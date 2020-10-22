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وليد جنبلاط

وليد جنبلاط زعيم سياسي لبنان ينتمي إلى الطائفة الدرزية ويترأس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني. شهد تاريخه السياسي تقلبات إلى جانب أكثر من جهة أو ضدها. ومن أبرز مواقفه مؤخرا تلك المؤيدة لرئيس الحكومة سعد الحريري.

وليد جنبلاط من مواليد أغسطس/ آب 1949 في بلدة المختارة اللبنانية. والده هو السياسي اللبناني المعروف كمال جنبلاط الذي اغتيل عام 1977. درس وليد في الجامعة الأمريكية ببيروت قبل أن يتولى مناصب عدة من أبرزها وزير شؤون المهجرين في عهد الرئيس إميل لحود. بعد اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري أسس حركة 14 آذار مع شخصيات أبرزها سعد الحريري وسمير جعجع وكان من أبرز المطالبين برحيل القوات السورية عن لبنان.

Former Lebanese prime minister Saad Hariri (C) leaves the ofice of President Michel Aoun, after a meeting during which the latter appointed him to form a new cabinet, at the presidential palace in Baabda, east of the capital Beirut, on October 22, 2020. - Aoun today named former premier Saad Hariri to form a new cabinet to lift the country out of crisis after most parliamentary blocs backed his nomination. Hariri, who has previously led three governments in Lebanon, stepped down almost a year ago under pressure from unprecedented protests against the political class. (Photo by ANWAR AMRO / AFP)

الحريري بعد تكليفه بتشكيل الحكومة: عازم على وقف الانهيار 22.10.2020

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون زعيم تيار المستقبل سعد الحريري تشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية. وفي حال نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.
Lebanese Prime Minister Saad Hariri gives an address at the government headquarters in the centre of the capital Beirut on October 18, 2019. - Hariri gave his government three days to back key reforms as protests against the political elite and austerity measures rocked the country for a second day. (Photo by Marwan TAHTAH / AFP)

صحيفة: الحريري يعد مبادرة للخروج من الأزمة وتفادي الاستقالة 20.10.2019

في إطار سعيه لوقف الاحتجاجات وتفادي استقالة الحكومة اللبنانية، أكدت مصادر حكومية أن رئيس الوزراء أعد مبادرة لمعالجة الأزمة لا تتضمن فرض ضرائب جديدة على المواطنين وإنما على المصارف وحل أزمة الكهرباء سريعا.
Anti-government protesters make victory signs next to tires that were set on fire to block a road during a demonstration, in Beirut, Lebanon, Sunday, Sept. 29, 2019. Hundreds of Lebanese are protesting an economic crisis that has worsened over the past two weeks, with a drop in the local currency for the first time in more than two decades. (AP Photo/Bilal Hussein) |

احتجاجات لبنان.. جعجع يدعو لاستقالة أركان الحكم وجنبلاط يريدها "جماعية" 18.10.2019

تصاعدت دعوات المحتجين لاستقالة الرئيس اللبناني والحكومة على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها لبنان، فيما ألغى رئيس الوزراء اجتماعاً للحكومة ويتوقع أن يلقي كلمة للمحتجين خلال اليوم. يأتي ذلك في الوقت الذي علقت فيه الدراسة.
Bildunterschrift:Lebanese Druze leader and Lebanese Progressive Socialist Party (PSP) chairman Walid Jumblatt leaves after a meeting with French President Francois Hollande at the Elysee palace, on March 21, 2015, in Paris. AFP PHOTO / ALAIN JOCARD (Photo credit should read ALAIN JOCARD/AFP/Getty Images)

جنبلاط: لبنان لا يستحق اتهام السعودية له بإعلان الحرب 10.11.2017

ذكر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن لبنان لا يستحق اتهام السعودية له بإعلان الحرب عليها، وذلك ردا على تصريحات الوزير السعودي ثامر السبهان الذي اتهم لبنان بإعلان الحرب على السعودية ليضع لبنان كله في سلة واحدة مع حزب الله.
31.10.2016++++ Former Lebanese Prime Minister and lawmaker Saad Hariri waves to journalists upon his arrival to the parliament building to elect a new President, in Beirut, Lebanon, Monday, Oct. 31, 2016. Lebanese security forces tightened security in downtown Beirut on Monday as lawmakers gathered to elect a new president, a vote that's expected to end more than two years of a political vacuum in the country's top post. (AP Photo/Hussein Malla)

وزير الخارجية الفرنسي يعتقد أن الحريري حر في تنقلاته 10.11.2017

أعلن وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان أن معلوماته تشير الى أن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الموجود حاليا في السعودية، "حر في تنقلاته"، فيما أكد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط على ضرورة عودة الحريري الآن.
08.09.2017 *** In this photo taken on Friday, Sept. 8, 2017, Lebanese Prime Minister Saad Hariri, left, arrives for a mass funeral of ten Lebanese soldiers at the Lebanese Defense Ministry, in Yarzeh near Beirut, Lebanon. Lebanese prime minister Saad Hariri has announced he is resigning in a surprise move following a trip to Saudi Arabia. In a televised address Saturday, Nov. 4, he slammed Iran and the Lebanese Hezbollah group for meddling in Arab affairs and says Iran's arms in the region will be cut off. (AP Photo/Hassan Ammar) |

إيران ترد ـ استقالة الحريري ستثير التوتر في لبنان والمنطقة 04.11.2017

رفضت إيران اتهامات رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري لها، قائلة إنها "سيناريو جديد لإثارة التوتر في لبنان والمنطقة". من جانبه رأى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط أن لبنان "أضعف" من أن يتحمل تبعات الاستقالة.

اجتماع بين وليد جنبلاط ووزير الخارجية الالماني في برلين 18.10.2006

وليد جنبلاط يطالب بنظام سياسي علماني في لبنان 16.04.2005