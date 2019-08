Ébola en el Congo: Incompetencia, desconfianza y avaricia

Es un triste aniversario: este jueves (1.8.) se cumple un año del brote de la epidemia de ébola en la República Democrática del Congo. Con casi 1.800 muertes desde entonces, la epidemia es una de las más graves desde que se descubrió esta enfermedad en 1976. Peor aún fue el brote del virus entre 2014 y 2016, donde más de 11.000 personas murieron a causa de la enfermedad.

En el Congo, es el décimo brote de ébola. Pero esta vez no es tan fácil de contener como anteriormente. Las provincias de Ituri y Kivu del Norte, al este del gigantesco país, se encuentran entre las más desatendidas. Durante décadas, las milicias han violado, asesinado y saqueado el país. El número de refugiados es alto. Las luchas entre las fuerzas de seguridad congoleñas y los grupos armados obstaculizan el trabajo de las organizaciones humanitarias. Los enfermos a menudo no se atreven a ir al médico por miedo a quedar atrapados entre los frentes.

Desinterés del gobierno

Una vida humana no vale mucho en el este del Congo, menos aún la de una victima del ébola. Hay mucha ayuda internacional. Pero el propio gobierno no está interesado en las víctimas de la epidemia. Este desinterés también se ha manifestado recientemente en otros contextos: personas desesperadas caminaron con la cabeza de una mujer decapitada por las calles de la capital de la provincia, Bunia. Querían llamar la atención sobre su difícil situación y manifestarse contra la violencia cotidiana ante la que se sienten impotentes. Pero el gobierno de la capital, Kinshasa, a 3.000 kilómetros de distancia, no reaccionó en absoluto. Consultado por DW, el actual Ministro del Interior respondió con frialdad que se trataba de noticias falsas.

Dirke Köpp dirige en Deutsche Welle la redacción de francés para África.

Sin embargo, los habitantes de la región afectada por el ébola también aportan a que no se pueda contener la enfermedad. Muchos tienen poca educación, desconfían de la medicina moderna y de la ayuda extranjera. Tienen miedo de las medicinas y las vacunas. A los socorristas se les negó repetidamente el acceso a las aldeas y hasta fueron atacados. Este bajo nivel de educación es también el resultado de la negligencia y de décadas de guerra. Lo mismo se aplica a la infraestructura deficiente: las carreteras y los servicios de salud son a menudo desastrosos.

Reacción demasiado tardía de la OMS

La alta movilidad en la región también forma parte del problema. La provincia de Kivu del Norte se encuentra en la zona fronteriza de tres países, con un comercio muy activo y con gente que viaja mucho. Precisamente por eso es tan irritante que a la Organización Mundial de la Salud (OMS) le haya resultado tan difícil declarar una emergencia sanitaria internacional; lo hizo finalmente a mediados de julio, casi un año después del brote.

Y ahora ha estallado una competencia entre las compañías farmacéuticas y hay disputas sobre qué vacuna se debe usar. Todos quieren beneficiarse, dijo el Ministro de Salud congoleño, antes de anunciar su dimisión hace unos diez días. Sin embargo, no quedó claro si fue la "presión de todos los lados", que él criticó, o su propia incompetencia para controlar la epidemia, lo que le llevó a dimitir. De todos modos: debido a todas estas circunstancias adversas, el ébola habrá costado pronto la vida a 1.800 personas.

(gg/er)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |