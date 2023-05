Njemačka: odumiranje malih trgovina se nastavlja

Zatvorena vrata trgovine, zalijepljeni izlozi i skinute svjetlosne reklame: u sve više prodajnih ulica u Njemačkoj odumiranje trgovačkih radnji ostavlja vidljive tragove. Ukoliko se u obzir uzme prognoza Trgovačkog saveza Njemačke (HDE) da će 9000 dodatnih radnji ove godine zatvoriti svoja vrata, u Njemačkoj ih tako ostaje još 311.000. Usporedbe radi: 2015. ih je bilo još skoro 373.000.

I ovaj dućan zatvara svoja vrata i upućuje u izlogu na totalnu rasprodaju Foto: Martin Wagner/imago images

„S obzirom na brojke proteklih godina, u svim centrima gradova i u politici bi se trebali aktivirati znaci za uzbunu. Jer bez uspješne male trgovine gradski centri jedva da imaju perspektivu za budućnost", upozorio je predsjednik Trgovačkog saveza Njemačke, Alexander von Preen i dodao: „Ako umre mala trgovina, umrijet će i grad."

Korona-pandemija pogurala Internet-trgovinu

Činjenica je da se broj trgovina u Njemačkoj smanjuje već neko vrijeme. Posebno izraženo je to bilo za vrijeme korona-godina 2020. do 2022. kad je broj trgovina godišnje opao za 11.000. Pozornost javnosti pritom dobivaju prije svega zatvaranje filijala velikih lanaca poput robnih kuća Galerie Kaufhof, lanca prodavaonica cipela Görtz ili modnog lanca Gerry Weber.

No najveći dio zatvaranja prema HDE-u otpada na male trgovine poput butika ili pekarni. Online-trgovina je jedan od glavnih faktora zašto je došlo do ovog stanja. Osim toga, za vrijeme korone se još više ljudi naviklo na to da naručuje putem interneta. Odumiranje malih trgovina se primjećuje u četvrtima izvan centara velikih gradova, ali prije svega u manjim i srednjim gradovima, primjećuje glavni direktor HDE-a Stefan Genth.

Brojne trgovačke ulice u gradskim centrima u Njemačkoj su za vrijeme lockdowna zjapile prazne, pa su tako zatvoreni bili i dućani; fotografija iz siječnja 2021.; Köln Foto: Rupert Oberhäuser/picture alliance

Pročitajte i ovo: Korona - smrtna presuda za šoping u centru grada?

Ni kupci više nisu oduševljeni šopingom u gradskim centrima

S obzirom na mnoge poslovne prostorije koje tako zjape prazne, HDE zahtijeva od općina jači angažman i osnivačku ofenzivu kako bi se zaustavilo odumiranje trgovina. „Nebirokratski i brzi procesi dodjeljivanja dozvola za preuređivanja i preimenovanje prostora bi trebali biti prioritet", kazao je predsjednik HDE-a von Preen. Ukoliko se aktualne praznine ne popune brzo, prijeti lančana reakcija sa spiralom prema dolje, dodao je on.

Sve manje ljudi bi preporučilo šoping u gradskim centrima u Njemačkoj Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/picture alliance

Međutim, ni sami kupci nisu više oduševljeni šopingom u centrima njemačkih gradova u kojima se u pješačkim zonama koncentriraju trgovine. Prema ispitivanju Instituta za trgovačka istraživanja (IFH) provedenog krajem prošle godine, je svaki drugi odgovorio da svojim prijateljima ne bi preporučio šoping u centru grada. Tek svaki četvrti grad su ispitanici karakterizirali kao atraktivnim za kupovinu. „Činjenica je da većina gradskih centara u kojima su trgovine ima više kritičara nego fanova", kazao je direktor IFH-a Boris Hedde.

Pratite nas i na Facebooku , preko Twittera , na Youtubeu , kao i na Instagramu