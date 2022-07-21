واشنطن وبرلين تدينان القصف التركي على منتجع بشمال العراق

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس (21 تموز/يوليو 2021)، الاعتداء التركي الذي طال منتجعا سياحيا وأوقع 9 قتلى و29 مصابا في محافظة دهوك بإقليم كردستان أقصى شمالي العراق.
وقدمت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية العراق ألينا رومانوسكي التعازي والمواساة بضحايا القصف الذي استهدف مكانا سياحيا في قضاء زاخو بمحافظة دهوك، إلى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي خلال لقاء جمعهما اليوم. وقالت إن "قتل المدنيين أمر غير مقبول". وأكدت استمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية القوي لسيادة وأمن وازدهار العراق.
من جهتها، طالبت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك بتوضيح ملابسات الهجوم. وندد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، بـ "الهجوم على أهداف مدنية في محافظة دهوك، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإصابة عدد أكبر".
وأضاف المتحدث أن الهجمات على المدنيين "غير مقبولة على الإطلاق، ويجب أن تكون لحمايتهم الأولوية القصوى في جميع الظروف"، مطالباً بتوضيح ظروف الهجوم والمسؤولية عنه بشكل عاجل. وأضاف أن ألمانيا "تولي أهمية قصوى لاحترام سيادة الدولة العراقية واحترام القانون الدولي".
تحركات عراقية
عراقيا دعت رئاسة البرلمان اليوم الخميس، إلى عقد جلسة عامة له يوم السبت المقبل لبحث تداعيات الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية. وذكر بيان أن رئاسة البرلمان حددت جلسة يوم السبت المقبل لمناقشة الاعتداءات التركية على الأراضي العراقية بحضور وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش.
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني قد أدان خلال جلسة طارئه عقدت برئاسة مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة الليلة الماضية بأشد العبارات "الاعتداء التركي الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك وتسبب بسقوط 9 قتلى و29 مصابا".
وقرر المجلس خلال الاجتماع توجيه وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وتوجيه وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغ قرار الإدانة.
كما تقرر "استقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة لغرض المشاورة، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا وتوجيه قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس ومتابعة أحوال جرحى الاعتداء وعائلات الشهداء وتعويضهم".
ودعا المجلس إلى "التنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات ومطالبة تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية". وجدد المجلس رفضه "أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه".
خ.س/أ.ح (د ب أ، وكالة الأنباء الإنجيلية)
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