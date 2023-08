Órgano "inútil" extirpado a menudo protegería contra cáncer

En términos generales, se ha mantenido la opinión de que el timo, una pequeña glándula grasa del tamaño de una nuez ubicada detrás del esternón, desempeña un papel fundamental en la inmunidad durante la infancia, pero a menudo se considera "innecesaria" en la edad adulta.

Sin embargo, una investigación reciente liderada por la Universidad de Harvard y basada en datos retrospectivos sugiere que el timo podría tener una relevancia más significativa de lo que se pensaba previamente. Parece que esta glándula podría tener una función crucial en el mantenimiento de la salud inmunológica a medida que envejecemos, especialmente en la prevención de enfermedades como el cáncer.

Científicos estadounidenses, al comparar información de pacientes a quienes se les había extirpado el timo con la de aquellos que conservaban esta glándula, han descubierto patrones interesantes. Aquellos que habían sido sometidos a una timectomía presentaron un mayor riesgo de mortalidad por diversas causas en etapas posteriores de su vida. También se observó un aumento en la probabilidad de desarrollar cáncer, así como un leve incremento en enfermedades autoinmunes.

Investigación observacional, pero con implicaciones significativas

Es importante destacar que esta investigación tiene un carácter observacional, lo que significa que no puede establecer una relación directa entre la presencia del timo y los resultados adversos en la salud de los pacientes. No obstante, los hallazgos tienen implicaciones clínicas significativas.

"La magnitud del riesgo era algo que nunca habríamos esperado", afirma David adden, catedrático de Medicina Gerald y Darlene Jordan y profesor del Departamento de Células Madre y Biología Regenerativa, que dirigió el estudio publicado en The New England Journal of Medicine en colaboración con investigadores del Hospital General de Massachusetts.

Aunque todavía no se comprenden por completo las razones detrás de estas asociaciones, los investigadores teorizan que la ausencia del timo podría perturbar de alguna manera el funcionamiento saludable del sistema inmunológico en la edad adulta.

"La razón principal por la que el timo influye en la salud general parece ser la protección contra el desarrollo del cáncer", agrega Scadden.

El timo: un "accidente evolutivo"

Antiguamente considerado un lugar donde las células en declive se acumulaban y visto como un "accidente evolutivo" sin mayor importancia, el timo, a pesar de su papel crucial en los años formativos, solía pensarse que perdía relevancia en la edad adulta, siendo también removido en ocasiones durante cirugías cardiacas para facilitar el acceso al corazón y a los principales vasos sanguíneos.

En la primera infancia, el timo se encuentra especialmente activo en la producción de células T, un tipo de glóbulos blancos que combaten infecciones y enfermedades. Sin embargo, a medida que llega la pubertad, el timo tiende a transformarse en tejido adiposo. Aun así, la extirpación temprana de esta glándula resulta en una disminución a largo plazo de las células T en los pacientes.

Los análisis de datos retrospectivos

Para llegar a estas conclusiones, Scadden y su equipo analizaron el riesgo de mortalidad, cáncer y enfermedades autoinmunes en un grupo de 1.146 pacientes a quienes se les realizó una timectomía y un grupo igual de adultos que se sometieron a cirugía cardiotorácica sin extirpación del timo.

Al evaluar a todos los pacientes con un seguimiento de más de cinco años, se observó una tasa de mortalidad más alta en el grupo de timectomía en comparación con la población general de Estados Unidos, con un 9 % frente a un 5.2 %, respectivamente. Lo mismo sucedió con la mortalidad por cáncer, con un 2.3 % frente a un 1.5 %. Además, el cáncer en este grupo fue más agresivo y mostró más recaídas después del tratamiento en comparación con el grupo de control.

En un subgrupo de pacientes, se encontró que aquellos que habían sido sometidos a una timectomía tenían una producción sistemáticamente menor de nuevas células T y niveles más elevados de moléculas proinflamatorias en la sangre, que son pequeñas proteínas de señalización asociadas con la autoinmunidad y el cáncer.

"En conjunto, estos hallazgos respaldan el papel del timo en la producción de nuevas células T en la edad adulta y en el mantenimiento de la salud humana", concluyen los autores. "La alteración de la homeostasis causada por la timectomía es suficiente para afectar negativamente a los resultados críticos de salud, lo que argumenta firmemente que el timo adulto sigue siendo funcionalmente importante".

