وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً

توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد عن 94 عاماً، بحسب ما أعلنت الجمعة عائلة الملياردير المصري. وقالت العائلة في بيان: "ترغب السيّدة محمد الفايد، وأبناؤها وأحفادها أن يؤكّدوا أنّ زوجها الحبيب ووالدهم وجدّهم محمد قد وافته المنيّة بسلام يوم الأربعاء 30 آب/أغسطس 2023". وطلب أفراد العائلة في بيانهم "احترام خصوصيتهم في هذا الوقت".

وكتب أشرف حيدر، أحد أفراد عائلته، عبر حسابه على الفيسبوك:" توفي جد زوجتي رجل الأعمال المصري محمد الفايد..إنا لله وإنا إليه راجعون".

وجري تشييع جثمان الفايد الجمعة في لندن.

ونشر نادي فولهام لكرة القدم الذي كان الراحل يملكه سابقاً بيان نعي لمالكه السابق.

وقال شهيد خان الذي خلف الفايد في ملكية النادي اللندني "نيابة عن الجميع في فولهام أقدم خالص التعازي لعائلة وأصدقاء محمد الفايد".

وفي فترة الفايد ارتقى فولهام للدوري الإنجليزي الممتاز وصعد لنهائي الدوري الأوروبي. وبعد 16 عاماً باع الفايد نادي فولهام إلى خان في 2013.

حياة حافلة

ولد محمد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته في عالم التجارة في مصر ثم انتقل إلى دبي عام 1960 ليتخصص في مجال العقارات والتنمية ، وفي عام 1975، انتقل الفايد إلى بريطانيا، واشترى فندق "ريتز" في باريس عام 1979.

وتردد اسم الفايد كثيرا مع ارتباط نجله عماد بالأميرة ديانا التي انتهت بشكل مأسوي لكليهما في 1997.

واشتهر الراحل بأسلوبه الصريح والفظّ في كثير من الأحيان، وانتقامه من حزب المحافظين، وشرائه المثير للجدل لمتجر هارودز الشهير عام 1985 بعد معركة استحواذ طويلة ومريرة، وملكيته لنادي فولهام لكرة القدم.

وشملت إمبراطورية الفايد قطاعات تتنوّع بين الشحن والعقارات والخدمات المصرفية والنفط وتجارة التجزئة والبناء، لكنّه كان أيضاً فاعل خير إذ ساعدت مؤسّسته الأطفال في المملكة المتّحدة وتايلاند ومنغوليا.

وتردد اسم الفايد كثيرا مع ارتباط نجله عماد بالأميرة ديانا الزوجة السابقة للأمير تشارلز (ملك بريطانيا حاليا)، حيث توفيا معا في حادث سير

بالعاصمة الفرنسية باريس في 31 آب/أغسطس 1997.



ع.ح./ع.ج.م. (د ب أ ، أ ف ب، رويترز)