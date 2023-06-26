بعد إعلانه التمرد على القيادة الروسية أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين بشكل مفاجئ تراجعه عن خطوته هذه. جاء ذلك بعد اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رعاه رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو.

كرر يفغيني بريغوجين توجيه انتقادات لاذعة للقيادة العسكرية الروسية متهما إياها بالسلوك غير الفعال في الحرب ضد أوكرانيا. من هو هذا الرجل الذي يقود مجموعة مرتزقة تقاتل في بلدان أفريقية وعربية لتحقيق أهداف حكومة الرئيس فلاديمير بوتين؟