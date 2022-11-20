 هل حقا مونديال قطر أول بطولة ″محايدة الكربون″؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 24.11.2022

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رياضة

هل حقا مونديال قطر أول بطولة "محايدة الكربون"؟

تعهدت قطر بأن مونديال كأس العالم الذي تستضيفه سيكون أول بطولة محايدة كربونيا، بيد أن خبراء ألقوا بظلال من الشكوك حيال ذلك الأمر. فكيف يمكن تنظيم بطولة رياضية كبيرة خالية من الانبعاثات الكربونية؟

جرى إنشاء ملعب 974 في قطر باستخدام حاويات الشحن البحري

جرى إنشاء ملعب 974 في قطر باستخدام حاويات الشحن البحري

قال منظمو كأس العالم لكرة القدم في قطر إن المونديال سيكون أول بطولة محايدة كربونية في التاريخ، بيد أنه في المقابل، قالت منظمات إن مثل هذه المزاعم تعد "مضللة" للعامة وسط تحذيرات من أن البطولة تثير مخاوف بيئية تتعلق بالانبعاثات الكربونية والنفايات واستخدام المياه. فقد ألقى تحقيق أجرته منظمة "كاربون ماركت ووتش" غير الحكومية بظلال من الشكوك حيال هذا الزعم إذ ذكر أن منظمي البطولة عمدوا إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير على الأرجح.

وفقا للأرقام الرسمية، فإن مونديال قطر سوف يتسبب في انبعاثات كربونية تصل إلى حوالي 3.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وهو نفس معدل الانبعاثات السنوية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال منظمو البطولة إن معظم الغازات المسببة للاحتباس الحراري  خلال البطولة سيكون مصدرها الرحلات الجوية واستضافة أكثر من مليون زائر فضلاً عن تشييد بنى تحتية من بينها سبعة ملاعب جديدة.

وفي ذلك، قالت قطر إنها سوف تعمل على تخفيض الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري عن طريق تركيب أنظمة إضاءة وتبريد تعمل بالطاقة الشمسية وتشييد ملاعب كروية مزودة بأنظمة إضاءة موفرّة للطاقة فضلا عن تعويض الانبعاثات التي لا يمكن تجنبها، بإنشاء مشاريع خضراء.

وقال جيل دوفراسن، مسؤول السياسة في منظمة "كاربون ماركت ووتش" والمشرف على التحقيق، إن مجال بناء الملاعب الرياضية كان أحد المجالات التي اتسمت بالابتكار فيما يتعلق بالحسابات الكربونية، مضيفا أن المنظمين قللوا من نسبة الانبعاثات بما لا يقل عن 1.6 مليون طن.

يقول المنظمون إن نظام التبريد في استاد الجنوب في جنوب مدينة الوكرة سيحافظ على صحة اللاعبين والجماهير والعشب

يقول المنظمون إن نظام التبريد في استاد الجنوب في جنوب مدينة الوكرة سيحافظ على صحة اللاعبين والجماهير والعشب

التقليل من خطورة الانبعاثات الكربونية في الملاعب

وجرى إدراج نسبة قليلة من الانبعاثات الناجمة عن أعمال التشييد والبناء في التقديرات الرسمية، فيما قال المنظمون إن الملاعب وغيرها من البنى التحتية سوف تستخدم لأحداث رياضية أخرى. وفي تعليقه على ذلك، قال دوفراسن إن هذه التقديرات الرسمية تتجاهل حقيقة مفادها أن هذه الملاعب لم يكن سيجرى تشييدها لولا استضافة قطر لكأس العالم.

وتقول قطر البلد ذات تعداد سكاني يبلغ 2.9 مليون نسمة، إن الملاعب الجديدة سوف يتم إعادة استخدامها بعد انتهاء المونديال لأغراض أخرى مثل تحويلها إلى "فنادق البوتيك" فيما رد المنتقدون بأن مثل هذه الخطط تفتقر إلى التفاصيل فضلا عن أن ملاعب رياضية في دول مثل البرازيل واليونان باتت مهجورة عقب انتهاء البطولات الرياضية.

وفي هذا السياق، قال ووكر روس، الباحث في جامعة إدنبرة ومجموعة "سبورت إيكولوجي"، إن مشاريع رياضية ضخمة باتت الآن مهجورة نظرا لعدم وجود أي رؤية حيال كيف يمكن استغلالها بعد انتهاء البطولات.

وأضاف روس أن "بناء ملاعب قليلة الاستخدام يعد من المجالات التي تنتج انبعاثات كربونية أكبر بسبب الحاجة إلى نقل المواد المستخدمة في البناء من مناطق بعيدة".

شكوك في تعويض الانبعاثات الكربونية

وبحسب التقديرات الرسمية، فإن قرابة 51٪ من الانبعاثات خلال المونديال سيكون مصدرها وسائل النقل، بيد أن دوفراسن قال إن هذه التقديرات لا تتضمن الرحلات اليومية من دول الخليج إذ من المقرر أن تقلع 160 رحلة يوميا من الكويت وعمان والسعودية والإمارات لنقل عشاق الساحرة المستديرة إلى قطر.

في المقابل، انتقد تحقيق منظمة "كاربون ماركت ووتش" الخطط التي أعلنها منظمو المونديال بشأن مسألة تعويض الانبعاثات الناجمة في وسائل النقل وغيرها والتي لا يمكن تجنبها.

وقال التحقيق إنه جرى إصدار حوالي مائتي من أصل 1.8 مليون طن من الاعتمادات المخطط لها فيما جاء جميعها من مشاريع للطاقة المتجددة  في صربيا وتركيا والهند عبر منظمة أنشأتها قطر.

يقول نشطاء البيئة إن منظمي مونديال قطر أضاعوا فرصة تنظيم بطولة خالية من النفايات

يقول نشطاء البيئة إن منظمي مونديال قطر أضاعوا فرصة تنظيم بطولة خالية من النفايات

وقد ألقت منظمة " غرينبيس" البيئية بظلال من الشكوك حيال الخطط القطرية.

وفي ذلك، قال جوليان جريصاتي، مدير البرامج في "غرينبيس" بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن مثل هذه الخطة لن تنجح، مضيفا أن الطرح القائل بأنه يمكن تعويض الانبعاثات "ليس سوى إلهاء عن العمل المناخي الحقيقي والذي يتضمن تقليل الانبعاثات الناجمة عن الوقود الأحفوري الذي يعد مصدر الانبعاثات الرئيسي وذلك بأسرع وقت يمكن."

مختارات

المياه والنفايات خلال المونديال

يشار إلى أن الانبعاثات ليست مصدر القلق البيئي الوحيد الذي يشكله تنظيم حدث رياضي كبير مثل  مونديال كأس العالم في قطر إذ ذكر جريصاتي أن استخدام المياه يعد أيضا مبعثا للقلق خاصة في ظل شح موارد المياه في قطر.

وأضاف أن كل معلب كروي يحتاج إلى قرابة عشر آلاف لتر من المياه المحلاة يوميا خلال فصل الشتاء فقط.

الجدير بالذكر أن تحلية المياه تعد المصدر الرئيسي لإمدادات المياه المنزلية  في قطر فيما تعتبر تحلية المياه عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة خاصة الوقود الأحفوري فضلا عن أنها تضر بالكائنات المائية.

وقال جريصاتي إن النفايات تثير قلقا بيئيا رغم تأكيد منظمي المونديال على أنه سيُجرى إعادة تدوير  60٪ من النفايات خلال البطولة فيما سيتم تحويل 40 من المخلفات إلى طاقة.

وفي ذلك، أكد جريصاتي أن حرق النفايات لتوليد الطاقة يتسبب في انبعاثات كربونية، مضيفا "لقد ضاعت فرصة كبيرة لتنظيم أول بطولة تحقق صفر نفايات أو مسابقة رياضية خالية من النفايات. كان هناك طموحات لتحقيق هذا".

وقال نشطاء البيئة إن أحد أوجه التغيير الذي كان من الممكن أن يحدثه المونديال يتمثل في فرضية تشييد شبكة سكك حديدية بين دول الخليج واستضافة المباريات في كافة أنحاء المنطقة أو حتى إقامة الحدث الرياضي من دون جماهير مثل أولمبياد طوكيو.

استدامة البطولات الرياضية الكبرى؟

الجدير بالذكر أن كافة الأحداث الرياضية الضخمة السابقة ألقت أضرارا على البيئة إذ تسبب "مونديال روسيا" عام 2018 من انبعاثات بلغت أكثر من مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون فيما تسببت دورة الألعاب الأولمبية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 2016 في إصدار انبعاثات بلغت 4.5 مليون طن.

سفينة سياحية في ميناء الدوحة للتعامل مع نقص أماكن الإقامة في قطر

سفينة سياحية في ميناء الدوحة للتعامل مع نقص أماكن الإقامة في قطر

ورغم صعوبة المقارنة بين الأحداث الرياضية الكبرى، إلا أن دوفراسن شدد على ضرورة التدقيق في هذه المسالة خلال مونديال قطر  نظرا لأن المنظمين يتباهون بمسالة أن المسابقة تعد أول بطولة محايدة الكربون.

وقال دوفراسن "اتخذت الفيفا واللجنة المنظمة القطرية هذا القرار رغم أنهم ليسوا في حاجة إلى ذلك، لكنهم أقدموا على ذلك لتدشين حملة خضراء والقول بإن البطولة محايدة الكربون. وهذا ما يعد إشكالية لنا".

وقال نشطاء البيئة إن منظمي مونديال قطر أضاعوا فرصة لإحداث تغيير جوهري في سياق الحفاظ على البيئة في البطولات الكبرى. وفي ذلك، قال جريصاتي إن كأس العالم وغيره من الأحداث الرياضية الكبرى يمكن أن تساهم في تحقيق "تحول منهجي حقيقي، نظرا لأنها تجذب اهتماما كبيرا فضلا أن جذب الكثير من الاستثمار وتخلق زخما".

ويرى نشطاء البيئة أن مثل هذه البطولات قد تسهم في زيادة التوعية حيال قضايا الاستدامة حول العالم،  وفقا لما ذكره لويس بلاوستين، مؤسس منظمة EcoAthletes، التي تشجع الرياضيين على القيام بحملات مناخية.

وقال إن الرياضيين هم "الأشخاص الأكثر تأثيرا على هذا الكوكب" حيث قادوا حملات اجتماعية عديدة، مستشهدا في ذلك بحفل افتتاح أولمبياد ريو عام 2016 حيث تضمن سبع دقائق لتسليط الضوء على خطورة ظاهرة تغير المناخ.

وأضاف بلاوستين أنه يتعين "دفعهم للاهتمام بظاهرة تغير المناخ وبعد ذلك اكتشاف طريقة لدفعهم أيضا إلى اتخاذ إجراءات".

 

أليستير والش / م ع

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد لوسيل - استدامة مع نقوش إسلامية

    يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام والأواني، وغيرها من القطع الفنية التي وجدت في أرجاء العالم العربي والإسلامي. روعي في تشييده توظيف مجموعة من ممارسات الاستدامة، بما فيها سقف مصنوع من مادة متطوّرة تساعد في توفير الحماية من الرياح الساخنة والأتربة، والسماح بنفاذ قدرٍ كافٍ من ضوء الشمس لنمو العشب في الملعب مع توفير الظل.

  • إستاد لوسيل

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب نهائي المونديال

    يقع إستاد لوسيل على بعد 16 كلم شمال الدوحة، وسيستضيف ملعبه 10 مباريات حتى نصف النهائي والنهائي المنتظر. وسيتحوّل الملعب، البالغة سعته 80 ألف متفرج، إلى مركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل الحديثة بعد انتهاء المونديال: "مدارس، ومتاجر، ومقاهٍ، ومرافق رياضية، وعيادات صحية". واشتُق اسم المدينة من "الوسل" وهي نبتة نادرة تعتبر منطقة لوسيل موطنها الأصلي.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد البيت - بيت سكان البادية

    افتتح في 9 أيلول/ سبتمبر 2022 بمباراة بين الزمالك بطل مصر والهلال بطل السعودية. استوحي تصميم استاد البيت من بيت الشّعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مرّ التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء قطر بحثاً عن الكلأ والماء. سعته 60 ألف متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على بعد 43 كلم من وسط المدينة. شهد هذا الاستاد تسجيل رقم قياسي في فرش الأرضية العشبية.

  • إستاد البيت

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    ملعب القمة النارية بين ألمانيا وإسبانيا

    بدأت الحديقة العامة في المنطقة المحيطة بإستاد البيت في استقبال الجمهور منذ شباط/فبراير 2020. وإستاد البيت مجهز بسقف قابل للطي بالكامل وسيستضيف 9 مباريات بينها الأولى لقطر أمام الإكوادور وقمة ألمانيا-إسبانيا في دور المجموعات، حتى الدور نصف النهائي. صُمّمت مقاعد الجزء العلوي من المدرجات بشكل قابل للتفكيك بعد انتهاء كأس العالم.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الجنوب من تصميم زها حديد

    شُيد في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان. يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد 23 كلم من وسط الدوحة وبسعة 40 ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال. صمّمته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد، مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية، في تخليد لتراث مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي عُرفت عبر التاريخ كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

  • إستاد الجنوب

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    من الوكرة إلى الجنوب

    إستاد الجنوب مجهّز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي. سيستضيف 7 مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ16. أُعلن عن جاهزيته في 16 أيار/مايو 2019 خلال استضافته نهائي كأس الأمير وفوز الدحيل على السد، وتم تغيير اسمه من الوكرة إلى الجنوب.

  • إستاد أحمد بن علي

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد أحمد بن علي

    يطلق عليه أيضاً اسم (الريان)، ويقع في واحدة من أكثر المدن التقليدية في قطر. بُني الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج في موقع إستاد كان يحمل الاسم نفسه ويقع على مشارف الصحراء، على بُعد 20 كلم غرب وسط الدوحة. تتزيّن واجهته الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية. تعكس المرافق المحيطة بالاستاد طبيعة قطر، حيث تأخذ شكل الكثبان الرملية. ومن المقرر أن يستضيف 7 مباريات في المونديال حتى دور الـ16.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد خليفة الدولي 

    شاهد على تاريخ كرة القدم وألعاب القوى في البلاد. تمّ تجديده وإضافة 12 ألف مقعد جديد لاستضافة كأس العالم. أصبح أول استادات المونديال جاهزية في 19 أيار/مايو 2017، عندما استضاف نهائي كأس الأمير بحضور أكثر من 40 ألف متفرج. يقع الإستاد التاريخي الذي تم تشييده عام 1976 في قلب مؤسسة "أسباير زون" وعلى مقربة من مستشفى "سبيتار" في منطقة الريان.

  • إستاد خليفة الدولي 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    متحف قطر الرياضي

    سيستضيف خلال المونديال 8 مباريات حتى دور الـ16 إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث. استضاف الإستاد الذي يبعد 13 كلم عن وسط الدوحة العديد من الفعاليات مثل دورة الألعاب الآسيوية 2006، كأس آسيا 2011، بطولة العالم لألعاب القوى 2019، بطولة كأس الخليج 24 وكأس العالم للأندية 2019. يعلو سقفه قوسان ويتصل من خلال ممر مشاة قصير بمتحف 3-2-1 قطر الأولمبي والرياضي.

  • إستاد الثمامة

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد الثمامة - تصميم قطري

    هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير مجهّز بتقنية التبريد. يمتاز بتصميمه المستوحى من "القحفية" أو قبعة الرأس التقليدية التي يرتديها الرجال والأطفال في أنحاء العالم العربي. صمّمه المعماري القطري إبراهيم الجيدة، وسيستضيف 8 مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي. يتسع لأربعين ألف متفرج ويقع على بعد 13 كلم جنوب وسط الدوحة.

  • إستاد المدينة التعليمية

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد المدينة التعليمية - مقر منتخب السيدات

    تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة تعكس نور الشمس، وتبدي تغيراً في ألوانها كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس. يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على بُعد 12 كلم من وسط المدينة. سيتحول الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج بعد المونديال إلى مقرّ لمنتخب قطر الوطني للسيدات. سيستضيف 8 مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي.

  • إستاد ٩٧٤ 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    إستاد 974 - أول إستاد قابل للتفكيك

    يدخل في بنائه 974 حاوية للشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، مستوحياً تصميمه من الإرث البحري والتجاري لقطر. كان مقرراً أن يُطلق عليه اسم (راس أبو عبود) حيث يتناغم مع اسم ميناء يقع على مقربة منه. يُعدّ أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال

  • إستاد 974 

    بالصور.. تعرف على ملاعب بطولة كأس العالم قطر 2022

    أهلا بكم في كورنيش الدوحة

    تتسع مدرجات إستاد 974 إلى 40 ألف مشجع ويطلّ على كورنيش الدوحة وناطحات السحاب في منطقة الخليج الغربي وبالإمكان الوصول إليه عبر محطة مترو تبعد مسافة 800 متر. سيستضيف 7 مباريات حتى دور الـ16، ويقع على مقربة من مطار حمد الدولي على بعد 10 كلم شرق وسط الدوحة. إعداد: عماد حسن


 

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