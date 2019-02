10 razones que explican el éxito del cine francés

1. Las estrellas

El cine francés confía desde hace muchas décadas en sus propias estrellas de la gran pantalla. En Francia, el espectador va al cine porque desea ver a su actriz o actor favorito, casi más importante que la propia película. Juliette Binoche, presidenta de la última edición del jurado de la Berlinale, es una de las grandes estrellas del país. Igualmente brillan Catherine Deneuve, Isabelle Huppert y Marion Cotillard, galardonada con un Oscar. Entre los hombres, destaca Gérard Depardieu y, entre los más jóvenes, Vincent Cassel, Dany Bonn y Omar Sy.

Los actores Cécile de France y Edouard Baer en el film "Mademoiselle de Joncquieres"

2. Las localizaciones

Francia dispone de una variedad casi infinita de atractivas localizaciones y eso es algo que saben aprovechar los directores de cine. Normandía, Bretaña, la costa Atlántica, la Costa Azul… Pero eso no es todo: los cineastas franceses pueden rodar en las cumbres alpinas, en montañas de mediana altura y en la conocida Provenza francesa. También resultan únicos escenarios como la ciudad de París o la Île-de-France.

3. Amor, humor y mucho más

Puede que la especial relación de los franceses con el amor sea tan solo un cliché. Pero hay una cosa cierta: en ningún otro país han surgido películas tan desgarradoras sobre el "amour fou", el amor loco. Los franceses también tienen sentido del humor. Muchas comedias galas rompen récords de taquilla. Y también tienen éxito los filmes de acción y de intriga.

Imagen del film "Una piscina llena de hombres"

4. El arte del entretenimiento ligero

Los directores franceses han comprendido desde los inicios de la historia del cine el arte del entretenimiento ligero. Tanto en los melodramas románticos, como en la comedia o en los filmes familiares, los directores triunfan a la hora de equilibrar el entretenimiento con la seriedad. Lo mismo sucede con temas más ambiciosos, en los que se incluyen sin pudor alguno momentos entretenidos.

5. Exportabilidad

Muchas estrellas de cine francesas trabajan a menudo con directores de fuera de Europa. Después prefieren volver a rodar en su Francia natal, aunque eso no tiene que ver con la falta de éxito en la meca del cine. También las películas francesas pueden verse en el extranjero dobladas. Y Hollywood suele rodar versiones anglosajonas de éxitos del cine francés. Un ejemplo reciente es el film "Amigos intocables”.

Amor entre hombres en el film "Sauvage"

6. Los migrantes

En los últimos años, cada vez más directores y actores con trasfondo migratorio han alcanzado el éxito. El actor Omar Sy, de padre senegalés y madre mauritana, contribuyó en gran medida a convertir "Amigos intocables” en un gran éxito. El artísticamente ambicioso director Abdellatif Kechiche tiene raíces tunecinas. De esta manera se renueva el panorama fílmico francés.

7. Estéticamente innovador

Francia sabe siempre cómo reinventarse en el terreno artístico. Al fin y al cabo, el movimiento renovador más conocido de la historia del cine, la "nouvelle vague”, fue un ejemplo para otros movimientos estéticos cinematográficos en todo el mundo. La generación de directores como Jean Luc Godard, François Truffaut y Claude Chabrol sigue siendo considerada como la más fructífera artísticamente de la historia del cine.

Pierre Salvadori, nacido en Túnez, es el director del film "En liberté!"

8. Orgullosos de sus tradiciones

Francia no sería Francia si no estuviera orgullosa de sus propias raíces. El país galo está considerado como el lugar de nacimiento del cine. Los hermanos Auguste y Louis Lumière, así como Georges Méliès crearon el séptimo arte el pasado siglo. Francia está orgullosa de esta herencia y eso se percibe hasta el día de hoy. Al contrario de lo que sucede en Alemania, el arte cinematográfico no está visto por la sociedad por debajo de otras disciplinas, sino como el "séptimo arte”. Además, a los franceses les encantan las películas francesas. La proporción de producción propia en las salas de cine galas oscila entre el 35 y el 45 por ciento. Eso es algo único en Europa.

9. Los franceses adoran el cine

Los franceses acuden, como siempre hicieron, al cine. También en los tiempos de la transformación digital, sigue habiendo muchas salas de cine también en ciudades pequeñas. Y la cifra de cines en París también es impresionante. Los cineclubs y festivales refuerzan el significado del cine. La "Cinémathèque Française" de París es una institución. El Festival de Cannes sigue siendo el más importante del mundo. En la industria cinematográfica francesa trabajan casi 40.000 personas, moviendo un volumen total de unos 10 mil millones de euros. El arte del cine se enseña de diversas formas en las escuelas.

10. Fomento de la industria cinematográfica

Francia fomenta desde muchos frentes los filmes autóctonos, sobre todo en lo referente a la financiación. Detrás de ello está la voluntad política de fomentar la diversidad cultural con cuotas para las películas nacionales, textos legales y una base financiera. Unos 750 millones de euros llegan a través de distintos canales a los filmes autóctonos. La mayoría de ellos proceden de las contribuciones de los grandes canales de televisión. Otra gran parte procede del precio de las entradas que pagan los espectadores, lo que implica que también la venta de billetes para ver películas de Hollywood contribuye a fomentar la producción cinematográfica local.

