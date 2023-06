Napad na Sjeverni tok: jedrilica i uloga Poljske

U napadima na Sjeverni tok Poljska igra veću ulogu nego što se do sada znalo: sumnjiva jedrilica „Andromeda“ je provela u Kolbergu 12 sati, a posada je bila kontrolisana – saznaju istraživački novinari.

Do sada poznata priča o jedrilici „Andromeda“ za koju se navodi da je imala centralnu ulogu u napadima na gasovod Sjeverni tok glasi: Nakon što je „Andromeda“ napustila luku na njemačkom ostrvu Rigenu, uputila se preko otvorenog mora - direktno - do malog danskog ostrva Kristijanso. Ubrzo potom, krajem septembra, došlo je do eksplozija na gasovodima.

Ali sada ima novih indicija koje govore u prilog tome da je ruta jedrilice mogla biti drugačija: „Andromeda“ očigledno nije plovila direktno - nego je prije toga neko vrijeme provela u Poljskoj.

To su udruženim istraživačkim novinarima iz Njemačke i drugih zemalja sada i zvanično potvrdile poljske vlasti.

Dvanaest sati u Poljskoj

Prema javnom tužilaštvu u Gdanjsku, istraga je pokazala da je „Andromeda“ - sa šest ljudi na brodu - isplovila iz luke Vik na njemačkom Rigenu i stigla u Poljsku. Poslije dvanaestočasovnog boravka, ponovo je napustila poljske vode. Poljski graničari su čak kontrolisali posadu jedrilice.

Međutim, tužilaštvo naglašava da prema rezultatima istrage, tokom boravka u luci na brod nije utovaren nijedan predmet i dolazi do privremenog zaključka: „Istrazi nedostaju direktni dokazi da su ljudi na jedrilici umiješani u oštećenje gasovoda Sjeverni tok“.

Ove nove izjave Poljske o rezultatima istrage prevazilaze ono što je do sada saopšteno javnosti.

Međutim, kako novinarsko istraživanje takođe pokazuje, postoje i druge indicije o toku putovanja i vremenu boravka „Andromede” u Poljskoj: kako se navodi, jedrilica je 19. septembra 2022 - i tako vjerovatno na povratku u Njemačku stigla u luku Kolberg, u Poljskoj. Nedugo zatim je ponovo isplovila. To je potvrdila jedna radnica luke u Kolbergu.

Pritisak na Poljsku se nedavno povećao nakon što se diskutovalo o ulozi Varšave u napadu. Slično Ukrajini, Poljska je uvijek striktno odbijala projekat gasovoda Sjeverni tok 2. Javno tužilaštvo u Gdanjsku sada saopštava da „nema dokaza koji bi ukazivali da su državljani Poljske umiješani u eksploziju gasovoda".

Njemački istražitelji još uvijek ne isključuju nijedan scenario

Međutim, njemački istražitelji još uvijek ne isključuju nijedan scenario napada na gasovod. Već nekoliko mjeseci oni prate tragove oko 15 metara dugačke „Andromede”. Navodi se da je jedrilica prvo plovila od Rostoka do Rigena. Osobe na „Andromedi" su kompaniji za iznajmljivanje plovila navodno dali falsifikovane pasoše. Savezni ured kriminalističke policije (BKA) kasnije je otkrio tragove eksploziva na toj jedrilici.

Samo nekoliko mjeseci prije eksplozija na Sjevernom toku, holandska vojna oba'vještajna služba MIVD je upozorila upravo na takav scenario: holandski špijuni su očigledno bili obaviješteni o planu napada na gasovod Sjeverni tok 1. Prema tim informacijama od juna 2022, Ukrajinci navodno planiraju da iznajme brod kako bi njime napali gasovod.

Navodi se da je dojava iz Holandije prvobitno završila kod CIA-e, koja je potom obavijestila evropske partnerske službe, uključujući njemački BND – mada uz ocjenu da je takav plan napada malo vjerovatan.

Međutim, poslije napada gasovoda Sjeverni tok, holandska vojna obavještajna služba se ponovo javila, rekaviši da su napad izveli Ukrajinci, vjerovatno brodom koji je iznajmljen na njemačkoj obali Baltičkog mora.

O tome su, između ostalih, izvijestili njemački javni servis ARD i list „Cajt". I tako su njemački istražitelji iz BKA i Savezne policije zapravo došli do „Andromede“.

„Andromeda“ očigledno nije plovila direktno - nego je prije toga neko vrijeme provela u Poljskoj Foto: Sean Gallup/Getty Images

Njemački i poljski istražitelji sastali su se sredinom maja

Tragovi su brzo vodili istražitelje u pravcu Ukrajine. To je politički prilično osjetljivo s obzirom na blisku saradnju protiv ruskog agresora. Nijemci su se dugo uzdržavali od zvaničnih zahtjeva za pravnu pomoć.

Sa Varšavom su se prvi put usudili da krenu dalje: njemački i poljski istražitelji sastali su se u Poljskoj sredinom maja, a BKA je, kako se navodi, izdala evropski nalog za istragu.

Na primjer, njemačke istražitelje zanima pozadina sumnjive kompanije sa sjedištem u Varšavi. Navodi se da je „Andromeda“ iznajmljena preko navodne turističke agencije „Feeria Lwowa” koja očigledno postoji samo na papiru - tj. kao klasična firma tipa „poštansko sanduče“ ima prostorije i adresu, ali ustvari služi za neke zakulisne radnje. Prije nekoliko dana pretresen je poslovni prostor u Varšavi, navode bezbjednosni krugovi, ali to još nije zvanično potvrđeno.

Razmjena sa Ukrajinom bi mogla da bude komplikovanija. Prema istraživanju novinara, njemačke vlasti pretpostavljaju da je jedan od osumnjičenih ukrajinski državljanin: muškarac u srednjim dvadesetim iz grada jugoistočno od Kijeva. Kažu da je ranije služio u pješadijskoj jedinici. Kako bi uporedili njegov DNK, njemački istražitelji su, kako se navodi, krajem maja posjetili jednu ženu u Frankfurtu na Odri - koja ima dijete sa Ukrajincem.

Ishod neizvjestan

Neizvjesno je kako će se istraga nastaviti u narednim nedeljama. Njemački državni tužilac nerado daje zvanične izjave. Navodi se da se trenutno pripremaju dalji zahtjevi za pravnu pomoć u drugim državama u Skandinaviji ali i u istočnoj Evropi.

Kancelar Olaf Šolc rekao je doduše prošle nedelje da postoji „veoma veliko" interesovanje za razjašnjenje u vezi sa napadima na Sjeverni tok - ali nije htio da govori o tragu koji vodi ka Ukrajini. „Obavještajni podaci su tajni, a kada stvari idu dobro, to tako i ostaje", rekao je Šolc.

