وزيرة الدفاع الألمانية لا تستبعد القيام بمهمة عسكرية في ليبيا

اشترطت وزيرة الدفاع الألمانية انيغريت كرامب- كارنباور الالتزام بهدنة دائمة في ليبيا لأي مهمة محتملة للجيش الألماني هناك لحفظ الأمن. وخلال اجتماع مغلق يستمر على مدار يومين لحزب المستشارة الألمانية انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، قالت كرامب-كارنباور، زعيمة الحزب، إنه عندما يتم الاتفاق على مثل هذه الهدنة ويتم ضمانها دوليا" "فعندئذ يأتي السؤال بطبيعة الحال حول كيفية تنفيذ ذلك ومن يضمنه".
وأضافت كرامب - كارنباور أن "من الطبيعي تماما" أن تتعاطى ألمانيا مع مثل هذا السؤال حول ما يمكن أن تقدمه في هذا الشأن، منوهة إلى أن ألمانيا دائما ما لعبت في النهاية دور الدافع للعملية السياسية في ليبيا. وتابعت أن وزارة الدفاع والجيش "سيكونان في مثل هذه الحالة قادرين سريعا على أن يوضحا بشكل محدد تماما كيف يمكن أن تكون مساهمتنا، لكن الخطوة الأولى هي أن ضرورة تواجد تأمين مستدام".
ووصفت الوزيرة الألمانية حقيقة انعقاد قمة ليبيا في العاصمة الألمانية برلين غدا الأحد واجتماع الأطراف المختلفة للغاية مع بعضهم بعضا، بأنه نجاح كبير للجهود الألمانية من أجل التوصل إلى حل للصراع.
يذكر أن جوزيب بوريل، مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كان قد طرح في وقت سابق فكرة إمكانية قيام الاتحاد الأوروبي بمهمة عسكرية في ليبيا، حيث كان قد صرح لمجلة "دير شبيغل" الألمانية بقوله: "في حال وجود هدنة في ليبيا، فإن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون جاهزا للمساعدة في تنفيذها ومراقبتها، بجنود أيضا إذا اقتضى الأمر ذلك".
ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)
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شبح أزمة المياه الصالحة للشرب يهدد ليبيا
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