هدنة بحلول رمضان .. بايدن متفائل وحماس تلقت مقترح هدنة

ألمح الرئيس الأمريكي لاتفاق بين الإسرائيليين على عدم الانخراط في أنشطة عسكرية في غزة خلال شهر رمضان، بينما قال مصدر مطلع على محادثات باريس إن حماس تسلمت مقترح هدنة لمدة 40 يوما. وجدل بشأن تفعيل ألف شريحة اتصال في غزة.

قال مصدر كبير مقرب من محادثات باريس لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء (27 فبراير/ شباط 2024).إن حركة حماس تلقت مسودة مقترح من المحادثات بشأن الهدنة في غزة يتضمن وقفا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يوما ومبادلة معتقلين فلسطينيين برهائن إسرائيليين بنسبة عشرة إلى واحد.

وأضاف المصدر أنه بموجب وقف إطلاق النار المقترح، سيتم إصلاح المستشفيات والمخابز في غزة وإدخال 500 شاحنة مساعدات إلى القطاع يوميا وتوصيل آلاف الخيام والمنازل المتنقلة لإيواء النازحين.

وقال المصدر لرويترز إن المسودة تنص أيضا على أن حماس ستطلق سراح 40 من الرهائن الإسرائيليين بينهم نساء وقصّر تحت 19 عاما وكبار سن فوق 50 عاما ومرضى بينما ستطلق إسرائيل سراح نحو 400 معتقل فلسطيني دون إعادة اعتقالهم.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن المفاوضات الصعبة لم تحرز أي تقدم. ونقلت محطتا التلفزيون الإسرائيليتان القناة 12 و"كان" عن مسؤولين قولهم إن إطار التفاوض الذي اقترحه الوسطاء لا يزال غير متوافق مع مطالب حماس. واتهمت حماس بدورها إسرائيل بعرقلة المحادثات.

وتحاول قطر ومصر والولايات المتحدة التوسط في اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة منذ أسابيع، في اتفاق من شأنه أن يسهل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في القطاع الساحلي. ومع ذلك، فمن غير الواضح ما إذا كان الوسطاء الدوليون سيتمكنون من التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قبل 11 مارس، عندما يبدأ شهر رمضان.

بايدن: وقف النشاط العسكري في رمضان

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الإثنين عن تفاؤله بشأن وقف إطلاق نار وشيك بين إسرائيل وحركة حماس وقال في تصريحات صحفية: "مستشاري للأمن القومي يخبرني أننا قريبون من ذلك.. لم ننته بعد. آمل أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار بحلول يوم الاثنين المقبل".

كما أعلن بايدن أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، محذرا في الوقت نفسه من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.

وقال بايدن الإثنين خلال مقابلة مع برنامج الفكاهي سيث مايرز على شبكة "إن بي سي الأمريكية" إن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس. وأضاف أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح الرهائن. وقال بايدن: "رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن".

جدل حول تفعيل شرائح اتصالات قبل هجوم حماس

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الإثنين أن التقارير بشأن تفعيل مسلحين شرائح اتصالات إسرائيلية قبل هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تثير جدلا في إسرائيل. وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن الجيش اضطر لإصدار تعليق بعدما أفادت قناة 14 أمس الأول الأحد بأنه تم تفعيل نحو ألف شريحة اتصالات بصورة متزامنة قبل ساعات من قيام مسلحي حماس وجماعات أخرى بشن هجوم على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف 250 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي والاستخبارات الداخلية إن التقارير بشأن تفعيل ألف شريحة اتصال في قطاع غزة قبل الهجوم "خاطئة وبعيدة عن الحقيقة"، بحسب ما ذكرته الصحيفة. وأضافت الصحيفة أنهم قالوا إنه "تم تفعيل العشرات من شرائح الاتصال، التي كان قد تم تفعيلها خلال أحداث سابقة في الماضي" في غزة، ولكن هذه الشرائح تم استخدامها سابقا و لم يحدث أي شيء.

يذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ، أ ف ب)