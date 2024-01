Američki muslimani se okreću od Bidena

Nakon terorističkog napada Hamasa, predsjednik Biden je jasno stao na stranu Izraela. To bi ga moglo koštati važnih glasova američkih muslimana na predsjedničkim izborima. Velika većina njih se ne slažu sa takvim kursom.

Hamza Naser ne mora dugo da razmišlja. Grad Dearborn više neće glasati za kandidata Demokratske partije "zbog onoga što se dešava na palestinskim teritorijama", kaže on. Hamza, u svojim kasnim 30-im, vlasnik je kafića u istočnom Dearbornu, savezna država Michigan. Kasno je januarsko jutro i vani pada kiša. Kafić, svijetla i topla prostorija sa puno drvenarije i velikim prozorima, polako se puni. Ima žena sa i bez marama, muškaraca svih uzrasta, govore engleski i arapski. Miriše primamljivo.

Hamza želi da priča o politici. Ono što se dešava na palestinskim teritorijama utiče na sve ljude ovdje, kaže on. Dodaje kako boli, kada se ubijaju rođaci i komšije, udaljeni hiljadama kilometara od SAD-a. Danas bi više volio Trumpa, kaže Hamza. Četiri godine pod Trumpom značile su prosperitet, mir, a ne rat. I svi su zarađivali novac.

Biden gubi podršku

Dearborn je industrijski grad odmah pored Detroita. Tu je i sjedište Forda, gdje se proizvodi novi električni pickup F 150 Lightning. Više od polovine od oko 100.000 stanovnika su muslimani uglavnom arapsko-američkog porijekla. Do sada je većina njih pouzdano glasala za demokrate. Donald Trump (Tramp), koji je vodio predizbornu kampanju sa antimuslimanskim sloganima, u tom gradu ni 2016. niti 2020. godine nije imao nikakvih šansi.

Američki muslimani ogorčeni Bidenovim stavljanjem na stranu Izraela Foto: Matt Rourke/AP/picture alliance

Ali Dearborn više nije grad u kojem je Bidenu (Bajdenu) osiguran uspjeh. "Ako Joe Biden želi osvojiti glasove stanovnika Dearborna i Sjedinjenih Država, ljudi ga moraju pitati a on mora odgovoriti šta želi učiniti da zaradi njihov glas”, kaže Abdullah Hammoud, u čijem se glasu prepoznaje ogorčenje.

'Lična stvar'

Abdullah Hammoud (Hamud) je prvi gradonačelnik Dearborna, koji je musliman. Ovaj 33-godišnjak je demokrata libanskih korijena. Iz njegove perspektive je Hamasov napad na Izrael bio rezultat decenija ugnjetavanja Bombardovanje pojasa Gaze Hammoud vidi kao pokušaj da se zbriše palestinski narod. Činjenica da Biden podržava izraelsku stranu ljuti i izaziva bijes u Hammoudu. "Nas se lično tiče to što se dešava u inostranstvu, pogotovo kada vidimo kako naši političara šute i odbijaju da nešto poduzmu." Mladi gradonačelnik ne prihvata tezu po kojoj je ipak u interesu muslimana da glasaju za Bidena, a ne za Trumpa. „Pitanje o tome, šta je manje zlo, više nema smisla", kaže Abdullah Hammoud.

Članovi Vijeća za američko-muslimanske odnose prate govor nekadašnjeg predsjednika SAD-a Baracka Obame Foto: AP

Mnogi muslimani duboko razočarani demokratama

Sally Howell, profesorica arapsko-američkih studija na Univerzitetu Michigan, duboko je razočarana Demokratskom strankom. Mnogi konzervativni muslimani distanciraju se od demokrata i zato što odbacuju LGBTQ- zajednicu i njen način života, kaže ona. A to je opet važno pitanje za demokrate. To je osjetila i Rashida Tlaib (Rašida Tlaib), ljevičarka iz Dearborna. Kandidirala se u godini u kojoj su se prava LGBTQ pojavila kao političko pitanje, neposredno prije izbora. Rashida je osvojila okrug South End, koji je pretežno naseljen muslimanima - ali sa samo četiri glasa prednosti. To izaziva strah od najgoreg ishoda za demokrate na novembarskim izborima. Joe Biden je za dlaku pobijedio u američkoj državi Michigan 2020. godine. Bez glasova Dearbornovih muslimana, Biden mogao bi izgubiti izbore - a time i funkciju Predsjednika SAD-a.

