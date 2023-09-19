وزيرة الداخلية الألمانية تحظر رابطة للنازيين الجدد

أعلنت وزارة الداخلية في برلين اليوم الثلاثاء (19 أيلول/ سبتمبر 2023) أنه تم حظر رابطة للنازية الجديدة تدعى "هامرسكينز دويتشلاند" "Hammerskins Deutschland" وفروعها الإقليمية والمنظمة الفرعية لها وتدى "Crew 38".

وبحسب بيانات الوزارة، فتشت قوات الشرطة منازل 28 عضواً في الرابطة مشتبها بهم في عشر ولايات ألمانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

والولايات التي شملتها الحملة هي بافاريا وبادن-فورتمبرغ وبرلين وبراندنبورغ وهيسن وميكلنبورغ-فوربومرن وشمال الراين-ويستفاليا وراينلاند-بفالتس وزارلاند وتورينغين.

وجاء في تبرير قرار الحظر أن الرابطة تتبنى اتجاهات مناهضة للنظام الدستوري ولفكرة التفاهم بين الشعوب، كما أن الغرض من الرابطة وأنشطتها تتعارض مع القوانين الجنائية. وأشار بيان الوزارة إلى أن الرابطة تسعى من خلال حفلاتها الموسيقية أيضاً إلى التأثير حتى على غير الأعضاء بها بأفكار يمينية متطرفة.

وبحسب الوزارة، تعاونت السلطات على المستوى الاتحادي والولايات على مدار عام للإعداد للحظر، وكان هناك أيضاً تعاون مع سلطات شريكة من الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الرابطة فرع من رابطة في الولايات المتحدة وتتواجد في ألمانيا منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. وحظرت السلطات الألمانية عدداً من الروابط اليمينية المتطرفة في السنوات الأخيرة، مثل "كومبات 18" و"نوردادلر". وبحسب وزارة الداخلية، فإن هذا هو الحظر العشرين الذي تفرضه الوزارة على رابطة يمينية متطرفة.

وقالت وزيرة الداخلية فيزر إن الحظر يمثل "ضربة قوية ضد التطرف اليميني المنظم"، مضيفة أن هذا يرسل "إشارة واضحة ضد العنصرية ومعاداة السامية".

وذكرت الوزيرة أن التطرف اليميني لا يزال يمثل "أكبر تهديد متطرف لديمقراطيتنا"، وقالت: "لذلك نواصل العمل بكل تصميم على تفكيك الهياكل اليمينية المتطرفة".

خ.س/ح.ز (د ب أ)