Álbum póstumo de Prince: Piano & A Microphone 1983

En junio de 2018, Prince habría cumplido 60 años. Para espanto de sus millones de fans en todo el mundo, murió de manera inesperada, hace dos años.

Hoy está de vuelta, aunque sea durante 35 minutos, cercano, intimo: se sienta al piano y toca canciones. Si se escucha su disco, es fácil imaginarse a uno mismo sentado, recogido en un sillón, leyendo un libro, y a Prince improvisando sus temas. Eso es lo que hace, como si nadie más estuviera ahí, como si estuviera completamente solo. Así suena su disco: relajado y sincero.

Pero en realidad, el marco no es una habitación, sino un estudio. La producción corre a cargo de Don Batts, el técnico que en una ocasión durante la grabación le dio una pequeña indicación: "Baja un poco el tono de la voz”.

Portada del disco "Piano & A Microphone 1983".

Éxito mundial

Algunos de los temas que interpretó en esa temporada de 1983, se convertirían después en grandes éxitos, uno de los cuales tuvo repercusión mundial y, para muchos, es la mejor canción de todos los tiempos: Purple Rain.

"17 Days” se convirtió en la cara B de "When Doves Cry”. "A Case of You” no es, a modo de excepción, un tema de Prince, sino que él versionó el original de Joni Mitchell: "Strange Relationship” apareció en el álbum "Sign O' The Times", de 1987.

"Mary Don't You Weep" ya se publicó en la fecha del cumpleaños de Prince, el 7 de junio. Aquí, hace gala de un espectro increíble de las tonalidades y alturas de voz que dominaba. En esta canción del universo Prince, el oyente se transporta a una montaña rusa de pasión y sensaciones.

Otros temas como "Cold Coffee & Cocaine" nunca terminaron de publicarse, por lo que en este álbum todavía quedan descubrimientos pendientes. En el libreto que acompaña el disco se aprecian fotografías inéditas del artista, además de otras de ámbito privado.

Prince (1983) (Allen Beaulieu).

Prince, un "trabajólico”

Prince habría escrito más de 1000 canciones, muchas de las cuales están firmadas bajo un pseudónimo (véase la galería de fotos). Parte de este material no se había publicado hasta hoy.

El álbum "Piano & A Microphone 1983" se ha llevado a los juzgados para regular sus derechos, ya que Prince no dejó testamento que aclarara esta cuestión. Su hermana, así como otros cinco hermanastros, han sido designados herederos y tienen el control. Hasta el momento, han aparecido dos compilaciones de sus grandes éxitos a título póstumo.

Con el nuevo álbum, los fans se hacen con un nuevo tesoro del legado de Prince. Íntimo, muy adornado, con el sentimiento infinito de un genio de la música que por aquel entonces desconocía la fama que llegaría a alcanzar.

Silke Wünsch (PJ/CP)

