وزير الصحة الألماني: من يتلقى التطعيم سيستعيد حريات معينة

صرح وزير الصحة الألماني ينس شبان بأن من تلقى جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في بلاده بشكل كامل يمكنه استعادة حريات معينة خلال الأسابيع القادمة.

وقال شبان لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد (الرابع من نيسان/أبريل 2021): "من تم تطعيمه، سيمكنه الذهاب إلى المتاجر أو إلى صالونات الحلاقة دون إجراء تحليل آخر. فضلاً عن ذلك لم يعد من تلقوا تطعيمهم مضطرين للبقاء في الحجر الصحي، بحسب تقييم معهد روبرت كوخ".



وذكرت الصحيفة أن أساس ذلك هو تقييم أحدث معلومات علمية قام بها المعهد، وقدمها في تقرير لوزارة الصحة، حصلت الصحيفة الألمانية على نسخة منه. وأضافت الصحيفة أنه تم إرسال التقرير إلى الولايات أيضاً أمس السبت. وكان مؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية طلب إجراء هذا التقييم من المعهد.



وقال شبان: "من تلقى التطعيم كاملاً، يمكن معاملته مستقبلاً كشخص نتيجة تحليله سلبية"، مضيفاً أنه إذا تم كسر الموجة الثالثة من وباء كورونا وتم اتخاذ المزيد من خطوات الفتح في تجارة التجزئة مثلاً بناءً على إجراء اختبارات سريعة، سيصبح هذا القرار الأساسي سارياً.

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وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم الأحد أنه تم إعطاء 4,14 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ352 ألفاً و304 جرعات في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، فإنه من المتوقع أن يستغرق الأمر 10 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في ألمانيا قبل نحو 14 أسبوعاً. وفي سياق متصل، وصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 89,2 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبيرغ.

ووفقاً للبيانات، وصل عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في ألمانيا إلى 77 ألفاً وعشر حالات. ومضى قرابة عام وتسعة أسابيع منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.



م.ع.ح/خ.س (د ب أ)