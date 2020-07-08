هل لايزال بايرن ميونخ يرغب بضم المغربي حكيمي؟

رغم عدم التوصل إلى اتفاق لضم الدولي المغربي أشرف حكيمي قبل انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي، لايزال بايرن ميونخ الألماني يرغب بالتعاقد مع حكيمي، كما كشفت تقارير إعلامية.





وذكر موقعا "سبوكس" و"غول" الألمانيان أن النادي البافاري يرغب منذ وقت طويل بالتعاقد مع حكيمي، مشيرين إلى فشل محاولة من النادي البافاري لضمه قبل انتقاله إلى ميلانو، بسبب عدم الاتفاق على مبلغ الانتقال الذي طالب به وكيل أعمال حكيمي، والذي بلغ وقتها 45 مليون يورو. وانتقل حكيمي إلى إنتر ميلان الإيطالي في تموز/يوليو الماضي مقابل 50 مليون دولار (40 مليون يورو) بعقد يمتد حتى 2025، وساهم بشكل كبير في تتويج "النيراتزوري" بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.



وأشار موقع "سبوكس" إلى أن رغبة بايرن بالتعاقد مع حكيمي تعود إلى عدم رضاه عن مستوى الفرنسي بونا سار، الذي لم يستطع أن يثبت نفسه كبديل مناسب لمواطنه بنيامين بافارد، ما جعل بايرن يفكر مجدداً بحكيمي، الذي يعد من أفضل اللاعبين في مركز الظهير الأيمن.

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ولم يبد أليخاندرو كامانو، وكيل أعمال حكيمي، استغرابه من اهتمام بايرن بالدولي المغربي. وقال كامانو في تصريح نقله موقع "سيمبري إنتر": "لم أتفاجأ باهتمام بايرن ميونيخ بحكيمي، باعتبار أن البافاري واحد من أكبر الأندية العالمية ومن الطبيعي أن يسعى للتعاقد مع أبرز اللاعبين على مستوى العالم، وأشرف يبقى الأفضل في مركزه".



ورغم أن كامانو أكد أن حكيمي سعيد في إنتر، إلا أنه لم يغلق الباب أمام احتمال انتقاله إلى ميونخ، وقال: "أشرف سعيد جداً في إنتر ولا يفكر في أي شيء آخر"، وأضاف: "لكن من لا يريد اللعب لنادي بايرن ميونخ"!



م.ع.ح/خ.س