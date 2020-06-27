 كيف ضيع دورتموند فرصة ضم حكيمي؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 29.06.2020

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رياضة

كيف ضيع دورتموند فرصة ضم حكيمي؟

بعدما أصبح انتقاله إلى فريق إنتر ميلان مسألة ساعات، كشفت تقارير صحفية ألمانية أن فريق بوروسيا دورتموند فرط في فرصة ضم لاعبه السابق أشرف حكيمي. فما هو السبب وراء ذلك؟

أشرف حكيمي

أشرف حكيمي

منذ أشهر والحديث لا يكاد يتوقف عن النجم المغربي الواعد جذب لاعب بوروسيا دورتموند السابق الأنظار بقوة بفضل مرونته التكتيكية الكبيرة، وقدرته على اللعب في أكثر من مركز فوق المستطيل الأخضر.

وأمام تألق حكيمي، أبدت إدارة بوروسيا دورتموند في أكثر من مرة رغبتها الكبيرة في الحفاظ على الدولي المغربي، الذي لم يغلق بدوره الباب أبداً أمام دورتموند.بيد أن الفريق الألماني، لم يكن على ما يبدو مستعداً لفتح خزائنه بشكل أكبر، من أجل ضم حكيمي بشكل نهائي.

مختارات

اسم وحيد برز بقوة في مباراة دورتموند أمام سلافيا براغ، إنه اسم أشرف حكيمي الذي توج بطل اللقاء، بعد أن أحرز أول ثنائية مغربية في تاريخ دوري أبطال أوروبا، بقميص بورسيا دورتموند. (03.10.2019)

حسم دورتموند وصافة الدوري الألماني للموسم الثاني توالياً بعد فوزه على ملاحقه لايبزيغ في المرحلة الثالثة والثلاثين وقبل الأخيرة. في المقابل ضمنت عدة فرق بقاءها بدوري الأضواء فيما لايزال الصراع على المركز الـ 16 مستمراً. (20.06.2020)

وفي هذا الصدد، كشفت مجلة "كيكر" أن المال هو السبب الوحيد وراء عدم تعاقد بوروسيا دورتموند مع أشرف حكيمي بصفة نهائية، وأضافت الصحيفة الألمانية نقلاً عن مايكل زورك المدير الرياضي لبروسيا دوتموند قوله إن مبلغ 45 مليون يورو المطلوب للتعاقد مع حكيمي "غير ممكن" لأن الفريق الألماني لا يستطيع حالياً دفع هذا المبلغ الكبير، على حد وصفه.

وكشفت مجلة "كيكر" أن بوروسيا دورتموند، كان يملك فرصة كبيرة للتعاقد مع حكيمي، إذ أن عقد إعارة اللاعب (كان معاراً من ريال مدريد إلى دورتموند لمدة موسمين) كان يتضمن بنداً يتيح لدورتموند الأحقية في شراء اللاعب، في حال تقدم أي فريق آخر بعرض لضمه.

وتابعت "كيكر" أنه لو عرض بوروسيا دورتموند مبلغ 45 مليون يورو، الذي قدمه إنتر ميلان لضم اللاعب، فإن دورتموند كان سيضم الدولي المغربي بشكل تلقائي. غير أن الفريق الألماني لم يفعل هذا البند، وأعلن رسمياً نهاية الأسبوع الماضي رحيل أشرف حكيمي عن وصيف "البوندسليغا".

من جهة أخرى، كشفت شبكة "سبورت ميدياست" أن أشرف حكيمي (21 عاماً) سيصل غدا الثلاثاء (30 يونيو/حزيران) إلى مدينة ميلانو الإيطالية للخضوع للفحوصات الطبية، وتوقيع عقد الانضمام إلى إنتر ميلان، الذي يراهن على العودة إلى منصات التتويج في الموسم القادم.

وسينضم حكيمي إلى إنتر ميلان في صفقة ستكلف خزائن الفريق الإيطالي حوالي 45 مليون يورو، وسيحمل قميص "النيراتزوري" لمدة خمس سنوات، مقابل راتب سنوي قدره 5 ملايين يورو، حسب ما كشف عنه أكثر من تقرير صحفي.

ر.م/ع.ج.م

  • 1. Bundesliga | Werder Bremen - FC Bayern München | Tor (0:1) (Imago Images/gumzmedia/nordphoto)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    هدف ليفاندوفسكي يحسم اللقب مبكرا

    قبل نهاية البطولة بجولتين نجح بايرن ميونيخ في الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) لموسم 2019/2020. بعدما استطاع البولندي روبرت ليفاندوفسكي مساء الثلاثاء (16 يونيو/ حزيران) أن يسجل هدف الفوز والمباراة الوحيد أمام فيردر بريمن في الجولة 32 من البطولة.

  • Deutschland Nico Kovac (imago/Sven Simon)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية مخيبة

    استهل بايرن ميونيخ حملة الدفاع عن لقبه بتعادل مخيب 2-2 أمام هيرتا برلين على أرض ملعبه "أليانز أرينا". وكان الفريق البافاري قريباً من الخسارة، إلا أنه نجح في اقتناص التعادل والحصول على نقطة واحدة فقط.

  • Bundesliga | FC Bayern München v Schalke 04 (picture-alliance/Fotostand/Ellerbrake)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    استعادة التوازن

    في الجولة الثانية من "البوندسليغا"، استعرض بايرن ميونيخ عضلاته، وحقق فوزاً عريضاً على حساب شالكه. عرفت المباراة تألق هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز "هاتريك" ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى أربع نقاط، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Deutschland RB Leipzig gegen Bayern München (imago images/opokupix)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    تعادل مُـر

    في قمة الجولة الرابعة من "البوندسليغا"، سقط بايرن ميونيخ في فخ التعادل 1-1 أمام لايبزيغ العنيد. وتقدم البايرن في الشوط الأول بهدف أحرزه الهداف ليفاندوفسكي، بيد أن لايبزيغ نجح في إدراك التعادل وتصدر الدوري الألماني برصيد 10 نقاط.

  • Fußball Bundesliga Bayern München - 1899 Hoffenheim (Getty Images/AFP/C. Stache)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    سقوط مفاجئ

    تعرض بايرن ميونيخ لخسارته الأولى في الدوري الألماني أمام هوفنهايم 1-2. وعاند الحظ بشكل كبير البايرن في تلك المباراة من الجولة السابعة في "البوندسليغا"، والتي استطاع فيها فريق بوروسيا مونشنغلادباخ احتلال الصدارة برصيد 16 نقطة.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Torwart Manuel Neuer (picture alliance/dpa/U. Anspach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    خماسية مذلة

    سحق فريق آينتراخت فرانكفورت خصمه بايرن ميونيخ بخماسية كاملة برسم الجولة العاشرة من الدوري الألماني. الفريق البافاري كان تائهاً طيلة أطوار المباراة وعجز عن إيقاف هجمات فرانكفورت، الذي أذاق البايرن خسارة مذلة هي الأسوأ له منذ عام 2009.

  • Fussball Bundesliga l Eintracht Frankfurt vs Bayern München l Enttäuschung - Kovac (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    إقالة كوفاتش

    بعد يوم واحد فقط من الخسارة أمام آينتراخت فرانكفورت، أقال بايرن ميونيخ مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش. وأكد الفريق البافاري في بيان له أن قرار التخلي عن كوفاتش أتى بتوافق بين إدارة الفريق والمدرب نفسه. وأسدل بذلك الستار عن تجربة كوفاتش التدريبية مع بايرن ميونيخ.

  • DFB Pokal | Schalke 04 vs FC Bayern München | Hansi Flick (AFP/S. Schürmann)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    مدرب مؤقت

    عين بايرن ميوينخ هانزي فليك مدربا مؤقتا للفريق خلفاً للمدرب المُقال نيكو كوفاتش. وأبدى المدرب الألماني سعادته الكبيرة بتعيينه على رأس الإدارة الفنية للفريق البافاري، مؤكداً أنه لم يفكر طويلا لقبول عرض تدريب الفريق الألماني العملاق.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Borussia Dortmund (imago images/kolbert-press)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    بداية رائعة

    في مباراة المدرب هانزي فليك الأولى، كشر الفريق البافاري عن أنيابه، ودك شباك غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة في قمة الجولة الحادية عشرة من "البوندسليغا"، لتكون تلك المباراة فرصة مواتية لهانزي فليك، من أجل تقديم أوراق اعتماده في عالم الساحرة المستديرة.

  • Bundesliga FC Bayern München vs VFL Wolfsburg - Kimmich (Imago/EIBNER/T. Weller)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    اقتراب من الصدارة

    واصل بايرن ميونيخ عروضه القوية تحت قيادة هانزي فليك، وبدأ في الاقتراب أكثر فأكثر من الصدارة. فبرسم الجولة 17 حقق الفريق البافاري فوزاً مقنعا بثنائية نظيفة على حساب فولفسبورغ، ليصعد البايرن إلى المركز الثالث برصيد 33 نقطة، وبفارق أربع نقاط فقط عن المتصدر لايبزيغ.

  • 1. Bundesliga 20. Spieltag | 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München | 2. TOR Bayern (Getty Images/Bongarts/A. Grimm)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    الصعود للقمة

    في الجولة 20، تمكن بايرن ميونيخ من اعتلاء الصدارة بعد فوزه بـ 3-1 على ماينز. وظهرت لمسة المدرب هانزي فليك بشكل واضح على الفريق، الذي استطاع استعادة بريقه المعهود بعد بداية موسم مخيبة للآمال.

  • DFB Pokal Bayern vs Frankfurt Jubel Bayern 2:1 Lewandowski (picture-alliance/Preiss/Witters)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    رد الصاع

    واصل بايرن ميونيخ تحليقه وحيداً في صدارة "البوندسليغا" وحقق فوزاً عريضاً على آينتراخت فرانكفورت بـ 5-2. البايرن تسيد المباراة وكان الأفضل طيلة أطوارها ما مكنه من الفوز بنقاطها كاملة ورد الصاع لفرانكفورت، الذي تفوق على البايرن في النصف الأول من الموسم بخماسية مقابل هدف واحد.

  • Deutschland Bundesliga | Borussia Dortmund - FC Bayern München | Torjubel (0:1) (picture-alliance/dpa/F. Gambarini)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    توسيع الفارق والاقتراب من اللقب

    نجح بايرن ميونيخ في إلحاق الهزيمة بمطارده المباشر وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند. ويدين الفريق البافاري بالفضل في تلك المباراة ليوشوا كيميش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد. وساعد هذا الفوز البايرن على توسيع الفارق مع بوروسيا دورتموند إلى سبع نقاط كاملة، والاقتراب بشكل كبير للغاية من تحقيق اللقب.

  • DFB Pokal | FC Bayern Muenchen v Eintracht Frankfurt (AFP/K. Pfaffenbach)

    بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020

    ماكينة أهداف

    تألق روبرت ليفاندوفسكي بشكل لافت للغاية هذا الموسم. مهاجم البايرن ينفرد بصدارة هدافي "البوندسليغا" برصيد 31 هدفاً حتى الآن. وساعدت أهداف "القناص" البايرن على الفوز بنقاط أكثر من مباراة مهمة في مسار التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم. إعداد: ر.م

    الكاتب: مهدوي رضوان


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