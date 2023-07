Pohvale i kritike za Christiana Schmidta

Međunarodna zajednica jedinstvena je u podršci visokom predstavniku Christianu Schmidtu koji je bonskim ovlastima spriječio stupanje na snagu spornih zakona RS-a u vezi sa Ustavnim sudom BiH i entitetskim Službenim glasnikom. Schmidt je, također, donio odluku o promjenama Krivičnog zakona BiH koje, između ostalog, predviđaju zatvorske kazne do pet godina za one koji ne poštuju odluke visokog predstavnika.

Pozdravljajući Schmidtovu odluku, Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH napominje da su „protivustavne" odluke Skupštine RS-a zapravo „smišljeni napadi" na Daytonski mirovni sporazum, ustavni poredak BiH i državu BiH, što nosi posljedice. „SAD snažno pozdravljaju korištenje bonskih ovlasti od strane visokog predstavnika za obranu Daytonskog sporazuma i zaštitu Ustavnog suda BiH, koji je čuvar vladavine prava u BiH", saopštila je Ambasada.

OHR ima podršku međunarodne zajednice

Ambasade SAD i Velike Britanije snažno podržavaju visokog predstavnika u korištenju bonskih ovlasti Foto: Elvis Barukcic/AFP/Getty Images

U sličnom tonu reagirala je i Ambasada Velike Britanije. „Ujedinjeno Kraljevstvo pozdravlja i u potpunosti podržava odluke visokog predstavnika u BiH radi sprečavanja stupanja na snagu spornih zakona RS-a, ali i promjenu Krivičnog zakona BiH kako bi se pravosudnim institucijama dali načini za djelovanje na pokušaje podrivanja ustavnog poretka", navodi se iz Ambasade.

Delegacija Evropske unije u BiH žali što je visoki predstavnik morao djelovati kako bi stavio van snage protivustavne zakone Skupštine RS-a. „EU poziva vlasti RS-a da prestanu sa jednostranim potezima i da umjesto toga djeluju konstruktivno kako bi BiH mogla provesti reforme, koristeći priliku koju nudi kandidatski status", saopšteno je iz Delegacije EU.

Oprečne reakcije članova Predsjedništva BiH

Reagirali su najviši državni i entitetski zvaničnici. Predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD) kaže da odluke Christiana Schmidta „udaljavaju BiH od evropskog puta". „Schmidtovi potezi derogiraju i ometaju suvereno donošenje odluka institucija na svim nivoima vlasti. Sve i da je izabran u skladu sa procedurama, a nije, on nema nadležnost da poništava odluke Skupštine RS-a", naglasila je Cvijanovićeva. RS ne priznaje Christiana Schmidta kao visokog predstavnika za BiH jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti UN-a.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović (Socijaldemokratska partija – SDP) ohrabren je „početkom konkretnog djelovanja OHR-a“. Kaže da je upotreba bonskih ovlasti bila je neophodna jer su „organi RS-a ponovili protivustavne metode ratnog zločinca Radovana Karadžića" i upozorava da „Dodikov režim neće stati“. „Slijede novi, opasni udari na Daytonski sporazum prema direktnim instrukcijama Dodikovih mentora izvan granica BiH“, kaže Bećirović. On je pozvao svjedoke Daytonskog sporazuma (EU, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, SAD i Rusija) da ozbiljno razmisle o primjeni aneksa Sporazuma o vojnim aspektima mirovnog rješenja (angažman EUFOR-a, odnosno NATO-a) „koji pružaju jasnu međunarodnopravnu osnovu za efikasnije djelovanje i ponovni povratak stabilnosti i sigurnosti u BiH".

Parlamentarci i ministri

Komšić: Umjesto odluka koje ništa ne znače neka Schmidt blokira PDV račun RS-u Foto: Elvis Barukcic/AFP/Getty Images

Predsjedavajući Doma naroda Parlamenta BiH Nikola Špirić (SNSD) smatra da je evropski put BiH „u koliziji" sa postojanjem institucije visokog predstavnika. „To je u subotu (1.7.) potvrdio Christian Schmidt, privatno lice koje nastoji da odlučuje u ime svih parlamenata u BiH. Njegovim obraćanjem (odlukom) neće se promijeniti ništa što se tiče RS-a, ali hoće unutar BiH i njenog evropskog puta... Ovo je pokazatelj da nema mjesta bilo kakvom dogovoru političkih aktera unutar BiH, zemlje koja je potpuno institucionalno ispražnjena“, rekao je Špirić.

Ministar vanjskih poslova BiH i predsjednik Naroda i Pravde (NiP) Elmedin Konaković pozdravlja odluku visokog predstavnika, a saveznicima u državnoj vlasti iz RS-a (Dodikovom SNSD-u) poručuje da „još uvijek imaju partnere“. On vidi „dva scenarija“, jedan je dalja eskalacija, a drugi zajednički rad za budućnost BiH. Posebno važnim smatra izmjene Krivičnog zakona BiH. „Izmjenama Krivičnog zakona otvara se mogućnost, da se otklone, kako su neki tužioci upozoravali, manjkavosti, i da više nema dileme da ovakvi postupci vode direktno u zatvor“, dodao je Konaković.

Šta kažu u entitetima?

Predsjednik Narodne Skupštine RS-a Nenad Stevandić kaže da „nepriznati visoki predstavnik“ ne može donositi nikakve odluke, a RS poziva da „mirno spava“. Zanemarujući nove odluke OHR-a, on je ponovio da je Skupština RS-a već odlučila da ne objavljuje „Schmidtove dokumete“. „Narodni poslanici ne mogu krivično odgovarati niti za glasanje mogu biti sankcionisani. Mirno spavaj RS. Schmidt nema pravo da to radi“, kazao je Stevandić komentirajući izmjene Krivičnog zakona BiH.

Premijer Federacije BiH i predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić pojašnjava da sada Dodika, kao i sve koji krše Ustav BiH čeka krivična odgovornost. „RS funkcioneri će ubuduće morati odlučiti da li su spremni krivično odgovarati zbog provođenja Dodikove politike", kazao je Nikšić. „Međunarodna zajednica je još jednom pokazala da čvrsto stoji na strani BiH, uprkos kritikama da ništa ne čini kako bi se suprotstavile Dodiku i njegovoj antidržavnoj politici", poručio je Nikšić.

Premijer RS-a Radovan Višković ne vjeruje da će odluke OHR-a, kojima su van snage stavljene odluke Skupštine RS-a o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, imati bilo kakve posljedice po RS. „Schmidt je danas zabranio i onemogućio BiH članstvo u EU“, kazao je Višković, ističući da BIH ne zaslužuje da bude članica EU sve dok u institucijama ima strance.

Hrvati i Bošnjaci

Ko ne bude poštovao odluke visokog predstavnika ide u zatvor do pet godina Foto: Armin Durgut/AP Photo/picture alliance

Hrvatski narodni sabor (HNS) BiH, koji okuplja najuticajnije političke stranke Hravata, među kojima i Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) Dragana Čovića, još jednom ističe kako je „u potpunosti opredijeljen za poštivanje svih temeljnih ustavnih načela i očuvanje stabilnosti BiH". To se navodi u saopštenju HNS-a objavljenom nakon odluka OHR-a u subotu (1.7.) HNS insistira na „hitnom ispunjavanju 14 ključnih prioriteta Evropske komisije". Čović je ranije potvrdio da je za „odlazak“ stranaca iz Ustavnog Suda BiH, jer je to, prema njegovom tumačenju, reformska obaveza BiH. HNS inače pozdravlja napore koje ulaže međunarodna zajednica „u dijalogu s domaćim akterima" i poziva na nastavak razgovora koalicijskih partnera.

Za najuticajniju bošnjačku stranku – Stranku demokratske akcije (SDA) odluke OHR-a su bile „potrebne, ali ne i dovoljne". „Dosadašnja praksa je pokazala je da bez rigoroznog sankcionisanja i smjena odgovornih pojedinaca napadi na ustavni poredak BiH neće prestati". Iz SDA podsjećaju da su blage reakcije OHR-a i ostatka međunarodne zajednice „samo dodatno ohrabrivale Dodika da nastavi sa secesionističkom politikom". SDA, ipak, ocjenjuje „pozitivnom“ odluku o izmjenama Krivičnog zakona, što bi Tužiteljstvu BiH trebalo olakšati krivično gonjenje osoba koje vrše napad na ustavni poredak.

Društvene mreže

Komentari se nižu i na društvenim mrežama, posebno Twitteru, gdje se šefu OHR-a najviše zamjeralo to što nije sankcionirao Dodikov govor mržnje i novo negiranje genocida u Srebrenici, uz psovke pred koalicijskim partnerima na sastanku u Konjicu. „Nakon brutalnog vrijeđanja žrtava genocida u Srebrenici, smatramo da je bilo kakav razgovor sa Dodikom završen. Kabadahija koji smatra da je samo on na ovom svijetu važan i da samo on odlučuje ko je šta, mora biti zaustavljen“, napisale su Majke Srebrenice.

Zamjenica glavnog urednika Faktora Edita Gorinjac je napisala da su „Schmidtove ublehe bacanje prašine u oči“. „Sve što je on 'odlučio' u praksi doslovno ne znači ništa. Izmjene Krivičnog zakona su tek farsa jer narušavanje ustavnog poretka je i po postojećem zakonu krivično djelo. Schmidt je bio konkretan samo kad je trebalo udovoljiti HDZ-u“.

Dodik i Komšić uoči odluka OHR-a

Predsjednik RS-a Milorad Dodik najavio je da će o odlukama OHR-a govoriti u nedjelju (2.7.) na narodnom okupljanju na Kozari, a uoči obraćanja Christiana Schmidta rekao je da RS „nikakve odluke neće prihvatiti, ni Ustavnog suda ni neimenovanog visokog predstavnika", kaže Dodik. On vjeruje da „stranci i Sarajevo pripremaju završnu fazu oduzimanja imovine RS-u" i da bez imovine nema ni RS-a. „RS neće prihvatiti nikakve kazne“, rekao je Dodik.

U iščekivanju odluke OHR-a, član Predsjedništva BiH Željko Komšić pozvao je visokog predstavnika Christiana Schmidta da blokira PDV račun entitetu RS i tako sankcioniše vlast Milorada Dodika. „Pretpostavka je da će Shmidt donijeti neke odluke koje ništa ne znače. Umjesto toga, ako stvarno zeli da zaustavi Dodika, savjetujemo mu da donese odluku kojom se zabranjuju isplate sa jedinstvenog PDV racuna RS-u. To bi u ovom trenutku bila efikasna i svrsishodna odluka“, izjavio je Komšić.

