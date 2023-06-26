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يفغيني بريغوجين

بعد إعلانه التمرد على القيادة الروسية أعلن رئيس مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين بشكل مفاجئ تراجعه عن خطوته هذه. جاء ذلك بعد اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رعاه رئيس بيلاروسيا الكسندر لوكاشينكو.

كرر يفغيني بريغوجين توجيه انتقادات لاذعة للقيادة العسكرية الروسية متهما إياها بالسلوك غير الفعال في الحرب ضد أوكرانيا. من هو هذا الرجل الذي يقود مجموعة مرتزقة تقاتل في بلدان أفريقية وعربية لتحقيق أهداف حكومة الرئيس فلاديمير بوتين؟

برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول

برلين: الأحداث في روسيا شأن داخلي في المقام الأول 26.06.2023

امتنعت الحكومة الألمانية عن تقييم مجريات الأحداث الأخيرة في روسيا، معتبرة ذلك شأناً داخلياً في المقام الأول، وذلك بعد تمرد مجموعة "فاغنر" المسلّحة وهي الذراع العسكري لموسكو في الخارج، خصوصاً في سوريا وعدّة دول إفريقية.

زيلينسكي وبايدن يناقشان تمرد فاغنر وشويغو يزور الجبهة

زيلينسكي وبايدن يناقشان تمرد فاغنر وشويغو يزور الجبهة 26.06.2023

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير دفاعه إنهما أجريا سلسلة من الاتصالات مع حلفاء كييف لمناقشة "ضعف" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والخطوات الهجومية المضادة القادمة لأوكرانيا.
بدء انسحاب فاغنر وكتائب أحمد الشيشانية إلى مواقعها السابقة

بدء انسحاب فاغنر وكتائب أحمد الشيشانية إلى مواقعها السابقة 25.06.2023

شرع مقاتلو مجموعة فاغنر بالانسحاب من عدة مواقع سيطروا عليها أثناء التمرد المسلح الذي قاده يفغيني بريغوجين، وبالمثل فعلت كتائب أحمد الشيشانية التي تحركت لقمع التمرد.
قائد فاغنر سيستقر في بيلاروسيا بعد وساطة لوكاشينكو لإنهاء التمرد غير المسبوق

قائد فاغنر سيستقر في بيلاروسيا بعد وساطة لوكاشينكو لإنهاء التمرد غير المسبوق 24.06.2023

أعلن رئيس مجموعة فاغنر أنّ قوّاته، التي كانت قد قطعت نصف المسافة نحو موسكو إثر تمرّدها على القيادة الروسية، "تعود أدراجها.. حقناً للدماء". والرئيس الروسي، الذي واجه تحديا غير مسبوق، يشكر نظيره البيلاروسي على الوساطة.
قائد فاغنرـ السجين السابق الذي صعد إلى القمة ثم تمرد على بوتين

قائد فاغنرـ السجين السابق الذي صعد إلى القمة ثم تمرد على بوتين 24.06.2023

سمحت الحرب ضد أوكرانيا لقائد مجموعة فاغنر بفرض نفسه لاعبا أساسيا في روسيا. ومنذ أشهر يخوض صراعا على السلطة مع قيادة الجيش الروسي، لكن يبدو أن هذا الرجل المتهور الذي يصعب التنبؤ بتحركاته، قد تجاوز خط اللاعودة.
تغطية مباشرة... قائد فاغنر يعلن إعادة مقاتليه إلى قواعدهم لتجنب إراقة الدماء

تغطية مباشرة... قائد فاغنر يعلن إعادة مقاتليه إلى قواعدهم "لتجنب إراقة الدماء" 24.06.2023

بيلاروسيا تعلن نجاح وساطتها في خفض التوتر في روسيا، وأنّ قائد مجموعة فاغنر يفغني بريغوجين وافق على "وقف تحرّكات" مقاتليه وانسحابهم إلى قواعدهم حقنا للدماء.
بوتين يتهم قائد فاغنر بـخيانة روسيا وبريغوجين يرد

بوتين يتهم قائد فاغنر بـ"خيانة" روسيا وبريغوجين يرد 24.06.2023

بعد تمرد قوات فاغنر واحتلالها مقار عسكرية في مدينتين روسيتين، الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين يصف التمرد بأنه "طعنة في الظهر". واتهم بوتين قائد مجموعة فاغنر بـ"الخيانة"، والاخير يرد بأنه قواته لن تستسلم.
قائد فاغنر يسيطر على مقار عسكرية وبوتين سيتوجه بكلمة

قائد "فاغنر" يسيطر على مقار عسكرية وبوتين سيتوجه بكلمة 24.06.2023

بعدما توعد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بإطاحة القيادة العسكرية الروسية متهماً إياها بقصف مواقع خلفيّة لمرتزقته في أوكرانيا، قال إنه داخل مقر قيادة الجيش في روستوف ويسيطر على مواقع عسكرية.
موسكو تفتح تحقيقاً بحق قائد فاغنر بتهمة الدعوة إلى تمرّد مسلّح

موسكو تفتح تحقيقاً بحق قائد فاغنر بتهمة "الدعوة إلى تمرّد مسلّح" 23.06.2023

فتحت موسكو تحقيقا بحق قائد "فاغنر" على خلفية دعوته إلى "تمرّد مسلّح" ضدّ قيادة الجيش الروسي بعد أن أتهمها بقصف قواته في أوكرانيا. والجيش الروسي ينفي، الأمر الذي يعكس حجم التوترات في صفوف قوات الكرملين في أوكرانيا.
السودان- مفاوضات جدة تتواصل ومطالب أممية بوقف الصراع

السودان- مفاوضات جدة تتواصل ومطالب أممية بوقف الصراع 11.05.2023

طلبت الأمم المتحدة من الدول الإفريقية ذات النفوذ التدخل للمساعدة في إنهاء الصراع بالسودان. وفيما تستمر المعارك تتواصل المفاوضات بين الطرفين في جدة، في حين صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات بالسودان.