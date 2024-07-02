يورو 2024 - تأهل هولندا لربع النهائي بفوز كبير على رومانيا

محا المنتخب الهولندي خيباته بالدور الأول، ولبس ثياب التألق أمام المنتخب الروماني الذي كان مفاجأة البطولة. وعلى مدار الشوطين تسيد منتخب الطواحين المباراة لعبا ونتيجة وذلك بفضل خاكبو نجم ليفربول والبديل مالين نجم دورتموند.

فاز المنتخب الهولندي على نظيره الروماني بنتيجة 3/ صفر اليوم الثلاثاء (الثاني من يوليو/ تموز 2024) في ميونيخ ليتأهل لدور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا.

وأنهى منتخب هولندا (الطواحين )الشوط الأول متفوقا بهدف أحرزه مهاجمه كودي خاكبو لاعب ليفربول الإنجليزي في الدقيقة 20. وأضاف البديل دونايل مالين الذي شارك في الشوط الثاني، الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 83. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل مالين الهدف الثاني له والثالث لهولندا، ليتأهل منتخب الطواحين لدور الثمانية بجدارة واستحقاق.

وينتظر منتخب هولندا بطل أوروبا عام 1988 في دور الثمانية الفائز من مواجهة النمسا ضد تركيا التي تقام مساء الثلاثاء.

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وبهذا الفوز العريض، محا المنتخب الهولندي خيباته في الدور الأول، بعد أن وقع في مجموعة صعبة ضمّت فرنسا وصيفة بطل العالم، النمسا المتألقة، لتتأهل هولندا بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، بأربع نقاط من فوز على بولندا وتعادل مع فرنسا وخسارة أمام النمسا.

ونجحت هولندا حاملة لقب 1988 في ألمانيا ايضًا، في بلوغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2008 وهو الدور عينه الذي وصلته في مونديال قطر 2022، قبل أن تخرج بركلات الترجيح أمام الارجنتين التي أحرزت اللقب لاحقا.

وقال نجم المباراة خاكبو عقب النهاية "سعداء جدا للفوز، خضنا مباراة جيدة... خصوصا بعد الخسارة الأخيرة أمام النمسا، كنا بحاجة للقيام بردّة فعل وأعتقد أنّ اليوم كان خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح".

وفي المقابل، توقفت مغامرة رومانيا العائدة للمشاركة في المسابقة القارية بعد غياب لثمانية أعوام، بعد أن فاجأت الجميع بتصدر مجموعتها في الدور الأول بفوز كاسح على أوكرانيا افتتاحا 3/ صفر قبل أن تخسر من بلجيكا 0/1 وتتعادل مع سلوفاكيا في الجولة الأخيرة 1/1 في مجموعة تساوت فيها المنتخبات الأربعة بأربع نقاط في سابقة من نوعها.

خ.س/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)