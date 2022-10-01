 وفاة أميني ـ مسيرات تضامن في ألمانيا والعالم مع المتظاهرين الإيرانيين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.10.2022

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وفاة أميني ـ مسيرات تضامن في ألمانيا والعالم مع المتظاهرين الإيرانيين

انطلقت مسيرات السبت في عدة مدن حول العالم تضامناً مع حركة الاحتجاج في إيران التي أشعلتها وفاة مهسا أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق. ورفع المتظاهرون الشعارات الرئيسية في الحركة الاحتجاجية التي تجتاح إيران.

ألمانيا | احتجاجات في ألمانيا بعد وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني

شارك عدة آلاف من الأشخاص في مظاهرتين في ألمانيا اليوم السبت تضامنا مع الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران.

سار حوالي ألف شخص على قرع الطبول في روما اليوم السبت (الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2022) تضامنا مع المظاهرات التي تشهدها إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني. ونقلت وكالة الصحافة الإيطالية (AGI) عن سيمونا فيولا زعيمة حزب الوسط الصغير "+أوروبا" قولها أثناء مشاركتها في المسيرة "نطالب بالعدالة لمهسا أميني وجميع ضحايا العنف الوحشي والأعمى للسلطات، فضلاً عن حرية الاختيار لأخواتنا الإيرانيات".

وفي طوكيو، رفع المتظاهرون صورة مهسا أميني ولافتات كتب عليها "لن نتوقّف" إضافة إلى صور لنساء يحرقن حجابهن ويقصصن شعرهن. وقال الموفد الأميركي لإيران روبرت مالي على "تويتر"، "حان الوقت كي يسمع الزعماء الإيرانيون هذه الدعوة العالمية ويضعوا حداً للعنف ضد شعبهم". 

أستراليا | وفاة مهسا أميني - احتجاجات من أجل حقوق المرأة في إيران

انطلقت مسيرات في عدة مدن حول العالم تضامناً مع حركة الاحتجاج في إيران التي أشعلتها وفاة مهسا أميني.

مظاهرات في سقز الإيرانية

لليلة الخامسة عشرة على التوالي، خرج الإيرانيون مساء الجمعة في مدينة سقز في محافظة كردستان الإيرانية التي تنحدر منها مهسا أميني، وفقاً لصور نشرتها منظمة "إيران هيومن رايتس" ومقرّها أوسلو.

وصرخت مجموعة من النساء والرجال في أحد الشوارع "نساء، حياة، حرية" رافعين بذلك أحد الشعارات الرئيسية في الحركة الاحتجاجية، بينما كانوا يصفّقون بأيديهم. وتدين المنظمات غير الحكومية القمع الذي تمارسه قوات الأمن وموجة الاعتقالات، منذ بداية الاحتجاجات.

آلاف المتظاهرين في ألمانيا

شارك عدة آلاف من الأشخاص في مظاهرتين في ألمانيا اليوم السبت تضامنا مع الاحتجاجات المناوئة للحكومة في إيران. وذكرت الشرطة أن عدد المتظاهرين وصل إلى 4000 شخص في هامبورج وإلى 2800 شخص في فرانكفورت، حيث احتج المتظاهرون على نظام الحكم في إيران وعلى التمييز المنهجي بحق النساء.

ولا تزال إيران تشهد احتجاجات اندلعت على إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في السادس عشر من الشهر الماضي أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية التي أوقفتها لانتهاكها القواعد الخاصة بالحجاب وبعد ذلك بوقت قصير راحت الشابة في غيبوبة ثم توفيت في ظروف غامضة. ونفت الشرطة الإيرانية في المقابل أي مسؤولية عن وفاة مهسا، مضيفة أنها كانت تعاني من مشكلات في القلب.

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لا تزال إيران تشهد احتجاجات اندلعت على إثر وفاة الشابة مهسا أميني

مختارات

وكانت أعمال شغب وقعت أمس الجمعة في جنوب شرق إيران وأسفرت عن مقتل 19 شخصا على الأقل. وهتف المتظاهرون في هامبورج بعبارات مثل:" ارحلوا، ارحلوا، ارحلوا، الملالي يجب أن يرحلوا"، و"النساء يردن الحرية"، وكانت المدينة شهدت أمس مظاهرة وضع فيها محتجون لافتات وشعرا مستعارا باللون الأحمر على الأرض.

وفي فرانكفورت هتف متظاهرون "النساء، الحياة، الحرية"، وشارك في المظاهرة في المدينة عدد أكبر من العدد الذي تم إخطار السلطات به. وذكرت الشرطة في المدينتين أن المظاهرتين سارتا بشكل سلمي.

من جانبه، طالب متحدث باسم الإيرانيين في المنفى في ألمانيا، في العاصمة الألمانية برلين بوقف سفك الدماء في إيران وإجراء إصلاحات ديمقراطية، كما طالب الحكومة الألمانية بفرض عقوبات جديدة على النخبة في النظام الإيراني وذلك في ظل ما قال عنه وضع العنف الحالي في إيران.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ)

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    الكاتب: فان هاين شابنام / عبد الرحمان عمار