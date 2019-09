Área 51: ¿En dónde viven realmente los extraterrestres?

Recién en 2013 el servicio secreto estadounidense confirmó oficialmente la existencia del área restringida militar 51. Allí, el Ejército estadounidense ha estado desarrollando durante décadas aviones espías que podrían haber sido la causa de misteriosos avistamientos en el aire, que muchos han declarado como "OVNIS”, objetos voladores no identificados.

Mientras los fanáticos de las leyendas de conspiración viajan Nevada y buscan rastros de seres intergalácticos en Internet, los científicos investigan. "Resultaría muy sorprendente que no existiera vida extraterrestre", dice el astrobiólogo Dirk Schulze-Makuch, de la Universidad Técnica de Berlín: "Con los trillones o más planetas y lunas que existen, sería muy extraño que fuéramos el único lugar donde hay vida".

El surgimiento de la vida: un misterio

Schulze-Makuch busca la vida en la forma más simple, en microbios. Intenta encontrar las condiciones exactas bajo las cuales puede existir la vida. Debe haber una atmósfera, o una capa de hielo que la proteja. Además, se necesita una presión de aire relativamente estable, no demasiada radiación y temperaturas favorables, aunque los microbios pueden sobrevivir incluso en las condiciones más adversas, como en el desierto de Atacama o a más de cien grados en aguas termales.

En definitiva, la vida no funciona sin un líquido. No necesariamente tiene que ser agua. También podría ser amoníaco o metanol. A menudo es un error asumir que en otras galaxias tienen que reinar las condiciones que hacen posible la vida en la Tierra, explica Schulze-Makuch. Para nosotros, el amoníaco y el metanol son tóxicos. Para los seres vivos en otros planetas, estas sustancias podrían ser vitales.

La búsqueda de la segunda Tierra

Schulze-Makuch examina las condiciones de vida en nuestro sistema solar. Otros investigadores están buscando planetas similares a la Tierra en las profundidades de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ya se han descubierto poco más de 4.000 planetas fuera de nuestro sistema solar. Alrededor de 50 de ellos deberían tener una masa adecuada y una distancia favorable al sol en torno al cual orbitan. Una cierta distancia hace posible temperaturas adecuadas para los seres vivos. El exoplaneta "Proxima Centauri b” causa sensación por estos días, gracias a su cercanía a la Tierra: está a "solo" 43 años de vuelo.

En busca de señales de vida extraterrestre

Si no puedes ir allí y echar un vistazo, debes buscar extraterrestres de otra manera. Si hay otras civilizaciones desarrolladas, tendrían que poder emitir ondas de radio, creen los investigadores del Instituto SETI en California. "Lo más complicado es filtrar las ondas de radio de la Tierra que interfieren", dice Andrew Siemion, director del proyecto.

Científicamente, la vida extraterrestre aún no ha sido probada. Estadísticamente, es probable: si la vida pudo surgir aquí en la Tierra, ¿por qué no en otro lado? "Antes creíamos que la Tierra era el centro del sistema solar. Luego, que nuestro sistema solar era el centro de nuestra galaxia. Y, por último, que nuestra galaxia era el centro del universo. Todo resultó ser incorrecto", apunta Siemion y concluye que "no somos tan únicos como pensamos".

¿Qué pasa si encontramos extraterrestres, o ellos a nosotros?

El sociólogo Andreas Anton, del Instituto de Friburgo para Psicología y Salud Mental, investiga lo que sucedería si realmente nos pusiéramos en contacto con extraterrestres. El escenario más extremo tendría lugar si naves espaciales o sondas aterrizaran en la Tierra. Incluso si no estuvieran tripulados, crearían gran incertidumbre; y tal vez pánico masivo y caos político. "Esto significaría que, en efecto, hay una civilización muy superior a la nuestra”, vaticina Anton.

"Es por eso que bien haríamos en pensar sistemáticamente cómo deberíamos comportarnos dado el caso", dice el sociólogo Anton. Por ejemplo, cómo prevenir el pánico masivo y el caos político con reglas, y decidir quién entra en contacto con los foráneos en representación de la Humanidad.

Esta eventualidad es extremadamente improbable. Pero si sucediera, tendría consecuencias de largo alcance. Es por eso que Anton quiere que un comité global de expertos elabore un plan de emergencia para un caso tan extremo. La fascinación humana con los extraterrestres, que también se expresa en la exageración que rodea el área 51, se basa en la pregunta existencial: ¿Estamos solos en el universo, o hay alguien - o algo - ahí afuera, semejante a nosotros?

Planetas similares a la Tierra ¿Una segunda Tierra? El exoplaneta Kepler-186f está a 500 años luz de nuestra Tierra y gira alrededor del Kepler Enado Rojo-186, un sol que posee solo un cuatro por ciento de la energía de nuestro sol. Kepler 186f gira alrededor del Sol a una distancia de este que permitiría, teóricamente, que allí hubiera vida. El agua no se congela sobre su superficie, pero si hay agua allí es aún incierto.

Planetas similares a la Tierra Algo más grande que la Tierra Lamentablemente no hay fotos del exoplaneta. Los científicos usan modelos como este para representar a Kepler.186f. De Kepler.438b, recién descubierto, ni siquiera hay gráficos, a pesar de que está a sólo 470 años luz. El Kepler-438b gira alrededor de la órbita de una estrella similar al Sol y algo más grande que la Tierra.

Planetas similares a la Tierra Sonda busca planeta La sonda espacial Kepler se lanzó en 2009 a la búsqueda de planetas similares que, se supone, están en una zona que registra temperaturas que, al menos en teoría, permitirían que surgiera vida en ellos. Además de las temperaturas, deben tener una superficie en las que las aleaciones de silicato y metales sean sólidas, lo que los diferencia de los planetas cuya superficie está formada por gases.

Planetas similares a la Tierra Océanos gigantes Esta imagen del Kepler-62e muestra un planeta que, evidentemente, está cubierto por un océano. Es probable que todos los planetas similares a la Tierra lo estén. El de la foto se halla en la constelación Lyra, a 1.200 años luz de la Tierra.

Planetas similares a la Tierra Los hermanos Kepler El radio de Kepler-62f es cerca de 1,4 veces más grande que el de la Tierra, y algo mayor que el de su hermano, el Kepler 62-e. También podría ser adecuado para la vida, y los investigadores creen que es posible que su superficie contenga piedras y agua.

Planetas similares a la Tierra Alrededor de dos soles Kepler 16b no es, aparentemente, habitable en absoluto. Una lástima, ya que allí sus habitantes podrían ver dos salidas y dos puestas de sol todos los días. Pero su superficie está cubierta de gases, rocas y hielo.

Planetas similares a la Tierra Imágenes fascinantes del telescopio Hubble En la Nebulosa del Águila se pueden ver planetas que están a 7.000 años luz de la Tierra. La imagen fue tomada por el telescopio Hubble, que operan la ESA y la NASA en conjunto. Dentro de la nebulosa se hallan incontables estrellas y sistemas solares.

Planetas similares a la Tierra Se hizo la luz Así se ven los pilares de la creación: más nebulosas, pero también más color. El polvo estelar y el gas son quebrados por la luz que emiten las estrellas recién nacidas. La nuevas fotos del Hubble permiten observar modificaciones en las constelaciones a lo largo de un período de tiempo más largo.

Planetas similares a la Tierra Oculto en la constelación del Carro Esta galaxia, llamada NGC 4102 es del tipo Liner, es decir, que emiten, como un tercio de las galaxias, una baja cantidad de rayos iónicos. En el centro hay una región en la que, aparentemente, nacen nuevas estrellas. El centro de esta constelación es un disco con un radio de 1.000 años luz, y nadie sabe hasta ahora qué sucede sobre su superficie.

Planetas similares a la Tierra Misterios de la Vía Láctea La nebulosa Messier 92, que pertenece a la constelación de Hércules y está en la Vía Láctea, se puede reconocer a simple vista en el claro cielo nocturno. Se trata de una nebulosa que contiene unas 330.000 estrellas. La mayoría de ellas está formada por hidrógeno y helio, y no contienen elementos pesados, como los metales.

Planetas similares a la Tierra La mejor imagen de Andrómeda Esta foto de la galaxia Andrómeda tiene, en el original, 1.500 millones de pixeles. Es la imagen más detallada que jamás se tomó de una galaxia. El telescopio Hubble logró detectar en ella 100 millones de estrellas y miles de conglomerados de planetas. Los dos extremos de la imagen están separados por 40.000 años luz. Autor: Fabian Schmidt



