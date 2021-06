Última declaración gubernamental de Merkel: sobria y objetiva, como siempre

Durante casi 16 años, la canciller Angela Merkel realizó cuatro veces al año una declaración en el Bundestag, un total de 64 discursos. Este probablemente sea el último, ya que Merkel se retirará como canciller tras las elecciones generales de septiembre. A lo largo de los años, los discursos de Merkel han girado en torno a la política financiera y del euro, la protección climática, el abandono de la energía nuclear, el "brexit" y la política de refugiados. El estilo siempre fue el mismo: sobrio, imparcial y rico en hechos.

Angela Merkel durante su última declaración de gobierno ante el Parlamento. (24.06.2021).

"La pandemia aún no ha acabado"

Y así lo hizo Merkel también esta vez. El tema fue la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea en Bruselas, que se realiza también este jueves (24.06.2021). Merkel elogió el progreso de la vacunación y el bajo número de infecciones actuales en muchos países, pero subrayó que "la pandemia aún no ha acabado, sobre todo en los países pobres del mundo. En Alemania y Europa todavía nos hallamos sobre una delgada capa de hielo. Tenemos que permanecer atentos. Las nuevas variantes del virus, como la Delta, continúan instándonos a tener cuidado". Merkel rechazó la idea de EE. UU. de relajar parcialmente la protección de patentes de las vacunas. El posterior desarrollo de las vacunas solo tendrá éxito si no se anula la protección de la propiedad intelectual, dijo la canciller.

Poco a poco, los alemanes toman conciencia de que Angela Merkel dejará de gobernar el país en breve.

Hacer frente a las amenazas híbridas

Los escenarios internacionales también son un tema en Bruselas. El discurso de Merkel es más bien una especie de legado. La UE debe encontrar una respuesta común a las "amenazas híbridas" de Rusia, China y Turquía. Y, al mismo tiempo, debe seguir trabajando de forma pragmática con esos países. La defensa de los derechos humanos y la democracia no debe ser tarea exclusiva de Estados Unidos. La incapacidad de Europa para actuar ante muchos temas preocupa a Merkel: la persecución a la oposición en Rusia y la política de desinformación en todo el mundo. Es necesario encontrar una respuesta clara a estos asuntos: "Porque los acontecimientos de los últimos meses, y no solo en Alemania, han demostrado con claridad que no es suficiente si reaccionamos ante la multitud de las provocaciones rusas de manera descoordinada. Solo así aprenderemos a contrarrestar los ataques híbridos de Rusia".

Scholz, agradecimiento personal a Merkel

El candidato a canciller del partido de Merkel, la Unión Demócrata Cristiana (CDU), Armin Laschet, y también la candidata a canciller de Los Verdes, Annalena Baerbock, hablaron tras el discurso de la canciller. El grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata (SPD) logró que se concedieran unos minutos a su candidato, Olaf Scholz, ministro de Finanzas. Fue el primero en mencionar que esta fue muy probablemente la última declaración de gobierno de Merkel: "Esta es una ocasión especial para pronunciar un mensaje: me gustaría agradecer a la canciller por la cooperación en política europea durante los últimos cuatro años. Gracias. Hemos logrado muchos avances para Europa. Esto no es un sobreentendido, y creo que es positivo para Alemania y Europa".

La canciller Angela mekel durante su último discurso

Relajado ante los decepcionantes resultados de encuestas

En el Parlamento se respiró un ambiente de despedida este miércoles (23.06.2021). A Merkel nunca le gustó este ritual parlamentario de una hora de duración, pero el socio en coalición, el SPD, insistió cuando se formó gobierno por última vez, en 2018. De buen humor, Merkel respondió preguntas sobre el progreso de la vacunación, la situación presupuestaria, el futuro de las pensiones y el pobre equipamiento del Ejército alemán. Tiene un minuto para hacerlo, pero admite que le cuesta respetar los tiempos: "Si además tengo tantos pensamientos en la cabeza, tengo que tener cuidado de no confundirme". Algunos parlamentarios tomaron fotos de la canciller con celulares en su última declaración gubernamental. Ella se mostró como siempre: en sus recientes aparaciones no dijo ni una sola palabra personal sobre su estado de ánimo. Simplemente, ese no es su estilo, incluso después de casi 16 años en el cargo.

(rmr/cp)