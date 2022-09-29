 وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد التضامن مع النساء في إيران | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.10.2022

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وزيرة الخارجية الألمانية تؤكد التضامن مع النساء في إيران

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بمواصلة دعمها للنساء الإيرانيات وللاحتجاجات هناك، وأكدت تحرك بلادها على من أجل فرض عقوبات على طهران. والرئيس الإيراني يقول إن أعداء إيران فشلوا في "المؤامرة".

وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك 06 09 2022

أكدت الوزيرة أن الاحتجاجات بمقدورها أن تكون صوت النساء في إيران

 

تعهدت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك اليوم الأحد (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول) بأن تقدم دعمها للمتظاهرين المناوئين للحكومة في إيران. وقبيل الانتخابات البرلمانية في ولاية سكسونيا السفلى، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر في ندوة انتخابية، في هانوفر اليوم الأحد:" نحن نتابع. ونقف إلى جانبكم" غير أنها اعترفت أن إمكانيات السياسة الخارجية أحيانا ما تكون محدودة " لكن بمقدورنا المتابعة وبمقدورنا أن نكون أصوات هؤلاء النساء".

ولا تزال إيران تشهد احتجاجات اندلعت على إثر وفاة الشابة مهسا أميني(22 عاما ) عاما في السادس عشر من الشهر الماضي أثناء احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية التي أوقفتها بحجة انتهاكها القواعد الخاصة بالحجاب ،وبعد ذلك بوقت قصير توفيت في ظروف غامضة.

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ونفت الشرطة الإيرانية في المقابل أي مسؤولية عن وفاة مهسا، مضيفة أنها كانت تعاني من مشكلات في القلب.

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