes de noviembre entre 1850 y 1900, periodo de referencia de la era preindustrial.

El otoño boreal 2023 (de septiembre a noviembre en el hemisferio norte) fue el más caluroso de la historia "por un amplio margen" con 15,30 grados C, es decir 0,88 grados C por encima de la media.

Cerca del punto de referencia preindustrial

"El 2023 tiene ahora seis meses y dos estaciones récord. Las excepcionales temperaturas globales de noviembre, con dos días con 2 grados C por encima de los [niveles] preindustriales, significan que 2023 será el año más caluroso de los registros históricos", afirmó en un comunicado Samantha Burgess, directora adjunta del Servicio de Cambio Climático (C3S) del Programa Copernicus de Observación de la Tierra.

Desde enero, la temperatura media fue la más cálida jamás registrada en los once primeros meses del año: 1,46 grados C por encima de la media del periodo 1850-1900.

Eso significa que el mundo está preocupantemente cerca de los 1,5 grados C de calentamiento respecto al punto de referencia preindustrial, un umbral clave en el acuerdo climático de París de 2015.

Activistas protestan en el marco de la COP28 que se lleva a cabo en Dubái Imagen: Amr Alfiky/REUTERS

Ya existían proyecciones de que que 2023 podría arrebatarle el título de año más cálido a 2016, especialmente después de que se batieran récords en septiembre y octubre, pero este miércoles esa previsión se confirmó.

Según Copernicus, cuyos registros comienzan en 1940, los primeros 11 meses de este año fueron 0,13 grados C más cálidos que en 2016.

Aumento de temperaturas, calor y sequías

"Mientras sigan aumentando las concentraciones de gases de efecto invernadero, no podemos esperar resultados diferentes de los observados este año. Las temperaturas seguirán aumentando, al igual que los efectos de las olas de calor y las sequías", advirtió Carlo Buontempo, director del C3S, citado en el comunicado.

El fenómeno climático cíclico de El Niño, que se produce en el Pacífico, reforzó el aumento de las temperaturas en 2023 y aún no ha alcanzado su punto álgido.

EL(afp, reuters)