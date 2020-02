"1917" eclipsa a sus competidoras en la guerra de los Bafta

El largo plano secuencia -simulado- de "1917" se impuso este domingo (02.02.2020) en los premios Bafta al acumular siete máscaras doradas en una noche en la que las grandes perdedoras fueron "The Irishman" y "Once Upon a Time... in Hollywood".

La cinta de Sam Mendes hizo buena su originalidad y la fuerza narrativa de su imagen y cercanía para alzarse como la gran triunfadora en la noche londinense.

En un Royal Albert Hall a rebosar, el triunfo de "1917" le confirmó como la gran favorita en la carrera hacia los Óscar, donde parte con diez candidaturas.

A la 73 edición de los Bafta llegó con nueve, de los que obtuvo siete: mejor película, mejor director, mejor filme británico, mejor sonido, mejor fotografía -para el exquisito trabajo de Roger Deakins-, mejor diseño de producción y mejores efectos visuales. Solo se le escaparon los de mejor música y mejor maquillaje y peluquería.

Apenas había dudas antes del comienzo de la gala del triunfo final de "1917", que no inmutó a un impasible Quentin Tarantino en las butacas del teatro londinense.

La película del americano fue una de las grandes decepciones de la noche, al solo hacerse con uno de los diez galardones a los que optaba. Sin embargo, el único con el que se hizo fue de los más celebrados, al recaer en Brad Pitt, ausente por motivos familiares.

Sí tocó metal "Joker", pero muy lejos de las expectativas que había creado. La película que trata los inicios del villano de Batman optaba a once Bafta, como en los próximos Óscar, pero solo pudo hacerse con tres. (efe)

