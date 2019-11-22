من سيفوز بخدماته؟ كاي هافرتس محط اهتمام 7 أندية كبيرة

يعتبر كاي هافرتس أحد أبرز المواهب الكروية في الدوري الألماني (بوندسليغا). فبعدما نجح في فرض نفسه في تشكيلة فريقه باير ليفركوزن خلال الموسم الماضي، أصبح هافارتس الذي لم يتعد بعد سن العشرين محط اهتمام أندية أوروبية كبيرة أبدت رغبتها في ضمه إلى صفوفها مع بداية الموسم الكروي الحالي.

لكن هافارتس قرر البقاء لموسم إضافي آخر مع فريقه باير ليفركوزن الذي تمكن يوم أم من إنعاش حظوظه في تخطي دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على لوكوموتيف موسكو بهدفين نظيفين خارج القواعد.

وذكرت مجلة "شبورت بيلد" أن الدولي الألماني الشاب سيغادر نادي ليفركوزن بكل تأكيد مع نهاية الموسم، مؤكدة أنه يفاوض سبع أندية من بينها ناديه المفضل برشلونة الإسباني، بالإضافة إلى نادي بايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني وثلاث أندية إنجليزية هي ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي.

يشار إلى أن هافارتس يرتبط بعقد مع ناديه باير ليفركوزن يمتد إلى غاية 2022 دون التوفر على أي شرط جزائي، مما يجعل موقه ناديه التفاوضي في أفضل حالاته. وتتوقع "شبورت بيلد" أن يتم تحديد مستقبل هافارتس خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث يسعى نادي ليفركوزن للحصول على مبلغ 130 مليون يورو للتخلي عن خدمات هافارتس.