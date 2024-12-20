تمارين بسيطة لبطن مسطح في 15 دقيقة

هل لديك 15 دقيقة فقط؟ جرب هذا الروتين السريع لتمارين من أجل الحصول على الجسم المثالي والبطن المسطح، واكتشف كيف يمكن للماء والنوم الجيد تعزيز نتائجك!جرب هذه التمارين اليوم!

غالبًا ما نواجه مشكلة الوقت المحدود، مما يؤثر على انتظامنا في ممارسة التمارين. لكن الحقيقة أن تمرينًا لمدة 15 دقيقة فقط يمكن أن يحسن مرونتك، قوتك، وثباتك، ويعمل على تقوية عضلات البطن. إليك بعض التمارين التي يمكنك تضمينها في روتينك اليومي، وفقا لموقع time of indian

تمرين اللوح الخشبي (3 دقائق)

ابدأ بوضع يديك تحت كتفيك، ثم اسحب ركبتك اليمنى نحو صدرك. بعد ذلك، اسحب الركبة اليسرى نحو صدرك. استمر في التبديل بين الركبتين بسرعة، فهذا التمرين يقوي عضلات البطن والجسم.

تمرين القرفصاء (3 دقائق)

قف مع فتح قدميك بعرض الورك، ثم اثنِ ركبتيك وادفع مؤخرتك للخلف مع التأكد من أن ركبتيك لا تتجاوز أصابع قدميك. ثم، ادفع الأرض بكعبيك للوقوف. كرر التمرين عشر مرات.

رفع الساق الواحدة (3 دقائق)

استلقِ على ظهرك على الأرض مع وضع ذراعيك بجانبك. قم برفع ساقك اليسرى للأعلى ثم أنزلها ببطء. كرر نفس الشيء مع الساق الأخرى.

تمرين الجسر (3 دقائق)

استلقِ على ظهرك وضع قدميك مسطحتين على الأرض واثنِ ركبتيك. شد عضلات بطنك وأردافك مع إبقاء رأسك وكتفيك مسترخيين على الأرض. ثم، ارفع وركيك حتى يصبح جسمك في خط مستقيم من ركبتيك إلى كتفيك. حاول البقاء في هذه الوضعية لأخذ ثلاث أنفاس عميقة. بعد ذلك، عد إلى الوضعية الأولى وكرر التمرين. حاول الوصول إلى 30 مرة يوميًا، بدءًا من خمس مرات.

تمرين الضغط لعضلات البطن (3 دقائق)

استلقِ على ظهرك وضع قدميك مسطحتين على الأرض واثنِ ركبتيك. شد عضلات بطنك وأردافك مع إبقاء رأسك وكتفيك مسترخيين على الأرض. ثم، ارفع وركيك بحيث يصبح جسمك في خط مستقيم من ركبتيك إلى كتفيك. حاول البقاء في هذه الوضعية لأخذ ثلاث أنفاس عميقة. بعد ذلك، عد إلى الوضعية الأولى وكرر التمرين. حاول الوصول إلى 30 مرة يوميًا، بدءًا من خمس مرات.

ما يجب أن تعرفه

شرب الماء يساعد في الشعور بالشبع وتقليل الانتفاخ، مما يجعل المعدة تبدو أقل بروزًا. وفي بعض الأحيان، قد تشعر بالجوع بسبب الجفاف، مما يجعلك تميل إلى تناول الأطعمة غير الصحية. أما النوم الجيد فهو أساسي لأنه يؤثر على هرمونات الجوع وعملية الأيض. حيث أن قلة النوم يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وتزيد من رغبتك في تناول الطعام. بالإضافة إلى ذلك، التوتر يرفع من هرمون الكورتيزول، الذي يعزز الشعور بالجوع ويقلل من حرق الطعام وفقًا لموقع Medial News Today.

ن.ف.د