 هل تستغل روسيا والصين تفشي كورونا لنشر الأخبار الكاذبة؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 02.04.2020

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أخبار

هل تستغل روسيا والصين تفشي كورونا لنشر الأخبار الكاذبة؟

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ضرورة التصدي للأخبار الكاذبة التي تستهدف الاتحاد الأوروبي في ظل تفشي كورونا، وذلك في لقاء عبر الفيديو مع نظرائه من دول حلف شمال الأطلسي.

ثمة اتهامات لروسيا والصين بصفة خاصة بالرغبة في ضرب رأس المال من خلال دعاية حكومية.

ثمة اتهامات لروسيا والصين بصفة خاصة بالرغبة في ضرب رأس المال من خلال دعاية حكومية.

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي التصدي للأخبار الكاذبة الموجهة من حكومات معينة والتي تستهدف الاتحاد الأوروبي في ظل وباء كورونا.

وأشار ماس اليوم الخميس (الثاني من نيسان/أبريل 2020) في لقاء عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس) مع نظرائه من دول حلف الأطلسي إلى أن البعض حاول استغلال الوضع الحالي لأغراض دعائية.

Heiko Maas (Getty Images/AFP/L. Marin)

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

وأكد الوزير الاتحادي أنه يجب اتخاذ رد فعل ضد الأخبار الزائفة، من خلال "إجراءات مضادة" تستند على حقائق، سواء داخل التحالف العسكري أو في الاتحاد الأوروبي. وقبل بدء اللقاء أعلن وزير الخارجية الألماني التزام بلاده بوعودها بشأن زيادة نفقات الدفاع التي تساهم بها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) رغم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وثمة اتهامات لروسيا والصين بصفة خاصة بالرغبة في ضرب رأس المال من خلال دعاية حكومية. يذكر أن المفوضية الأوروبية أعربت عن استيائها مؤخراً من أن كثيراً من المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا المستجد تأتي من روسيا، لافتة إلى أن المصادر ارتبطت جزئياً بالكرملين.

وبحسب حملة "الاتحاد الأوروبي في مواجهة التضليل الإعلامي"، هناك حوالي 26 تقريراً لوسائل إعلام مقربة من الكرملين، نشرت في الفترة من 22 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى الأول من نيسان/أبريل الجاري، أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يسجل "فشلاً" في مواجهة أزمة كورونا.

مشاهدة الفيديو 01:58

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وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها المناقشات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، وذلك بسبب قيود السفر وإجراءات التباعد الهادفة إلى الحد من تفشي انتشار فيروس كورونا. وناقش الوزراء سبل تنسيق جهود الاستجابة بشكل أوثق. وساعد الحلف بالفعل في توصيل إمدادات طارئة إلى أعضائه الأكثر تضرراً مثل إيطاليا وإسبانيا.

ويعمل الحلف على منع انتشار التضليل المعلوماتي بشأن كورونا، ويشير الكثيرون في ذلك الأمر إلى روسيا والصين. وقبل المناقشات كان الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قد قال: "هدفنا الأساسي هو ضمان ألا تتحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة أمنية". 

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الحلف سيسرع من وتيرة تسليم المساعدات الطبية إلى الحلفاء الذين يعانون أكثر من غيرهم من وباء فيروس كورونا، ولكن يجب أن يركز على الدفاع عن أوروبا. وجاءت تصريحات ستولتنبرغ بعد مناورات حربية روسية كبيرة اعتبرها الحلفاء إشارة من موسكو.

م.ع.ح/ع.ش (د ب أ، رويترز)

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/Sven Simon/F. Hoermann)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية إلزامية؟

    هل ستفرض ألمانيا الكمامة الطبية على مواطنيها؟ بعد تعميم الأمر في آسيا، نصح معهد روبرت كوخ الألماني بارتداء الكمامة في ألمانيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا. تُعد مدينة يينا في ولاية تورنغن الواقعة في وسط ألمانيا أول مدينة ألمانية تفرض استعمال الكمامة عند التسوق وركوب وسائل المواصلات بدءاً من السادس من شهر إبريل/ نيسان. كما تتقبل المدينة الأوشحة كبديل للكمامة.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الحاجة أم الإختراع

    أدى التهافت على شراء الكمامات في بداية الأزمة إلى نفاذها في الأسواق، وهو ما أطلق العنان لخيال المبتكرين على شبكة الإنترنت لإيجاد حلول أخرى. فعلى موقع تويتر استعمل المغردون وسم "maskeauf" أو "ضع الكمامة" لمشاركة طرق مبتكرة وبسيطة لصنع الكمامات. أحد هؤلاء كانت مصممة الأزياء كرستين بوشو من مسرح مدينة كوتبوس الألمانية التي قامت بتفصيل عدد من الكمامات لفرق الإسعاف والصليب الأحمر الألماني.

  • Bildergalerie Schutzmasken in Deutschland (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    الضحك أفضل دواء

    لا يعني وضع الكمامة الواقية بالضرورة ألا يبتسم الشخص إذ يمكن الجمع بينهما، كما فعلت مانشا فريدريش من مدينة هانوفر الألمانية. إذ قامت الفنانة الألمانية بصنع كمامات على أشكال وجوه ضاحكة وحيوانات أليفة لمواجهة كورونا بطريقة طريفة، كما راعت أن يكون القماش الداخلي للكمامة قابلاً للتبديل.

  • Slowakei Regierung Vereidigung (Reuters/M. Svitok)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وقاية على أحدث صيحات الموضة

    لفتت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا الأنظار بكمامتها الواقية التي تناغم لونها مع لون فستانها. وكانت جمهورية التشيك وسلوفاكيا في مقدمة الدول التي فرضت الكمامات الواقية في منتصف آذار/ مارس عند التواجد في الأماكن العامة أو الذهاب للتسوق، وتبعتهما النمسا في فرض الكمامة عند الذهاب للأسواق.

  • BdTD China Shenyang Paar tanzt im Freien (AFP)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    وللرومانسية كماماتها!

    كانت الصين من مقدمة الدول التي فرضت وضع الكمامات الواقية. لكن هذه الإجراءات الحكومية المشددة لم تمنع هذا الثنائي من التمتع بالرقص في الأجواء الربيعية بمدينة شينيانغ الصينية.

  • Israel Jerusalem Coronavirus (picture-lliance/dpa/I. Yefimovich)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    لا تساهل في إجراءات الوقاية

    في إسرائيل أيضاً فُرضت إجراءات وقائية صارمة لمواجهة فيروس كورونا. فرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أمر بفرض حظر تجوال بإشراف الشرطة والجيش. يجب على الجميع الالتزام بالتعليمات، ففي الصورة يطالب شرطي يرتدي الكمامة بمدينة القدس أحد اليهود المتدينين بالعودة لمنزله.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Imago Images/ZUMA Wire/A. Hasaballah)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    كمامات فنية

    أما في قطاع غزة فيحاول الفنانون تشجيع المواطنين على وضع الكمامات، حيث قاموا برسم الأشكال الفنية المبهجة عليها. فرضت حكومة القطاع على السكان منع التجمعات وتقييد للخروج من المنزل، وأدى ذلك إلى إلغاء "مسيرات العودة" خوفاً من انتشار العدوى.

  • Coronavirus in Kolumbien Bogota Polizist mit agressivem Mundschutz (AFP/L. Robayo)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    ظهور "الرجل الأخضر" في كولومبيا

    اختارت الشرطة الكولومبية تصميمات مثيرة للجدل على الكمامات الواقية. تُظهر الصورة شرطي يرتدي كمامة مرسوم عليها وجه "الرجل الأخضر" المعروف باسم "هولك"، وهو شخصية خيالية ابتكرها الفنانين الأمريكيين ستان لي وجون كيربي وظهرت في مجلات الأبطال الخارقين في 1962 وفي العديد من الأفلام والمسلسلات. ويُعد هولك أحد أقوى الأبطال الخارقين، مما يطرح التساؤل عن سبب اختيار هذا الشرطي له.

  • BG Corona Schutzmasken weltweit (Getty Images/AFP/L. Venance)

    الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

    مشاكل في فرنسا بسبب الكمامات

    قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة أحد مصانع تصنيع الكمامات والملابس الواقية في سانت بارتيليمي دانجو بغرب فرنسا. أدى نقص الملابس والمعدات الوقائية إلى رفع مئات الأطباء لدعوى قضائية ضد الحكومة لعدم توفيرها لهم في هذا الوقت الحرج. إلا أن العديد من الأطباء مازالوا يقومون بأداء واجبهم رغم النقص. إعداد: أستريد بانغه دي أوليفيرا/ س.ح


 

 

مختارات

الكمامة.. سلاح الناس حول العالم للوقاية من كورونا

في البداية كان خبراء يقولون إنها غير فعالة في مواجهة كورونا. لكن الكمامات الواقية عادت بقوة لصدارة المشهد بعد إتجاه بعض الدول لجعلها إلزامية. في هذه الجولة المصورة نٌلقي نظرة على الكمامة الواقية حول العالم. (01.04.2020)  

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