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هجمات باريس

سلسلة هجمات إرهابية شهدتها العاصمة الفرنسية باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. وقد تبنى تنظيم داعش الإرهابي هذه الهجمات التي تعد الأكثر دموية في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.

حدثت هجمات باريس الإرهابية مساء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 عندما قام إرهابيون باقتحام مسرح باتاكلان الباريسي وأطلقوا النار على جمهور المسرح بشكل عشوائي. كما قام آخرون في خمسة مواقع أخرى بأعمال إرهابية بينها تفجيرات انتحارية بمحيط ملعب فرنسا في ضاحية باريس الشمالية حيث كانت تُقام مباراة بكرة القدم بين الفريقين الألماني والفرنسي. بعد الهجمات أعلنت فرنسا حالة الطورائ وعززت ضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق.

14.11.2015+++ (File) Police officers patrols near the Eiffel tower in Paris, France, 14 November 2015. EPA/GUILLAUME HORCAJUELO (zu dpa «EM-Gegner für Löw-Team gesucht - Terror-Befürchtungen bei Fans hoch» am 09.12.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ (C) picture-alliance/epa/G. Horcajuelo

اعتداءات باريس ـ الفرنسيون على موعد مع محاكمة تاريخية 05.09.2021

بعد ست سنوات على اعتداءات 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 في باريس وضاحيتها، يفتح القضاء الفرنسي الأربعاء المقبل، في محاكمة تاريخية على مدى تسعة أشهر ملف المجزرة التي أوقعت 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.
ARCHIV - 13.11.2015, Frankreich, Paris: Ein bewaffneter Polizist sperrt eine Straße in der Nähe des Saint Antoine-Krankenhauses ab. Im Zusammenhang mit dem Terroranschlag in Paris vom November 2015 ist ein mit Europäischem Haftbefehl aus Belgien gesuchter Verdächtiger festgenommen worden. Der 39-jährige Bosnier befindet sich derzeit in vorläufiger Auslieferungshaft, wie die Staatsanwaltschaft Dresden am Donnerstag mitteilte. Foto: Laurent Dubrule/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ألمانيا- القبض على أحد المشتبه بهم في اعتداء "باتاكلان" 27.06.2019

تركت هجمات باريس التي نفذها إرهابيون في العاصمة الفرنسية باريس، خاصة تلك التي استهدفت "باتاكلان" صدمة لم تستفق منها أوروبا إلى غاية اللحظة. اليوم ألقي القبض في ألمانيا على أحد المشتبه بهم.
12.12.2018+++ Members of French special police forces of Research and Intervention Brigade (BRI) leave following a police operation the day after a shooting in Strasbourg, France, December 12, 2018. REUTERS/Vincent Kessler

محطات دموية .. أبرز الاعتداءات التي ضربت فرنسا 12.12.2018

ارتفعت مؤخرا حدة الاعتداءات الدامية في فرنسا، لكن هذه الدولة عانت منذ عقود من ضربات ضد المدنيين ورجال الأمن فوق ترابها. نعرض هنا جانبا من أبرز ما عانته فرنسا في مواجهة الاعتداءات الإرهابية خلال العقود الأخيرة.
HANDOUT - Fahndungsfoto der belgischen Polizei zeigt den Belgier Salah Abdeslam, Bruder eines Selbstmordattentäters von Paris (Handout vom 17.11.2015). Bei einer Serie von Terroranschlägen in Paris in der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015 wurden mindestens 129 Menschen getötet. Foto: Police Federale Belgien *** (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Police Federale Belgien, bestmögliche Qualität) ***

محكمة بلجيكية تدين المشتبه به في هجوم باريس صلاح عبد السلام 23.04.2018

أدانت محكمة بلجيكية صلاح عبد السلام المشتبه به في هجمات باريس بالقتل الإرهابي خلال واقعة إطلاق نار في بلجيكا عام 2016. ويذكر أن عبد السلام تم تسليمه إلى فرنسا، حيث يتم احتجازه في سجن بضواحي باريس.
12 avril 2016 ©PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN ; 27/04 Le parquet fédéral belge a annoncé que le seul survivant du commando djihadiste qui a commis les attentats de Paris et Saint-Denis en novembre avait été extradé mercredi matin. ARCHIVES Paris terro attack Salah Abdeslam is now in France FILES TERRORISME - ATTAQUES DE PARIS ET DE BRUXELLES - ETAT ISLMAIQUE - EI - DAESH - ABDESLAM. Luxembourg 12 avril 2016. Une personne lit, à l'aéroport, le journal belge flamand Het Nieuwsblad où se traouve à la Une et en page intérieure une photographie récente du terroriste présumé Salah ABDESLAM. PHOTO Alexandre MARCHI. (c) picture-alliance/maxpp/A. Marchi

المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس يصر على صمته أثناء محاكمته ببلجيكا 05.02.2018

رفض العضو الوحيد على قيد الحياة في المجموعات الجهادية التي نفذت هجمات باريس، في بداية محاكمته في بروكسل على خلفية قضية أخرى الرد على الأسئلة، مصرا بذلك على صمته منذ سجنه في فرنسا.

20.05.2017 +++ French Foreign Legionnaires stand guard during a meeting of France's Defence Minister with French soldiers of the Operation Sentinelle on duty at the Eiffel Tower in Paris on May 20, 2017. For the Operation Sentinelle a force of 7,000 troops has been deployed in the capital and other cities after the January 2015 attacks in Paris. / AFP PHOTO / POOL / Michel Euler (Photo credit should read MICHEL EULER/AFP/Getty Images)

ستة جرحى في هجوم بالسيارة على عسكرين بضاحية باريس 09.08.2017

قالت الشرطة الفرنسية إن ستة جنود أصيبوا جراء دهس مركبة لهم في ضاحية لوفالوا بيري في باريس. وأضافت أن اثنين منهم إصابتهما خطيرة. تفاصيل ودوافع الهجوم لا تزال مجهولة.

14.11.2015 Nov. 14, 2015 - Paris, France - CORBIS OUT = Victims of the shooting at the Bataclan concert venue in central Paris are being evacuated to receive first aid. More than one hundred people were killed and many more wounded when gunmen opened fire inside the venue as the French capital has been the target of a series of deadly attacks. Paris France PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAv111 Nov 14 2015 Paris France Corbis out = Victims of The Shooting AT The BATACLAN Concert Venue in Central Paris are Being evacuated to receive First Aid More than One Hundred Celebrities Were KILLED and MANY More Wounded When gunmen opened Fire Inside The Venue As The French Capital has been The Target of a Series of Deadly Attacks Paris France PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAv111 Copyright: Imago/ZUMA Press

فرنسا: تحديد هوية انتحاري في اعتداءات ستاد دوفرانس 18.01.2017

تقول مصادر أمنية فرنسية أن المحققين نجحوا، على ما يبدو، في تحديد الانتحاري الثاني الذي فجر نفسه في محيط ملعب "ستاد دو فرانس" في نوفمبر 2015. ويقول المحققون إن الأمر يتعلق بشخص عراقي من سكان الموصل.
Sept. 9, 2016**** A French soldier stands guard as a tourist takes pictures of her doll in front of Notre Dame cathedral, in Paris, Friday Sept. 9, 2016. A failed attack involving a car loaded with gas canisters near Notre Dame Cathedral was spearheaded a group of women that included a 19-year-old whose written pledge of allegiance to the Islamic State group was found by police, a security official said Friday. (AP Photo/Christophe Ena) | picture alliance/AP Photo/C. Ena

إمرأة في هجمات باريس الفاشلة كانت"مخطوبة" لجهاديين 10.09.2016

أعلن النائب العام الفرنسي فرانسوا مولينز أن واحدة من ثلاث نساء اعتقلن بشأن هجوم فاشل في باريس "وُعدت بالزواج" من رجلين دبرا هجمات على رجال شرطة وقس في وقت سابق من العام الجاري.
25.03.2016 *** Bewaffnete Beamte der Bundespolizei gehen am 25.03.2016 durch den Hauptbahnhof in Gießen (Hessen). Nach offizieller Darstellung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde hier am 24.03.2016 ein 28-jähriger Marokkaner festgenommen, der möglicherweise Verbindungen nach Brüssel hat. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden Dokumente und ein Handy sichergestellt, die seinen Aufenthalt in der Nähe von Brüssel belegen sollen. Foto: Boris Roessler/dpa © picture-alliance/dpa/B. Rössler

ألمانيا: اعتقال شخص مشتبه بأنه مخبر لـ "داعش" ومدبر هجمات باريس 07.07.2016

أعلن الادعاء العام الألماني أن الشرطة الألمانية قبضت على شخص يشتبه بانضمامه لتنظيم الدولة الإسلامية وتقديم معلومات للرجل الذي خطط لهجمات باريس، وبأن هذا الأخير كلفه بالاستطلاع على طريق البلقان الذي كان يسلكه اللاجئون.
ARCHIV 2013 *** epa03792467 Mongolian Tumenbayar Molom (L) competes with Belgium Mourad Laachraoui during their fight in the category of -54 kilograms for the World Championship of Taekwondo in Puebla, Mexico, 18 July 2013. EPA/Francisco Guasco +++(c) dpa - Bildfunk+++ | © picture-alliance/dpa/F. Guasco

شقيقان أحدهما أدمى بلجيكا والآخر أهداها فرحة الفوز بذهبية 20.05.2016

البلجيكي مراد العشراوي، شقيق أحد منفذي تفجيرات بروكسل وأحد مدبري هجمات باريس، يلقب بطلا لأوروبا في التايكواندو ويمنح بلجيكا أول ذهبية قارية. مراد كان أدان أعمال شقيقه نجيم وأكد انقطاع تواصله معه منذ سفره إلى سوريا.
HANDOUT - Fahndungsfoto der belgischen Polizei zeigt den Belgier Salah Abdeslam, Bruder eines Selbstmordattentäters von Paris (Handout vom 17.11.2015). Bei einer Serie von Terroranschlägen in Paris in der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015 wurden mindestens 129 Menschen getötet. Foto: Police Federale Belgien *** (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Police Federale Belgien, bestmögliche Qualität) ***

عبد السلام يلتزم الصمت أمام قضاة مكافحة الإرهاب 20.05.2016

رفض صلاح عبد السلام المتهم بالمشاركة في هجمات باريس التحدث أثناء مثوله لأول مرة أمام قضاة التحقيق الفرنسيين، حسبما صرح محاميه. فيما قالت النيابة العامة إنه مارس حقه بالتزام الصمت منذ البداية".
This undated image taken from a Militant Website on Monday Nov. 16, 2015 showing Belgian Abdelhamid Abaaoud. A French official says Abdelhamid Abaaoud is the suspected mastermind of the Paris attacks was also linked to thwarted train and church attacks. (Militant video via AP)

محكمة مغربية تسجن شقيق أباعود العقل المدبر لهجمات باريس 06.05.2016

قضت محكمة مغربية بسجن ياسين أباعود لمدة عامين بتهم تتعلق بالإرهاب. وياسين هو الشقيق الأصغر لعبدالحميد أباعود، البلجيكي، المغربي الأصل، الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجمات باريس التي وقعت العام الماضي وقتل فيها 130 شخصا.
12 avril 2016 ©PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN ; 27/04 Le parquet fédéral belge a annoncé que le seul survivant du commando djihadiste qui a commis les attentats de Paris et Saint-Denis en novembre avait été extradé mercredi matin. ARCHIVES Paris terro attack Salah Abdeslam is now in France FILES TERRORISME - ATTAQUES DE PARIS ET DE BRUXELLES - ETAT ISLMAIQUE - EI - DAESH - ABDESLAM. Luxembourg 12 avril 2016. Une personne lit, à l'aéroport, le journal belge flamand Het Nieuwsblad où se traouve à la Une et en page intérieure une photographie récente du terroriste présumé Salah ABDESLAM. PHOTO Alexandre MARCHI. (c) picture-alliance/maxpp/A. Marchi

الادعاء الفرنسي يتهم صلاح عبد السلام بالقتل بدافع الإرهاب 27.04.2016

بمجرد استلامه من بلجيكا وجهت فرنسا إلى صلاح عبد السلام تهمة القتل بدافع الإرهاب لدوره المشتبه به في هجمات تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي فى باريس. ويعتقد أن عبد السلام هو الناجي الوحيد من مجموعة نفذت تلك الهجمات.
HANDOUT - Fahndungsfoto der belgischen Polizei zeigt den Belgier Salah Abdeslam, Bruder eines Selbstmordattentäters von Paris (Handout vom 17.11.2015). Bei einer Serie von Terroranschlägen in Paris in der Nacht vom 13. auf den 14. November 2015 wurden mindestens 129 Menschen getötet. Foto: Police Federale Belgien *** (ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur bei Nennung: Foto: Police Federale Belgien, bestmögliche Qualität) ***

النيابة العامة البلجيكية تعلن تسليم صلاح عبد السلام الى فرنسا 27.04.2016

أعلنت النيابة العامة البلجيكية الأربعاء تسليم فرنسا صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس والمرتبط بمنفذي اعتداءات بروكسل. عبد السلام تم ترحيله الليلة الماضية إلى باريس، وفق معلومات النيابة البلجيكية.
13.11.2015***epa05226872 (FILE) A file handout picture provided by the Belgium Federal Police on 21 March 2016, shows Najim Laachraoui, one of the suspects of the Paris terrorist attacks, on 13 November 2015. Najim Laachraoui, formerly thought to be named Soufiane Kayal, has been arrested in the Anderlecht area of Belgium judicial sources state on 23 March 2016 after being suspected of involvement in the terror attacks that took place across Brussels, Belgium on 22 March 2016. EPA/BELGIUM FEDERAL POLICE / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES +++(c) dpa - Bildfunk+++ © picture alliance/dpa/Belgium Federal Police

تقارير: أحد انتحاريي مطار بروكسل عمل فيه لخمس سنوات 21.04.2016

كشفت إحدى القنوات التلفزيونية البلجيكية أن نجيم عشراوي، أحد انتحاريي مطار بروكسل، قد عمل فيه من قبل لمدة خمس سنوات قبل أن يغادر عام 2012 إلى سوريا ويلتحق بتنظيم "الدولة الإسلامية."
5.1.2016 Atmosphere during a tribute to the victims of Hyper Cacher supermarket one year after the terror attack that killed four, in Paris, France on January 5, 2016. Photo by Audrey Poree/ABACAPRESS.COM picture-alliance/abaca/P. Audrey

إسبانيا تقبض على فرنسي ورّد أسلحة لمهاجم متجر بباريس 13.04.2016

صرّحت وزارة الداخلية الإسبانية أنها قبضت على فرنسي يُعتقد أنه ورّد أسلحة لأميدي كوليبالي، الذي كان قد نفذ هجوما على متجر يهودي في العاصمة الفرنسية باريس ولقي مصرعة في مواجهة مع الشرطة مطلع العام الماضي 2015.
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