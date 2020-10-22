وليد جنبلاط زعيم سياسي لبنان ينتمي إلى الطائفة الدرزية ويترأس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني. شهد تاريخه السياسي تقلبات إلى جانب أكثر من جهة أو ضدها. ومن أبرز مواقفه مؤخرا تلك المؤيدة لرئيس الحكومة سعد الحريري.

وليد جنبلاط من مواليد أغسطس/ آب 1949 في بلدة المختارة اللبنانية. والده هو السياسي اللبناني المعروف كمال جنبلاط الذي اغتيل عام 1977. درس وليد في الجامعة الأمريكية ببيروت قبل أن يتولى مناصب عدة من أبرزها وزير شؤون المهجرين في عهد الرئيس إميل لحود. بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري أسس حركة 14 آذار مع شخصيات أبرزها سعد الحريري وسمير جعجع وكان من أبرز المطالبين برحيل القوات السورية عن لبنان.