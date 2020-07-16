هافرتس إلى تشيلسي ليصبح "أغلى لاعب ألماني في التاريخ"

وأخيراً، أكد فريق تشيلسي الإنجليزي انتقال اللاعب الألماني كاي هافرتس، نجم فريق باير ليفركوزن، إلى صفوفه، في ثاني أغلى صفقة انتقال من البوندسليغا جعلته يصبح "أغلى لاعب ألماني في التاريخ"، بحسب مجلة "كيكر" الألمانية المتخصصة في شؤون كرة القدم.

وكان يتبقى عامان في عقد هافرتس (21 عاماً) مع ليفركوزن، إلا أن "البلوز" استطاع الظفر بخدمات لاعب المنتخب الألماني في عقد يمتد لخمس سنوات ضمن صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، وفقاً لـ"كيكر".

وقال هافرتس في بيان: "السعادة لا تسعني وأشعر بفخر كبير للانضمام إلى تشيلسي. إنه حلم تحول إلى حقيقة باللعب لفريق كبير مثل تشيلسي، وأنتظر على أحر من الجمر مقابلة زملائي والجهاز الفني".

من جهتها قالت مارينا غرانوفسكايا المديرة التنفيذية لنادي تشيلسي: "أثبت جدارته في واحدة من أفضل مسابقات الدوري في أوروبا ويلعب للمنتخب الألماني وهو موهبة واعدة مثيرة للاهتمام، وأضافت: "يسعدنا إضافة لاعب بهذه الامكانات والقدرة على اللعب في أكثر من مركز للفريق قبل انطلاق الموسم".

أما المدير الرياضي لليفركوزن، سيمون رولفس، فاعتبر أن مغادرة هافرتس "خسارة للنادي"، لكنه أكد أنه "سيفرض نفسه في إنجلترا على أعلى المستويات". وسجل هافرتس مع ليفركوزن 46 هدفاً وصنع 31 في 150 مباراة.



وبذلك تصبح صفقة انتقال هافرتس إلى تشيلسي أغلى ثاني صفقة انتقال للاعب من البوندسليغا إلى الخارج، بعد صفقة عثمان ديمبيلي الفرنسي الذي انتقل من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة في صيف عام 2017 في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، كما ذكرت "كيكر".

وهافرتس هو ثاني لاعب ألماني يتعاقد معه تشيلسي في الصيف الجاري بعد تيمو فيرنر الذي انتقل من لايبتزيغ مقابل 53 مليون يورو، وهي ثاني أغلى صفقة للاعب ألماني، فيما كان لوروا ساني إلى الموسم الماضي أغلى لاعب ألماني، عندما انتقل بـ52 مليون يورو من شالكه إلى مانشستر سيتي عام 2016.



وكانت مجلة "شبورت بيلد" قد ذكرت في وقت سابق أن هافرتس كان يحظى باهتمام كل من "ناديه المفضل" برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني وثلاثة أندية إنجليزية هي ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.

م.ع.ح/خ.س