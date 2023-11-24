"وداعا لأجمل شيء في مسيرتي".. دي ماريا يقرر اعتزال اللعب دوليا

قرر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم، اعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلاده بعد بطولة "كوبا أمركا" لكرة القدم المقررة صيف عام 2024 في الولايات المتحدة.

وكتب دي ماريا الخميس (23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) عبر حسابه على إنستغرام "مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي".

وتابع لاعب بنفيكا البرتغالي، البالغ من العمر 35 عامًا، "ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص الأرجنتين". في إشارة إلى التاريخ المذكور. وشارك دي ماريللمرة الأولى مع منتخب بلاده عام 2008 ومنذ ذلك الحين لعب 138 مباراة دولية، وسجل 29 هدفا.

أما على مستوى الأندية، فقد حمل دي ماريا قميص كبار الأندية على غرار ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.

كما حصد النجم الأرجنتيني على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2008، وتوّج بلقب كأس كوبا أمريكا في 2021، وبطولة كأس العالم في مونديال قطر 22، حيث سجل هدفا في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الرسمي لمباراة النهائي أمام فرنسا بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.

حاليا، لدي ماريا عقد مع بنفيكا ممتد حتى عام 2024، مع خيار التمديد لموسم آخر في فترته الثانية مع النادي.

وتوّج دي ماريا بلقب دوري أبطال أوروبا، وبلقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقبين لكأس إسبانيا مع ريال مدريد، كما توج بخمسة ألقاب للدوري الفرنسي ومثلها بالكأس مع باريس سان جيرمان ، وفاز بالدوري البرتغالي مع بنفيكا. وعلى المستوى الشخصي فاز بجائزة لاعب العام في بلاده عام 2014، وهو ذات العام الذي تأهلت فيه الأرجنتين لنهائي مونديال البرازيل لكنها اصطدمت بألمانيا التي فازت باللقب.

ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب)