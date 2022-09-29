وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد التضامن مع النساء في إيران

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اليوم الأحد (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول) بأن تقدم دعمها للمتظاهرين المناوئين للحكومة في إيران. وقبيل الانتخابات البرلمانية في ولاية سكسونيا السفلى، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في ندوة انتخابية، في هانوفر اليوم الأحد:" نحن نتابع. ونقف إلى جانبكم" غير أنها اعترفت أن إمكانيات السياسة الخارجية أحيانا ما تكون محدودة " لكن بمقدورنا المتابعة وبمقدورنا أن نكون أصوات هؤلاء النساء".

ولا تزال إيران تشهد احتجاجات اندلعت على إثر وفاة الشابة مهسا أميني(22 عاما ) عاما في السادس عشر من الشهر الماضي أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية التي أوقفتها بحجة انتهاكها القواعد الخاصة بالحجاب ،وبعد ذلك بوقت قصير توفيت في ظروف غامضة.

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ونفت الشرطة الإيرانية في المقابل أي مسؤولية عن وفاة مهسا، مضيفة أنها كانت تعاني من مشكلات في القلب.