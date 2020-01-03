 وزارة الدفاع الأمريكية توضح سبب اغتيال الجنرال قاسم سليماني | أخبار | DW | 03.01.2020

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أخبار

وزارة الدفاع الأمريكية توضح سبب اغتيال الجنرال قاسم سليماني

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مضيفة أنه كان يعكف على وضع خطط لمهاجمة أمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

طريق مطار بغداد الدولي، وتظهر آثار سيارات مدمرة ضمن قافلة قتل فيها الجنرال قاسم سليماني، وابو مهندس المسؤول العراقي في الحشد الشعبي

بقايا موكب الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس اللذان قتلا في غارة امريكية استهدفتهما على طريق مطار بغداد الدولي في تصعيد استثنائي للصراع الامريكي الايراني في العراق

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان "اتخذ الجيش الأمريكي قرارا دفاعيا حاسما بقتل قاسم سليماني بتوجيه من الرئيس لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج". وأضافت "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل" مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها في أنحاء العالم.

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وقال البنتاغون إن سليماني "نسق" هجمات استهدفت قواعد التحالف الدولي في العراق على مدى الشهور القليلة الماضية ووافق على "مهاجمة" السفارة الأمريكية في بغداد هذا الأسبوع. وذكر مسؤولون أمريكيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن سليماني قتل بضربة نُفذت بطائرة مسيرة في بغداد.

وقال مسؤول أمريكي إنه من المعتقد أيضا أن أبو مهدي المهندس، قائد إحدى الجماعات المسلحة العراقية، قُتل في الضربة استنادا لمعلومات أولية على الرغم من أنه لم يكن الهدف الأساسي للضربة.

وأضاف المسؤول أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرك أن إيران من الممكن أن ترد وأن مسؤولي الجيش الأمريكي مستعدون للدفاع عن أنفسهم. ولم يستبعد المسؤول إرسال أي قوات أو معدات عسكرية إضافية إلى المنطقة.

وقال كريس ميرفي العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ الأمريكي إن سليماني كان "عدوا للولايات المتحدة" لكن قتله قد يعرض المزيد من الأمريكيين للخطر.

وكتب على تويتر "أحد أسباب عدم قيامنا على وجه العموم (باغتيال) مسؤولين سياسيين أجانب هو الاعتقاد أن مثل هذا العمل سيزيد ولن يقلل عدد القتلى من الأمريكيين... يتعين أن يكون هذا هو سبب قلقنا الحقيقي والملح والعميق الليلة".

وقالت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة إن موت سليماني "ينبغي أن يلقى إشادة من جميع الساعين للسلام والعدالة".

وأمس الخميس قبل تنفيذ الضربة قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن هناك مؤشرات على أن إيران أو قوات تدعمها ربما تخطط لمزيد من الهجمات وحذر من أن "اللعبة تغيرت" وأنه من المحتمل أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء استباقيا لحماية حياة الأمريكيين.

م.م/ ح.ز (رويترز)

  • USA Donald Trump (Getty Images/M. Wilson)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الأمريكي

    موقف الإدارة الأمريكية تجاه احتجاجات إيران واضح جدا، حيث سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأييد المتظاهرين في إيران من خلال دعوته عبر تغريدة له على تويتر في يوم السنة الجديدة بوضوح إلى تغيير النظام. ووصف ترامب، الذي يعتبر ايران عدوه اللدود في الشرق الأوسط، النظام الحاكم بـ "الوحشي والفاسد"، ووعد بدعم الشعب الإيراني "في الوقت المناسب".

  • Israel Premierminister Natanjahu in der Großen Synagoge in Paris 11.01.2015 (AFP/Getty Images/M. Alexandre)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الإسرائيلي

    انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو موقف أوروبا "المتحفظ" من الاحتجاجات في إيران واتهم حكومات أوروبية بعدم دعم المتظاهرين في كفاحهم لأجل الحرية في مقطع فيديو قال فيه إن" العديد من الحكومات الأوروبية ستراقب في صمت ما يجري في إيران، بينما يتعرض الإيرانيون الأبطال للضرب في الشوارع". ويشار إلى أن اسرائيل تعتبر البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديداً لوجودها.

  • Frankreich Emmanuel Macron (picture alliance/AP Photo/L. Marin)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الفرنسي

    بعكس الموقفين الأمريكي والإسرائيلي اتسم موقف أوروبا من احتجاجات إيران بالحذر. فقد اتخذت فرنسا موقفا أكثر تحفظاً وشددت على احترام حقوق الإنسان. وأبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الايراني عن "قلقه" حيال وقوع ضحايا على خلفية الاحتجاجات ودعا إلى "ضبط النفس والتهدئة". كما ألغى زيارة كانت مقررة لوزير خارجيته إلى طهران.

  • Deutschland | Neujahrsansprache BK Angela Merkel 2018 (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الألماني

    ولم يختلف موقف ألمانيا عن فرنسا، حيث دعت برلين على لسان نائبة المتحدث باسم ميركل طهران إلى "احترام حرية التجمع والتعبير" وحثت النظام الإيراني على الرد "بالحوار". وقال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن ألمانيا تشعر بقلق بشأن الوضع في إيران.

  • Neujahransprache von Präsident Putin (picture alliance/TASS/dpa/A. Nikolsky)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الروسي

    ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مسؤول روسي قوله إن بلاده تعتبر المقترح الأمريكي الداعي لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الأمن الدولي لبحث الاضطرابات في إيران "ضارا ومدمرا". وحثت روسيا الولايات المتحدة على عدم التدخل في الشأن الإيراني"، وذلك بعد أن أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده للمحتجين ضد النظام الحاكم في إيران.

  • Tunesien Erdogan (picture-alliance/dpa/AP/H. Dridi)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف التركي

    موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه الاحتجاجات الإيرانية كان مفاجئاً. حيث ساند أردوغان في السابق ثورات الربيع العربي. في حين حذرت تركيا من ما وصفته بمحاولات التدخل في سياسة إيران الداخلية. وصدرت تصريحات أردوغان المؤيدة لإيران بعد تحسن العلاقات بين أنقرة وطهران اللتين تعاونتا في الشهور القليلة الماضية للحد من العنف في سوريا رغم تأييد كل منهما لطرف مختلف في الصراع المستمر منذ سنوات.

  • Iran, Teheran, Protest (Getty Images)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف الإماراتي

    في المقابل ساد نوع من الصمت في الجانب العربي، إذ لم تصدر لحد الآن تصريحات رسمية عن معظم الزعماء العرب. بيد أنه صدر موقف إماراتي من وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش. ووصف قرقاش في تغريدة له على تويتر هذه الاحتجاجات بأنها تعد: "فرصة للمراجعة العاقلة"، وأضاف قرقاش: "تغليب مصلحة المنطقة وإيران في البناء الداخلي والتنمية، لا إستعداء العالم العربي".

  • Syrien Präsident Assad - Rede vor Diplomaten in Damaskus (picture-alliance/AP Photo/Syrian Presidency)

    زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

    الموقف السوري

    من جانبها أعربت دمشق عن "ثقتها الكاملة" في تمكن حليفتها طهران من افشال ما وصفتها بـ" المؤامرة" التي تتعرض لها إثر الاحتجاجات وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية. واعربت دمشق وفق المصدر ذاته عن"إدانتها الشديدة ورفضها المطلق للمواقفين الأمريكي والإسرائلي". وشكلت طهران منذ بداية النزاع السوري عام 2011، الداعم الرئيسي عسكرياً ومالياً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

زعماء العالم واحتجاجات إيران ـ مواقف متضاربة وحسابات مختلفة

في ظل تواصل الاحتجاجات في إيران لليوم السابع على التوالي، برزت مواقف متضاربة لساسة وزعماء العالم تجاه هذه الاحتجاجات المناهظة للنظام الحاكم في إيران. وتنوعت المواقف ين التأييد والتحذير والتزام الصمت أيضاً. (04.01.2018)  

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