كيف ضيع دورتموند فرصة ضم حكيمي؟

منذ أشهر والحديث لا يكاد يتوقف عن النجم المغربي الواعد جذب لاعب بوروسيا دورتموند السابق الأنظار بقوة بفضل مرونته التكتيكية الكبيرة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز فوق المستطيل الأخضر.

وأمام تألق حكيمي، أبدت إدارة بوروسيا دورتموند في أكثر من مرة رغبتها الكبيرة في الحفاظ على الدولي المغربي، الذي لم يغلق بدوره الباب أبداً أمام دورتموند.بيد أن الفريق الألماني، لم يكن على ما يبدو مستعداً لفتح خزائنه بشكل أكبر، من أجل ضم حكيمي بشكل نهائي.

وفي هذا الصدد، كشفت مجلة "كيكر" أن المال هو السبب الوحيد وراء عدم تعاقد بوروسيا دورتموند مع أشرف حكيمي بصفة نهائية، وأضافت الصحيفة الألمانية نقلاً عن مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دوتموند قوله إن مبلغ 45 مليون يورو المطلوب للتعاقد مع حكيمي "غير ممكن" لأن الفريق الألماني لا يستطيع حالياً دفع هذا المبلغ الكبير، على حد وصفه.

وكشفت مجلة "كيكر" أن بوروسيا دورتموند، كان يملك فرصة كبيرة للتعاقد مع حكيمي، إذ أن عقد إعارة اللاعب (كان معاراً من ريال مدريد إلى دورتموند لمدة موسمين) كان يتضمن بنداً يتيح لدورتموند الأحقية في شراء اللاعب، في حال تقدم أي فريق آخر بعرض لضمه.

وتابعت "كيكر" أنه لو عرض بوروسيا دورتموند مبلغ 45 مليون يورو، الذي قدمه إنتر ميلان لضم اللاعب، فإن دورتموند كان سيضم الدولي المغربي بشكل تلقائي. غير أن الفريق الألماني لم يفعل هذا البند، وأعلن رسمياً نهاية الأسبوع الماضي رحيل أشرف حكيمي عن وصيف "البوندسليغا".

من جهة أخرى، كشفت شبكة "سبورت ميدياست" أن أشرف حكيمي (21 عاماً) سيصل غدا الثلاثاء (30 يونيو/حزيران) إلى مدينة ميلانو الإيطالية للخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع عقد الانضمام إلى إنتر ميلان، الذي يراهن على العودة إلى منصات التتويج في الموسم القادم.

وسينضم حكيمي إلى إنتر ميلان في صفقة ستكلف خزائن الفريق الإيطالي حوالي 45 مليون يورو، وسيحمل قميص "النيراتزوري" لمدة خمس سنوات، مقابل راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو، حسب ما كشف عنه أكثر من تقرير صحفي.

ر.م/ع.ج.م