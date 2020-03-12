 انتقادات ألمانية وأوروبية لقرار ترامب منع السفر بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

انتقادات ألمانية وأوروبية لقرار ترامب منع السفر بسبب كورونا

انتقد وزير الخارجية الألماني الرئيس الأمريكي لعدم مناقشة قرار حظر دخول الأوروبيين الأراضي الأمريكية مع شركاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي. وكذلك فعل الاتحاد الأوروبي والاتّحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا". فكيف رد ترامب؟

صورة أرشيفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الرئيس الأمريكي استثنى بريطانيا من القرار

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعدم مناقشة قرار حظر دخول الأوروبيين الأراضي الأمريكية، مع شركاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وقال ماس اليوم الخميس (12 آذار/مارس 2020)  في برلين: "إن الإشارة خلال إعلان القرار إلى أن هناك صورا من الإهمال في أوروبا تدل بصورة أكبر على أنه ربما ليست هناك أسباب موضوعية لاتخاذ هذا القرار". وأكد ماس على أن مكافحة فيروس كورونا يمثل تحديا عالميا، مضيفا: "لن يمكننا مواجهة هذا التحدي. حتى في الولايات المتحدة، إذا تم اتخاذ إجراءات مصحوبة باللوم، فنحن في حاجة إلى التعاون على مستوى العالم في هذا الإطار".

مختارات

ليست كل الأخبار المرتبطة بكورونا سيئة، فبعد ستة أيام في المستشفى، تعافت امرأة تخطت المائة عام في الصين من فيروس كورونا. حدث حرص الأطباء في ووهان الصينية على تسجيل هذا الحدث والاحتفال به. (12.03.2020)

أصبحت مدينة "هاله" في شرق ألمانيا أول مدينة كبيرة في البلاد تغلق المدارس ودور حضانة الأطفال بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف الدراسة الجامعية وتغلق المسارح، فيما قرر حزب المستشارة ميركل تأجيل مؤتمره. (12.03.2020)

حذر الاتحاد الأوروبي من حالة إرباك قد تحدث بسبب قرار الرئيس ترامب بمنع السفر من أوروبا. ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوربي إن القرار الأمريكي اتخذ دون مشاورة أو إخطار للاتحاد، الذي رفض قادته الإجراء الأمريكي. (12.03.2020)

كان ترامب أعلن مساء أمس الأربعاء عن إغلاق الحدود الأمريكية أمام الأوروبيين - باستثناء بريطانيا- بدءا من منتصف ليل غد الجمعة ولمدة شهر. وبرر ترامب قراره بالقول إن الاتحاد الأوروبي لم يبذل ما بذلته الولايات المتحدة في الحد من الرحلات القادمة من الصين ومناطق أخرى موبؤة بالفيروس.

رئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على علقا بغضب شديد على إعلانه الذي "اتّخذ من جانب واحد ودون استشارة" الأطراف الأوروبية.

ورداً على ذلك دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره قائلاً للصحافيين الخميس إنّه لم يجد وقتاً كافياً لفعل ذلك. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لم أرغب في قضاء وقت في ذلك... يستغرق الأمر بعض الوقت... كان علينا التحرّك بسرعة". وأضاف "عندما زادوا الضرائب علينا... لم يتشاوروا معنا"، معترفاً من جهة ثانية بأنّ تعليق دخول المسافرين من دول منطقة شنغن 30 يوماً إلى الولايات المتّحدة سيكون له "تأثير كبير" على الاقتصاد.

وفي نفس السياق، حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الخميس من أن قرار الرئيس الأميركي سيلحق ضرراً بقطاع النقل الجوي المتضرر أصلاً بسبب تفشي وباء كورونا، مشدّداً على أن شركات النقل الجوي بحاجة إلى "إجراءات طارئة". وقال رئيس الاتحاد ألكسندر دي جونياك في بيان إن قرار ترامب "سيخلق ضغوطاً هائلة على التدفّق النقدي لشركات الطيران" التي "ستحتاج إلى إجراءات طارئة لتجاوز هذه الأزمة".

وأشار إلى أن وباء كوفيد-19 أدّى بالفعل إلى إفلاس شركة الطيران البريطانية "فلاي بي" في مطلع آذار/مارس. وأضاف أن "الضربة الأخيرة" التي وجّهتها واشنطن لقطاع النقل الجوي "يمكن أن تدفع آخرين في نفس الاتجاه".

خ.س/ع.ش(د ب أ، أ ف ب)

  • Deutschland Reichstag Kuppel in Berlin (picture-alliance/Bildagentur-online/De Simone-AGF)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    مبنى البرلمان الألماني مغلق أمام الزوار

    القبة والمصطبة السطحية لمبنى البرلمان الألماني (بوندستاغ) مغلقتان منذ الثلاثاء (10 مارس/ آذار 2020) إلى إشعار آخر أمام حركة الزوار للوقاية من انتشار محتمل لفيروس كورونا. وحسب معطيات البرلمان الألماني يقوم أكثر من مليوني شخص بزيارة القبة والمصطبة.

  • Skipiste Piz Boe Sellagruppe Dolomiten Italien (picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    نهاية مبكرة لموسم الرياضة الشتوية في ايطاليا

    جميع منشآت التزحلق على الجليد في ايطاليا مغلقة بسبب أزمة كورونا. والتزم أصحاب الفنادق والقطارات المعلقة في منطقة جنوب تيرول بإغلاق منشآتهم. وجنوب تيرول محببة بالأخص لدى سياح الرياضات الشتوية من ألمانيا وأوروبا الشرقية. والإغلاق يبقى قائما حتى الثالث من أبريل/ نيسان على أقرب تقدير.

  • Coronavirus - Tschechien (picture-alliance/dpa/S. Kube)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    تحذيرات سفر ومراقبة على الحدود

    بسبب وباء كورونا تكثف تشيكيا (الصورة) وبولندا إجراءات المراقبة على الحدود مع ألمانيا. ووزارة الخارجية الألمانية نفسها تحذر من السفر إلى مناطق الخطر. وفي المقابل يجب على المسافرين عبر الجو العائدين من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا توقع الخضوع للمراقبة عند دخول ألمانيا.

  • Coronavirus - Italien (picture-alliance/dpa/C. Furlan)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    إيطاليا في أزمة!

    أصدرت الحكومة الإيطالية قرارا يقضي بحظر السفر ذهابا وإيابا على أكثر من 15 مليون نسمة في مناطق الشمال التي تشمل العاصمة الاقتصادية ميلانو ومغناطيس السياحة البندقية (الصورة). كما تم حظر الفعاليات الثقافية والرياضية والدينية، وتبقى المتاحف ودور السينما والمسارح مغلقة في عموم البلاد.

  • Virus Outbreak Thailand (picture-alliance/AP Photo)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    الأسفار السياحية كعامل خطر

    باستمرار يتم وضع سفن سياحية تحت الحجر الصحي أو تُمنع من الرسو. فبعد رفض في تايلاند وماليزيا صار بإمكان سفينة كوستا فورتونا (الصورة) بألفي مسافر، بينهم 64 إيطالي، الرسو في ميناء سنغافورة. وفي أوكلاند، كاليفورنيا، بات على 2000 مسافر وأعضاء طاقم سفينة غران برينسيس الخضوع للحجر الصحي، لأن 19 منهم مصابون بفيروس كوفيد 19.

  • Japan Tourism Coronavirus (picture-alliance/dpa/M. Taga)

    في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

    آسيا تخشى خسائر كبيرة

    الآثار في آسيا تعاني بالأخص من قيود السفر على الصينيين. فبعض المواقع الأثرية مثل معبد سينسوجي (الصورة) في طوكيو ومعابد أنغكور وات في كامبوديا تسجل تراجعا قويا في الزوار. كما أعلنت وزارة السياحة في تايلاند تراجعا كبيرا في عدد السياح. وتحتل السياحة 11 في المائة من الناتج القومي.


مختارات

في صور.. إلى أين تتجه السياحة في زمن "الكورونا"؟

فيروس كورونا المستجد يهدد الحياة اليومية للبشر. والمسافرون هم الأكثر تأثرا مثل الناس الذين يعملون في قطاع السياحة. ويعيش 10 في المائة من العاملين في العالم من عائدات قطاع السياحة. فما مصير هذا القطاع في زمن الكورونا؟ (10.03.2020)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

كورونا يشل الحياة في إيطاليا  

مواضيع ذات صلة

London Flughafen Heathrow Flugzeug Landung

كورونا - العالم لم يعد "قرية صغيرة" أمام حركة المسافرين 12.03.2020

مع إعلان منظّمة الصحة العالمية فيروس كورونا "جائحة"، اتخذت دول عدة قرارات مختلفة في محاولة لوقف انتقال وانتشار الفيروس على أراضيها. تراوحت الإجراءات بين منع إصدار تأشيرات سياحية حتى وقف الرحلات الجوية.

UEFA EURO 2020 - Portugal - Ukraine

كورونا في الملاعب: روغاني يُطمئن ورونالدو في حجر صحي 12.03.2020

طمأن مدافع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي دانييلي روغاني جمهور فريقه بعدم معاناته من أي أعراض لفيروس كورونا، بينما أعلنت السلطات البرتغالية أن زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو يخضع لعزل.

Deutschland Streik am Flughafen Frankfurt

"لوفتهانزا" الألمانية توقف تشغيل 150 طائرة من أسطولها 04.03.2020

أعلنت شركة لوفتهانزا،أكبر شركة طيران ألمانية، أنها تعتزم وقف تشغيل نحو 150 طائرة من أسطولها في إطار التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا الجديد.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  