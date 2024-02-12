واشنطن: التواصل لاتفاق بشأن الرهائن في غزة لا يزال ممكنا

منذ أسابيع تجري مفاوضات حول تهدئة بين إسرائيل وحماس بهدف الإفراج عن الرهائن، لكنها لم تحرز أي تقدّم حتى الآن. ومن المنتظر إجراء محادثات جديدة في القاهرة، ويعتقد مسؤولون أمريكيون أنه لا يزال يوجد مجال للتوصل إلى اتفاق.

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن نجاح الغارة العسكرية الإسرائيلية التي حررت رهينتين في غزة هو "نقطة تحوّل" في الحرب. وقال غالانت لدى لقائه عناصر في الفرقة الخاصة التي حرّرت ليلا الرهينتين الإسرائيليين "إنها نقطة تحول في الحملة" العسكرية التي أطلقت ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنّته حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأضاف "هذه الغارة أحدثت انقلابا في طريقة تفكيرنا، وكذلك في طريقة تفكير حماس" لأنه "فجأة أصبحت حماس ضعيفة ويمكن أن نطالها في كل مكان".

وقبل محادثات جديدة متوقعة في مصر الثلاثاء (13 شباط/فبراير 2024) بين رؤساء أجهزة مخابرات بخصوص الرهائن الإسرائيليين لدى حركة حماس وهدنة في غزة، قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اليوم الإثنين (12 شباط/فبراير 2024) إن الولايات المتحدة ليس لديها معلومات محددة حول أماكن الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة، مضيفا أن واشنطن ربما سيتعين عليها القبول باحتمال وفاة بعضهم.

فيما قال مسؤول أمريكي آخر اليوم الإثنين أيضا إن الضربات الجوية الإسرائيلية على رفح يجب ألا تؤثر على المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى الحركة.

إسرائيل تعلن تحرير رهينتين في رفح To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

مفاوضات في القاهرة الثلاثاء

وقالت مصادر مطلعة إن من المتوقع أن يستأنف مسؤولون كبار من الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل وقطر المفاوضات غدا الثلاثاء في القاهرة للعمل على إطار اتفاق من ثلاث مراحل لإطلاق سراح الرهائن وإعلان هدنة طويلة.

وجرى التوصل إلى إطار العمل في باريس الشهر الماضي خلال اجتماعات شارك فيها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ورئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنيا، ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الخارجية، ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

ومن المرجح أن تجرى محادثات هذا الأسبوع بمشاركة نفس المسؤولين على الرغم من رفض إسرائيل مقترح حماس الأسبوع الماضي الذي وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعض عناصره بأنها "أوهام".

"يجب ألا تغير الضربات المفاوضات"

لكن مسؤولين كبارا في الولايات المتحدة قالوا إنه على الرغم من وجود بنود في مقترح حماس تحول دون التوصل إلى اتفاق، إلا أنه لا يزال يوجد مجال للدفع من أجل اتفاق، وإن هذا هو ما تنوي واشنطن فعله.

لكن الصراع المحتدم في رفح أثار المخاوف من أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي على الجيب الواقع في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لجأ نحو مليون مدني هربا من القصف الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، إلى عرقلة المحادثات حول الرهائن.

وأحجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر عن تأكيد إجراء المحادثات غدا الثلاثاء، لكنه قال إن العمل العسكري الإسرائيلي "يجب ألا يؤثر بأي حال من الأحوال على المفاوضات".

وقال ميلر "لقد شنت إسرائيل حملة عسكرية مستمرة، لذا لا أعرف لماذا ستغير مجموعة جديدة من الضربات طبيعة هذه المفاوضات".

وعندما سئل عما إذا كانت إسرائيل قد التزمت بحضور محادثات الثلاثاء، قال ميلر إن واشنطن ستواصل المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن ووقف القتال.

وردا على سؤال بشأن المحادثات، قال سامي أبو زهري، المسؤول البارز في حماس، إن "حماس أبدت مرونة كبيرة في المحادثات لإنهاء العدوان وتبادل الأسرى، لكن الاحتلال لا يزال يماطل ولا يحترم الجهود التي تبذل"، حسب قوله.

يذكر أن حركة حماس ، هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

واشنطن تأسف لوفاة هند

ومن جهة أخرى، أبدت الولايات المتحدة أسفها للوفاة "المفجعة" للطفلة هند رجب (ستة اعوام) في غزة والتي استغاثت طوال أيام، طالبة المساعدة من دون جدوى، وحضت إسرائيل على إجراء تحقيق سريع في هذا الصدد. وقال ماثيو ميلر للصحفيين الإثنين: "إنها قصة مدمرة، قصة مفجعة لهذه الطفلة، وبالطبع هناك آلاف الأطفال الآخرين الذين قضوا نتيجة هذا النزاع"، مضيفا "لقد طلبنا من السلطات الإسرائيلية التحقيق في هذا الحادث بشكل عاجل".

توقع عودة وزير الدفاع لمهامه

وفي سياق آخر، يتوقع أن يستأنف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مهامه الثلاثاء بعدما تعافى من علاج خضع له في ظل تخدير عام إثر نقله إلى المستشفى في ضاحية واشنطن، وفق ما نقل البنتاغون عن أطبائه في بيان الإثنين. وكتب الاطباء "نتوقع تعافيا ناجحا"، مع "عدم توقع إقامة أطول في المستشفى" لوزير الدفاع الذي أدخِل الأحد الى وحدة العناية المركزة بسبب مشكلة في المثانة.

ص.ش/ع.ش (رويترز، أ ف ب)