 أمريكا تنشر آلاف الجنود في السعودية في ظل التوتر مع إيران | أخبار | DW | 11.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أمريكا تنشر آلاف الجنود في السعودية في ظل التوتر مع إيران

اعلن البنتاغون في بيان أن وزير الدفاع مارك إسبر وافق على نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية، بينها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" في السعودية في خطوة لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة لمواجهة التوترات الإقليمية.

US Truppen im Persischen Golf (Imago/ZUMA Press/USMC/Cpl. D. Morgan)

اصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، الجمعة (11 تشرين أول/أكتوبر) بيانا أعلنت فيه أن وزير الدفاع مارك إسبر وافق على نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدات عسكرية في المملكة العربية السعودية، من بينها بطاريات صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" المضادة للصواريخ.

مختارات

فيما يهيمن التوتر على منطقة الخليج خصوصا بعد احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية، ذكرت مصادر إعلامية أن إيران شكرت السعودية لجهودها في تأهيل سفينة إيرانية والإفراج عنها بعد أن رست في ميناء جدة بسبب مشاكل فنية. (21.07.2019)

وسط تصاعد التوتر بين طهران ولندن أعلنت الأخيرة أنها سترسل سفينة حربية ثالثة إلى الخليج محذرة من أن "التصعيد ليس في مصلحة أحد". يأتي ذلك في وقت هدد فيه المرشد الأعلى خامنئي بـ"الرد" على "اختطاف" سفينة النفط الإيرانية. (16.07.2019)

وأفاد البيان "وافق مارك إسبر على نشر قوات أميركية إضافية" في السعودية، موضحا أن "هذا يمثل ثلاثة آلاف جندي إضافي تم التمديد لهم أو السماح لهم (بالانتشار) في الشهر الماضي". واعلنت الولايات المتحدة في نهاية أيلول/سبتمبر عزمها إرسال 200 جندي أمريكي إلى السعودية في أول انتشار مماثل منذ انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة في عام 2003.

وأضاف البيان أن إسبر "أبلغ ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن السعودية". وتضم المعدات العسكرية أيضا منظومة "ثاد" المضادة للصواريخ. وتأتي الخطوة الأميركية مع استمرار التوتر في منطقة الخليج.

وتعرضت ناقلة نفط إيرانية الجمعة لضربتين يشتبه بأنهما صاروخيتان قبالة سواحل السعودية، وفق الشركة المالكة لها، في أول استهداف لسفينة تابعة للجمهورية الإسلامية منذ سلسلة هجمات شهدتها منطقة الخليج وحمّلت واشنطن طهران مسؤوليتها.

ح.ع.ح/ف.ي (أ.ف.ب)

  • Saudi-Arabien, Baustelle eines Atomreaktor in der Nähe von Riad Baustelle von Saudi-Arabiens erstem Atomreaktor bei Riad (DigitalGlobe/Google Earth)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    أول مفاعل نووي سعودي

    أشارت تقارير أمريكية وألمانية إلى أن السعودية ستشغِل قريباً أول مفاعل نووي خاص بها. وكشفت التقارير بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية، تقدم أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي. المنشأة الواقعة في شمال غرب الرياض، والتي هي في الأصل مفاعل بحوث يهدف في المقام الأول إلى تكوين فنيين نوويين، قد تصبح جاهزة للعمل في غضون سنة واحدة، كما قدر روبرت كيلي، مفتش سابق في المنظمة الدولية للطاقة النووية.

  • Iran Urananreicherungsanlage Isfahan (Imago)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    البرنامج النووي الإيراني

    منذ انطلاقه في عام 1957، عرف البرنامج النووي الإيراني محطات عديدة من الشد والجذب. وعمل طموح إيران في تطوير برنامجها النووي، دون لفت الأنظار إليها، على عدم استقرار الأمور والوصول إلى طرق مسدودة. آخرها كان مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (Reuters/J. Ernst)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    ما يحق للسعودية لا يحق لإيران

    في الوقت الذي يلغي فيه ترامب العمل بالاتفاقية النووية من جانب واحد مع إيران، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للعربية السعودية ـ بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة، بحسب ما ذكرته تقارير أمريكية وألمانية.

  • Israel Atomanlage in Dimona (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل ديمونة السري

    يقع المفاعل في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل. المفاعل بني في أواخر خمسينات القرن الماضي بمساعدة فرنسية و بقصد توفير الطاقة لبعض المنشآت والمشاريع في المنطقة الصحراوية. غير أن خبراء ومراقبين كشفوا أن الهدف الحقيقي لبنائه هو إنتاج الأسلحة النووية. من جهتها لم تؤكد الحكومة الإسرائيلية ولم تنفِ ذلك حتى الآن. ويثير مفاعل ديمونة جدلاً واسعاً بسبب مخاطره، كما تتعالى دعوات من حين لآخر لإغلاقه.

  • Ägypten 2015 | Vertrag mit Russland über Bau 1. Atomkraftwerk in Ägypten bei El Dabaa (picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل الضبعة المصري

    مشروع محطة الضبعة النووية هوالمحطة النووية المصرية الأولى المققر انشائها بمنطقة الضبعة الواقعة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط. المشروع الممول من روسيا بقرض قيمته 25 مليار دولار والذي لا يزال في مرحلة التحضير، كان قد كشف عنه من قبل عام 2002، لكن لم يتم التوصل آنذاك لاتفاق بشأنه، ويؤمل أن يضم 4 مفاعلات نووية.

  • Luftbild Atomanlage in Tuwaitha (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل تموز العراقي

    مفاعل تموز النووي كان ثمرة مشروع عراقي نووي للانضمام إلى النادي النووي في عهد الرئيس السابق صدام حسين. المشروع، الذي كان بشراكة مع فرنسا، كان أول مشروع عربي نووي رائد في منطقة الشرق الأوسط. في عام 1981 استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مفاعل "تموز1" النووي المعروف بأوزيراك، في عملية أطلقت عليها إسرائيل تسمية "أوبرا".

  • Vereinigte Arabische Emirate Barakh Kernkraftwerk (picture-alliance/AP Photo/Emirates Nuclear Energy Corporation/A. Girija)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    اللحاق بالركب

    تسعى دول عربية أخرى إلى اللحاق بالركب والانضمام إلى النادي النووي. وتشهد دول منطقة الشرق الأوسط فيما بينها سباقاً هائلاً للتسلح النووي. الإمارات تمهد لدخولها النادي من خلال محطة بركة النووية، التي لا تزال قيد الإنشاء. وكانت الجزائر قد أعلنت عن بناء أول محطاتها النووية لإنتاج الكهرباء في عام 2025، كما جاء على لسان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

 نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

أثارت تقارير أمريكية وألمانية تحدثت عن قرب تشغيل السعودية لأول مفاعل نووي خاص بها، تساؤلات حول سباق التسلح النووي العربي والأقليمي. فيما يلي ملف صور عن جهود دول المنطقة لتشكيل نادي الشرق الأوسط النووي. (15.04.2019)  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien | Nach dem Drohnenangriffe | Ölanlage Churais

بعد هجمات أرامكو.. منعطف جديد في سياسة السعودية تجاه إيران؟ 02.10.2019

رغم الإشارات المتعددة على ضلوع إيران في هجمات أرامكو، إلا أن الرياض وواشنطن لم تتخذا أي إجراء انتقامي تجاه طهران. ليس هذا فحسب بل ظهرت مؤشرات للتهدئة وإمكانية قيام حوار، رغم تصريحات وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية.

US-Soldaten im Golf von Oman

بعد هجمات أرامكو.. ترامب يأمر بنشر قوات إضافية في السعودية 21.09.2019

بعد أسبوع من هجمات صاروخية على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية وتوجيه التهمة لإيران بالوقوف وراءها، أمر الرئيس الأمريكي ترامب بنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط ذات طبيعة دفاعية بحتة، حسب التعبير الأمريكي.

Saudi-Arabien Drohnen-Angriff auf Aramco-Ölaufbereitungsanlage

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تحمل إيران المسؤولية عن هجمات أرامكو 23.09.2019

حمّل قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران "المسؤولية" عن الهجمات التي استهدفت في 14 أيلول/سبتمبر منشأتين نفطيتين سعوديتين، مطالبين طهران بـ"الامتناع عن القيام بأي استفزاز جديد".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  