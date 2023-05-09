"يوروفيجن" في أرض الـ"بيتلز"..تَنافُس بين أغنيات عن الحب والسلام

بأغنيات عن الحب والعذاب والسلام، يتنافس ممثلو الدول الأوروبية هذه السنة على الفوز بجائزة مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" التي تقام السبت المقبل في ليفربول البريطانية، ويسعى هؤلاء إلى انتزاع اللقب الذي حصلت عليه أوكرانيا العام الفائت.

وتتولى مدينة فرقة "بيتلز" الواقعة في شمال إنكلترا استضافة المسابفة هذه السنة نظراً إلى استحالة إقامتها كما جرت العادة في الدولة الفائزة، بسبب الغزو الروسي لها.

ومن المقرر أن تقام اليوم الثلاثاء (التاسع من أيار/ مايو) وبعد غد الخميس (11 أيار/ مايو) تصفيات نصف نهائية لتقليص عدد المتنافسين من 37 دولة إلى 26 دولة، سيتبارون في المرحلة النهائية مساء السبت التي يتأهل إليها تلقائياً "الخمسة الكبار" (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة) والدولة الفائز العام السابق وهي أوكرانيا.

أبرز الأغاني المرشحة

وبعد فوز فرقة "كالوش أوركسترا" الأوكرانية بمسابقة العام الفائت عن أغنيتها "ستيفانيا" التي تمزج بين الهيب هوب والموسيقى التقليدية، تتمثل كييف هذه السنة بثنائي موسيقى الإلكترو "تفورتشي".

أما أغنية "Heart of Steel" (هارت أوف ستيل أو قلب من صلب) التي ترشحت عنها الفرقة فمستوحاة من صمود القوات الأوكرانية في مصنع أزوفستال للصلب في ماريوبول طوال الحصار الذي فرضته القوات الروسية على المدينة لمدة شهر، وترمز تالياً "إلى القوة والشجاعة"، بحسب مغني الفرقة جيفري كيني.

ورغم التعاطف الكبير الذي تحظى به الفرقة، يتفق المراقبون وخبراء المراهنات على استبعاد تحقيق أوكرانيا في الدورة السابعة والستين من "يوروفيجن" فوزاً ثانياً على التوالي في المسابقة. أما روسيا، فاستُبعِدَت كما في العام الفائت بسبب غزوها لأوكرانيا.

وتبدو حظوظ السويد بالفوز كبيرة بفضل أغنية الحب "تاتو" للمغنية لورين التي سبق أن نالت لقب "يوروفيجن" عام 2012، في حين تتمثل فنلندا بأغنية "تشا تشا تشا" للمغني كاريجا الذي يؤديها مرتدياً سترة بوليرو خضراء فلورية منتفخة.

وتتولى الكندية من أصل مغربي فاطمة الزهراء حافظي المعروفة باسم لا زارا تمثيل فرنسا التي لم تفز بالمسابقة منذ حصول ماري ميريام على لقبها عام 1977. وتُعتبر المغنية المتحدرة من مقاطعة كيبيك من أبرز المرشحين بأغنيتها من نوع الإلكترو-ديسكو "إفيدامان" (Evidemment).

ورافقت ضجة واسعة إلغاء لا زارا أخيراً "لأسباب شخصية" حفلتين موسيقيتين كان يُفترض أن تحييهما في أمستردام ولندن، لكنّ المغنية أكدت في منشور أوردته على الشبكات الاجتماعية أنها "مصممة أكثر من أي وقت مضى على تمثيل فرنسا بفخر وحب".

ووعدت بأن يكون العرض الذي ستقدمه خلال المسابقة "مبهراً وخطيراً وأنيقاً على الطريقة الفرنسية".

- ذراعان مفتوحتان -

وباسم المملكة المتحدة التي احتلت المركز الثاني العام الفائت عن أغنية "سبايس مان" لسام رايدر، تشارك المغنية ماي مولر بأغنيتها "آي روت آ سونغ" (I wrote a song) التي تتناول عودة الحياة إلى قلب حطمته قلة الوفاء.

وتُنافس تحت علم كرواتيا فرقة "لِت 3" بأغنية "ماما إس سي" التي تحمل بطريقة مستترة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما ممثل سويسرا المغني الشاب ريمو فورير فاختار المشاركة برسالة سلام أكثر تقليدية من خلال أغنية "ووترغان".

وتقام عروض المسابقة في مسرح يتسع لستة آلاف متفرج، تتميز خشبته بكون مصممها خوليو هيميديه شاءها على شكل "عناق كبير" وكأنها "تفتح ذراعيها لأوكرانيا ولعروض الفنانين وللمدعوين من كل أنحاء العالم".

وقالت الحكومة البريطانية في فبراير/ شباط إنها ستطرح ثلاثة آلاف تذكرة في المسابقة للأوكرانيين المشردين.

وكان الملك تشارلز والملكة كاميلا قد تفقدا قبل مدة من تتويجهما هذا المسرح الذي تبلغ مساحته 450 متراً مربعاً وزوّد بـ700 شاشة فيديو و1500 متر من مصابيح "ليد".

وحرصت الحكومة البريطانية على الطمأنة حيال مخاوف أثيرت في البرلمان البريطاني في منتصف الأسبوع من إمكان تكرار محاولات للتدخل نُسبت العام الفائت إلى قراصنة موالين لروسيا.

وترفع ليفربول التي تضج بالأنشطة المرتبطة بالمسابقة الستارة عن نصب تذكاري يشكّل "رمزاً للأمل" بالنسبة إلى أوكرانيا. وتمثل المنحوتة المصنوعة من الألومنيوم رجلاً يحمل كتاباً تطير من بين طياته حمامة حاملة علماً أوكرانياً.

وسيوضع التمثال في متنزه "ستروبيري فيلد" الذي استوحت منه فرقة "بيتلز" عنوان إحدى أغنياتها، على أن تُنقل المنحوتة إلى أوكرانيا عند عودة السلام إليها.

ع.أ.ج