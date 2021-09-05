سلسلة هجمات إرهابية شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وقد تبنى تنظيم داعش الإرهابي هذه الهجمات التي تعد الأكثر دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

حدثت هجمات باريس الإرهابية مساء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عندما قام إرهابيون باقتحام مسرح باتاكلان الباريسي وأطلقوا النار على جمهور المسرح بشكل عشوائي. كما قام آخرون في خمسة مواقع أخرى بأعمال إرهابية بينها تفجيرات انتحارية بمحيط ملعب فرنسا في ضاحية باريس الشمالية حيث كانت تُقام مباراة بكرة القدم بين الفريقين الألماني والفرنسي. بعد الهجمات أعلنت فرنسا حالة الطورائ وعززت ضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.