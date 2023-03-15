وكالة الطاقة الذرية: فقدان نحو 2.5 طن يورانيوم من ليبيا

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان للدول الأعضاء اليوم الأربعاء (15 مارس/آذار 2023) قالت رويترز إنها اطلعت عليه، إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة.

وقال رافائيل جروسي المدير العام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بيان سري للدول الأعضاء، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش أمس الثلاثاء أن "10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت ( ليبيا ) ... أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه".

وأوضح البيان أن الوكالة ستجري "مزيدا من الأنشطة" لتحديد ملابسات إزالة اليورانيوم من الموقع الذي لم تذكر اسمه والمكان الذي يوجد فيه الآن.

وقال "الجهل بالموقع الحالي للمواد النووية قد يشكل خطرا إشعاعيا بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن النووي" مضيفا أن الوصول للموقع يتطلب "لوجستيات معقدة".

وتخلت ليبيا بقيادة معمر القذافي عام 2003 عن برنامجها للأسلحة النووية الذي اشتمل على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم وكذلك معلومات عن تصميم قنبلة نووية لكنها لم تحقق تقدما كبيرا نحو تصنيع قنبلة.

ولم تشهد ليبيا سلاما يُذكر منذ انتفاضة 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بالقذافي. ومنذ عام 2014، انقسمت السيطرة السياسية في البلاد بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب. وانتهت آخر نوبة صراع كبيرة عام 2020.

وتتنازع حكومتان السلطة في البلد النفطي الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، واحدة مقرها طرابلس (غرب) تشكلت بداية عام 2021 ويقودها عبد الحميد الدبيبة، والأخرى تشكلت في آذار/مارس الماضي ويقودها فتحي باشاغا بدعم من معسكر خليفة حفتر الرجل القوي في شرق البلاد.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز)