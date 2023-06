Napad na Sjeverni tok: procurile nove informacije

„Vašington post“ navodi do sada najkonkretnije dokaze veze vrha Ukrajine sa napadom na Sjeverni tok, kao i da je navodni plan napada bio poznat liderima Zapada i njemačkim poslanicima tri mjeseca prije tog dešavanja.

U članku „Vašington posta" pod naslovom „SAD su imale obavještajne podatke o detaljnom ukrajinskom planu za napad na gasovod Sjeverni tok" objavljenom u utorak (6.06.) navodi se da je vlada SAD od jedne „veoma bliske evropske obavještajne službe" u junu 2022. - dakle tri mjeseca prije eksplozija koje su se dogodile 26. septembra - saznala za plan ukrajinske vojske da izvrši napad na gasovode Sjeverni tok.

Iako vlada SAD nije mogla nezavisno da potvrdi te informacije, ipak ih je podijelila sa obavještajnim službama Njemačke i drugih zemalja.

Naknadno, pred odlazak na ljetnju pauzu, bili su obaviješteni i članovi njemačkog parlamenta, Bundestaga, navodi „Vašington post".

Izvor: Discord leaks

„Vašington post" se pritom poziva na tajne dokumente koje je na platformi Discord navodno podijelio 21-godišnji vojnik Džek Tejšeir. On je uhapšen sredinom aprila nakon što je curenje tajnih dokumenata SAD dospjelo u sve svjetske medije. „Vašington post" je, kako navodi, kopiju dobio od jednog od Tejšeirovih onlajn prijatelja.

Zvaničnici u više zemalja potvrdili su američkom listu da je u dokumentu koji je procurio na Discordu tačno navedeno ono što je ta „veoma bliska evropska služba", rekla kolegama u Ciji (CIA).

"Vašington post" navodi da je „veoma bliska evropska obavještajna služba" informacije dobila od svog doušnika iz Ukrajine Foto: picture-alliance/AP Photo

„Vašington post" takođe navodi da je na zahtjev zvaničnika vlade SAD pristao da ne objavi ime te veoma bliske evropske zemlje, kao i neke aspekte navodnog plana, jer je rečeno da bi razotkrivanje informacija ugrozilo izvore i operacije.

List međum navodi da je „veoma bliska evropska obavještajna služba" informacije dobila od svog doušnika iz Ukrajine.

Veoma konkretni detalji

Veoma konkretni detalji navedni u pomenutom planu, koji uključuju broj operativaca i metode napada, upadljivo su slični sa napadom koji se stvarno desio. To potvrđuje i istraga njemačkoj tužilšatva, piše ovaj list.

Međutim, plan se u nekim aspektima razlikuje od stvarnih napada. U izvještaju evropske obavještajne službe se navodi da su Ukrajinci planirali da napadnu Sjeverni tok 1. Sjeverni tok 2 ne spominje. Takođe nije jasno zašto se odustalo od toga da napad bude izvršen tokom pomorskih manevara saveznika (5.-17. juni 2022.).

Prema „Vašington postu", evropska obavještajna služba je jasno stavila do znanja da napadači nisu radili na svoju ruku, već su direktno izvještavali glavnokomandujućeg ukrajinske vojske Valerija Zalužnog - dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski namjerno nije obavješten o planovima kako bi mogao vjerodostojno da negira odgovornost Ukrajine.

Volodimir Zelenski: „Ja sam predsjednik i ja naređujem. Ukrajina to nije uradila. Ja nikada ne bih tako nešto uradio" Foto: The Presidential Office of Ukraine

Zelenski negira, Bijela kuća i CIA bez komentara

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski negirao je bilo kakvu umiješanost svoje vlade u napad na Sjeverni tok dan nakon što objavljen tekst u „Vašington postu" i tražio dokaze.

„Ja sam predsjednik i ja naređujem. Ukrajina to nije uradila. Ja nikada ne bih tako nešto uradio", rekao je Zelenski u intervjuu za „Bild", „Velt" i „Politiko".

A ukrajinski zvaničnici, koji su ranije poricali da je ta zemlja umiješana u napad na Sjeverni tok, nisu odgovorili na zahtjeve „Vašington posta" za komentar, piše ovaj list, kao i to da Bijela kuća i CIA nisu željeli komentarisati.

Poslanici Bundestaga pozivaju na brzo rasvjetljavanje

„Vašintgon post" piše da ovi obavještajni podaci pokazuju da zapadni saveznici skoro godinu dana imaju osnova da sumnjaju u Kijev kada se radi o napadu koji su zapadni zvaničnici nazvali drskim i opasnim aktom protiv evropske energetske infrastrukture.

A istraživanja njemačkih medija NDR, WDR i „Zidojče cajtung” nedavno su došla do zaključka da nekoliko tragova napada na gasovde Sjeverni tok idu u pravcu Ukrajine.

Međutim, ni njemačko savezno tužilaštvo koje je pokrenulo istragu o tom slučaju, niti njemačka vlada nisu komentarisali ove izvještaje njemačkih medija.

Bundestag Foto: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Ali, zato je u petak bilo reakcija njemačkih poslanika:

„Javnost mora da bude obaviještena od strane vlasti što je prije moguće o tome kako stoje stvari”, rekao je u petak (9.06.) za „Špigel” Ralf Štegner (SPD) i dodao da sve informacije moraju izaći na vidjelo da bi se suprotstavilo teorijama zavjere.

Kako navodi „Špigel", poslanik Ljevice Andre Han povezao je pitanje mogućeg ukrajinskog učešća u uništavanju gasovoda sa pomoći u oružju koju njemačka pruža Ukrajini u ratu sa Rusijom. Prema njegovom mišljenju, ako se sumnja potvrdi, tu pomoć bi trebalo razmotriti.

Roderih Kizeveter (CDU) – kao i Han, član je parlamentarne komisije za kontrolu obavještajnih službi – upozorio je na "ishitrene zaključke”. Prema „Špigelu", on je takođe rekao da se ne može isključiti ni to da je počinilac Ukrajina, kao ni to da Rusija navodi na pogrešan trag.

Rusija insistira da bude uključena u istragu

„Ne znamo u kojoj mjeri takve publikacije odgovaraju stvarnosti", rekao je portparol Kremlja Dimitr Peskov, reagujući na tekst „Vašington posta", prenosi ruska državna novinska agencija Tass. Ali, bilo je jasno da je u pitanju „prljava stvar" koja se mora detaljno razotkriti.

Mora da postoji „transparentna, međunarodna i hitna istraga o tome šta se sada dešava", rekao je Peskov u četvrtak (8. juna). Rusija insistira na tome da bude uključena u istragu napada na Severni tok, i od samog početka je negirala optužbe sa Zapada da je sama digla u vazduh gasovode.

Curenje gasa iz pukotina na Sjevernom toku (28.9.2022.) Foto: Danish Defense Ministry/Xinhua/picture alliance

„Ne pričaj o Sjevernom toku"

„Vašington post" početkom sedmice takođe piše da „zvaničnici Bajdenove administracije sada privatno priznaju da ne postoje dokazi koji bi ubjedljivo ukazivali na umiješanost Moskve. Ali javno su odbili da odgovore na pitanja o tome ko bi mogao biti odgovoran.

Evropski zvaničnici u nekoliko zemalja tiho su sugerisali da Ukrajina stoji iza napada, ali su odbijali da to javno kažu zbog straha da bi to moglo da naruši savez protiv Rusije.

Ovaj ugledni list takođe navodi: „Na skupovima evropskih i NATO kreatora politike, zvaničnici su zauzeli stav, koji je jedan visoki evropski diplomata nedavno ovako opisao: Ne pričaj o Sjevernom toku."

D. Roščić (dpa,Spiegel,Washington Post)