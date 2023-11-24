"وداعا لأجمل شيء في مسيرتي".. دي ماريا يقرر اعتزال اللعب دوليا

قرر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم، اعتزال اللعب دوليا مع منتخب بلاده بعد بطولة "كوبا أمركا" لكرة القدم المقررة صيف عام 2024 في الولايات المتحدة.
وكتب دي ماريا الخميس (23 نوفمبر/تشرين الثاني 2023) عبر حسابه على إنستغرام "مع كل الألم الذي في روحي والغصة في حلقي أقول وداعا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي".
وتابع لاعب بنفيكا البرتغالي، البالغ من العمر 35 عامًا، "ستكون هذه هي المرة الأخيرة التي أرتدي فيها قميص الأرجنتين". في إشارة إلى التاريخ المذكور. وشارك دي ماريللمرة الأولى مع منتخب بلاده عام 2008 ومنذ ذلك الحين لعب 138 مباراة دولية، وسجل 29 هدفا.
أما على مستوى الأندية، فقد حمل دي ماريا قميص كبار الأندية على غرار ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي.
كما حصد النجم الأرجنتيني على الميدالية الذهبية في أولمبياد 2008، وتوّج بلقب كأس كوبا أمريكا في 2021، وبطولة كأس العالم في مونديال قطر 22، حيث سجل هدفا في ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الرسمي لمباراة النهائي أمام فرنسا بالتعادل بثلاثة أهداف لكل منهما.
حاليا، لدي ماريا عقد مع بنفيكا ممتد حتى عام 2024، مع خيار التمديد لموسم آخر في فترته الثانية مع النادي.
وتوّج دي ماريا بلقب دوري أبطال أوروبا، وبلقب الدوري الإسباني إضافة إلى لقبين لكأس إسبانيا مع ريال مدريد، كما توج بخمسة ألقاب للدوري الفرنسي ومثلها بالكأس مع باريس سان جيرمان ، وفاز بالدوري البرتغالي مع بنفيكا. وعلى المستوى الشخصي فاز بجائزة لاعب العام في بلاده عام 2014، وهو ذات العام الذي تأهلت فيه الأرجنتين لنهائي مونديال البرازيل لكنها اصطدمت بألمانيا التي فازت باللقب.
ع.ج.م/و.ب (د ب أ، أ ف ب)
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
أوتو نيرتس ( 1926 ـ 1936)
على الرغم من أن المنتخب الألماني بدأ في لعب مباريات دولية منذ عام 1908، إلا أن أول مباراة بمدرب رسمي لم تكن إلا في عام 1927. أوتو نيرتس (الثالث من اليسار)، الطبيب والمعلم ولاعب سابق لكرة قدم، قاد المنتخب الألماني لتحقيق أول نجاحاته. حيث أحرز معه في نتيجة مفاجئة المركز الثالث في كأس العالم 1934 بإيطاليا.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
زيب هيربيرغر (1936 ـ 1942 ـ 1950 ـ 1964)
شهدت حقبة الفترة النازية تولي زيب هيربرغر قيادة المنتخب الألماني لفترة امتدت لست سنوات. وبعد انتهاء الحرب واصل هيربيرغر تدريبه للمنتخب الألماني وخلق المفاجأة بفوزه بكأس العالم عام 1954 بقيادة الكابتن فريتس فالتر. وأطلق على هذا الإنجاز لقب "معجزة بيرن" . وبالرغم من هذا النجاح، لم يتمكن هيربيرغر الذي يُلقب بـ "الرئيس"، والذي ترك بصمة كبيرة في كرة القدم، من تكرار هذا الإنجاز في وقت لاحق.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
هلموت شون (1964 ـ 1978)
هيربيرغر يسلم منصبه لمساعده الوفي والذي عمل معه لفترة طويلة هيلموت شون (يمين الصورة). المدرب الجديد أدار الفريق بطريقة مختلفة تماما عن سلفه، إذ أصبح يستشير اللاعبين ويسمح لهم بالمشاركة في اتخاذ القرارات، وهو ما انعكس أيضا على النتائج داخل أرض الملعب. فقد نجحت ألمانيا عام 1972 في الفوز ببطولة أمم أوروبا. وفي عام 1974 توج المنتخب الألماني بكأس العالم.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
يوب ديرفال ( 1978 ـ 1984 )
بعد فترة المدرب هيلموت شون والتي انتهت بعد كأس العالم 1978، تم تعيين المدرب المساعد يوب ديرفال لقيادة المنتخب الألماني. ديرفال بدأ مسيرته بـ 23 مباراة بدون هزيمة وحقق أول لقب له وهو بطولة أمم أوروبا 1980. وفي كأس العالم 1982 وصل مع منتخب ألمانيا الغربية إلى المباراة النهائية. ولكن بعد الخروج من الدور الأول في بطولة أمم أوروبا 1984 والانتقادات التي وجهتها له الصحافة، استقال ديرفال من منصبه.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
فرانتس بيكنباور ( 1984 ـ 1990)
عام 1984 تولى فرانتس بيكنباور الذي كان من أشهر نجوم الكرة في ألمانيا آنذاك مهمة قيادة المنتخب الألماني. نجح بيكنباور الملقب بالقيصر، في بلوغ نهائي كأس العالم في المكسيك عام 1986 . لكنه خيب آمال الجميع في بطولة أمم أوروبا 1988 عندما خرج من الدور نصف النهائي أمام هولندا، قبل أن ينجح في تتويج مسيرته التدريبية بلقب كأس العالم مع المنتخب الألماني في إيطاليا عام 1990.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
بيرتي فوغتس ( 1990 ـ 1998)
قبل مغادرته لمنصبه، تنبأ بيكنباور بأن "ألمانيا لن تُقهر لسنوات قادمة"، مما جعل المسؤولة كبيرة على عاتق خلفه بيرتي فوغتس. خيب المدرب الجديد آمال الجماهير بعد الخسارة في نهائي بطولة أمم أوروبا 1992، وأيضا بالخروج من دور ربع النهائي في كأس العالم 1994 . لكن فوغتس أعاد الفرحة للجماهير بعد تحقيق لقب بطولة أمم أوروبا 1996. وفي عام 1998 استقال فوغتس من منصبه بعد الخروج المبكر من مونديال 1998 بفرنسا.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
إريش ريبيك (1998 ـ 2000)
هل أنا المدير الفني أم أنت؟ شهدت عملية تعيين إريش ريبيك (على اليسار) كمدير فني للمنتخب الألماني بعض التخبط. في البداية تم اختيار بول برايتنر، لكن سرعان ما تراجع الاتحاد الألماني عن هذا القرار. أيضا المساعد السابق أولي شتيليكه (على اليمين)، وافق على العرض ثم تفاجأ بأنه ليس المدير الفني وإنما ريبيك. وبشكل عام لم تكن تلك الفترة ناجحة حيث شهدت خروج ألمانيا من الدور الأول في بطولة أمم أوروبا 2000.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
رودي فولير ( 2000ـ 2004 )
بعد ريبيك تستمر الفوضى: كريستوف داوم يُفترض أن يصبح مديرا فنيا للمنتخب الوطني، لكنه تعثر بسبب ورطة في قضية الكوكايين. رودي فولير يخوض مغامرة بتولي منصب المدير الرياضي، في حين كان ميشائيل سكيبه هو المدير الفني. بعد الخروج المبكر من بطولة أمم أوروبا 2004 استقال فولير من منصبه.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
يورغن كلينسمان ( 2004 ـ 2006 )
بعد ذلك تهب نسمة عليلة على المنتخب الألماني بتولي يورغن كلينسمان مسؤولية تدريب المانشافت. في هذه الفترة شهدت كرة القدم الألمانية تحولا جذريا: لاعبون شبان، قمصان حمراء وكرة قدم جريئة.. قدمت ألمانيا مستوى كبير في كأس القارات 2005. وفي كأس العالم 2006 التي أُقيمت بألمانيا حقق المانشافت المركز الثالث، فيما يُعرف بـ "أسطورة الصيف". ولكن في لحظة النجاح هذه، يتنحى كلينسمان عن منصبه.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
يواخيم لوف ( 2006 ـ 2021)
يواخيم لوف يخلف كلينسمان في منصبه ويواصل العمل بنفس الأسلوب، ما جعله يحقق نجاحات ملفتة: وصل إلى نهائي بطولة أمم أوروبا 2008 وحقق المركز الثالث في كأس العالم 2010. ومع ذلك، بدأت الانتقادات تطال لوف بعد الخروج من الدور نصف النهائي في بطولة أمم أوروبا 2012 أمام إيطاليا، لكن لوف واصل إصراره وفاز بلقب كأس العالم في البرازيل عام 2014.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
هانزي فليك ( 2021ـ 2023 )
في مايو/أيار 2021 أصبح هانزي فليك خليفة لسلفه لوف الذي كان مساعدًا له في مونديال البرازيل عام 2014 عندما تُوج المانشافت بلق كأس العالم. كان من المفترض أن يسري عقد فليك من بعد بطولة أمم أوروبا 2020 وحتى بطولة أمم أوروبا 2024 التي ستُقام في ألمانيا. لكن وبعد النتائج السيئة في عام 2023، قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم الاستغناء عن فليك الذي كان سابقًا مدربًا ناجحًا لفريق بايرن ميونيخ.
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من نيرتس إلى ناغلسمان ـ مدربو المنتخب الألماني عبر التاريخ
يوليان ناغلسمان ( منذ 2023 )
بعد رحيل فليك لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً حتى أقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم على التعاقد مع المدرب السابق لبايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان. ناغلسمان البالغ من العمر 36 عاما أصبح ثاني أصغر مدرب في تاريخ المنتخب الألماني. يمتد عقد ناغلسمان حتى انتهاء بطولة أمم أوروبا 2024. وهناك إمكانية للتمديد إذا حقق نتائج جيدة في تلك البطولة. أندرياس شتين-تسيمونيس/م.م