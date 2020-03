Éxodo masivo de Bangkok debido a la pandemia de coronavirus

Desde que el Gobierno tailandés declaró el estado de emergencia la semana pasada, la palpitante capital de Bangkok se ha convertido en una ciudad somnolienta. Las lonas oscuras cubren los puestos de los mercados y de comida. Los centros comerciales, restaurantes y bares tuvieron que cerrar, mientras que los hoteles y albergues juveniles, al igual que las tiendas de comestibles, supermercados, y las fábricas del país, siguen operando. En un mensaje de la Embajada de Australia se indica expresamente que no hay toque de queda.

El taxista Narong, sin trabajo.

Taxistas sin clientes

Sin embargo, en las calles de Bangkok están inusualmente libres de atascos. En las paradas de taxis, los chóferes esperan que lleguen clientes. "Antes de la crisis del coronavirus, pasaban entre 10 y 20 minutos entre los viajes de los clientes. Llevo dos horas sentado en este muro y no veo a ningún cliente", dice el taxista Narong, quien pasa ahora mucho más tiempo parado en la calle que al volante de su costoso y alquilado Toyota. "La compañía ha reducido los costos de alquiler de 25 euros a 14 euros al día. Pero, ¿cómo voy a pagar el alquiler diario si solo obtengo ocho euros al día?", se queja el taxista de 50 años. "No tengo seguridad social. Si esto continúa, será mejor que me quede en casa para evitar acumular deudas", añade.

Narong es uno de los aproximadamente 24 millones de tailandeses que realizan trabajos informales. El llamado sector informal abarca más del 60 por ciento de los empleados tailandeses e incluye también a los no asegurados, como vendedores ambulantes, conductores de mototaxis y autónomos.

Paquete de apoyo para el sector informal

El Gobierno ha prometido apoyo financiero a estas personas. Cualquier afectado por la epidemia de dicho sector recibirá casi 140 euros al mes. El sitio web de registro, que tiene un nombre esperanzador, "No dejaremos a nadie atrás", colapsó brevemente debido a la avalancha de solicitudes. Casi 20 millones de personas se registraron para recibir fondos del Gobierno este lunes (30.03.2020).

El apoyo al sector informal es parte de un paquete de ayuda gubernamental por valor de alrededor de tres mil millones de euros. Se trata de una estrategia para mantener en pie a la tambaleante economía tailandesa. Sin embargo, se desconoce de qué fuente procederá dicha ayuda. El fondo de emergencia casi se ha agotado, informan los responsables de presupuesto. La única opción es la financiación cruzada de otras autoridades o la financiación a través de una regulación crediticia de emergencia, que el Parlamento tendrá pronto que debatir.

Punto de control en Bangkok.

Desplazamientos y controles

Entre tanto, el número de personas infectadas en el reino aumenta cada día. Mientras que a principios de marzo se diagnosticaron 50 pacientes con COVID-19, a finales de mes ya hay más de 1.500. A la población se le exige que cumpla con las reglas de "distanciamiento social". Las reuniones y los eventos de protesta están prohibidos por ley. El viceprimer ministro Wissanu anunció que "solo" se debe viajar a otras provincias si es absolutamente necesario. Las fuerzas de seguridad comprobarán la distancia entre los pasajeros, se asegurarán si llevan máscaras y comprobarán si tienen fiebre.

Además, la isla vacacional más grande del país, Phuket, se ha aislado por completo. Otras áreas pronto podrían ser declaradas áreas restringidas. La posible amenaza de libertad de movimiento ha originado un éxodo masivo en el área metropolitana de Bangkok. Decenas de miles de tailandeses y trabajadores migrantes, que han perdido sus empleos de la noche a la mañana, han huido a sus lugares de origen.

Sommai, en su puesto de mercado en Bangkok.

Miedos en las provincias a los que regresan de la capital

"Multitud de gente se agolpó en la estación de autobuses la semana pasada", dice Sommai en su puesto de la estación central de autobuses, en el norte de Bangkok. Esta mujer de 50 años vende máscaras protectoras, obligatorias en el transporte público. Todos los puestos vecinos en el mercado tuvieron que cerrar y regresar a sus provincias rurales. "Puedo entenderlos. No tienen ingresos para quedarse en Bangkok. Pero da miedo ver que tanta gente de la zona de alto riesgo está ahora invadiendo las provincias rurales", dice Sommai.

Con 715 infectados y el 46 por ciento de los casos confirmados a nivel nacional, Bangkok es el epicentro de la crisis del nuevo coronavirus en Tailandia. Por esta razón, los familiares de Sommai le pidieron que no viajara a su ciudad natal, Nakhon Sawan, por temor al virus.

El turismo en Tailandia está muy afectado por la COVID-19.

Impacto en los países vecinos

No solo las provincias tailandesas están amenazadas por la rápida propagación del virus. Los países vecinos como Camboya, Laos y Myanmar también tendrán que lidiar con el regreso de los trabajadores migrantes. Según la Organización Internacional de las Naciones Unidas para las Migraciones, entre cuatro y cinco millones de trabajadores migrantes de países vecinos vivían en Tailandia antes de que estallara la pandemia. Se trata de países con sistemas de salud deficientes y que apenas pueden proporcionar atención médica adecuada. (rmr/few)

