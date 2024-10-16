نوح درويش.. متى يخرج هانزي فليك جوهرة برشلونة التالية؟

بينما نجح نوح درويش في إبراز مهاراته الكروية مع الفئات العمرية المختلفة للمنتخب الألماني، تتصاعد الآمال برؤية الشاب الواعد صاحب الأصول العراقية يتألق قريبا مع الفريق الأول لبرشلونة. وقد يكون للمدرب فليك دور حاسم في ذلك.

قبل سنة تقريبا، تعاقد فريق برشلونة الإسباني مع نوح درويش من فريق فرايبورغ الألماني، في صفقة كلفت خزائن الفريق الكتالوني نحو مليونين ونصف مليون يورو.

وجذب درويش (18 عاما) الأنظار بقوة بفضل تألقه مع المنتخب الألماني لأقل من 17 عاما، وقاده لتحقيق عدة نتائج إيجابية. ويحمل درويش حاليا شارة عمادة المنتخب الألماني لأقل من 19 عاما، ويُتوقع أن يشق طريقه إلى المنتخب الأول قريبا.

ويبدو أن اللعب مع المنتخب الألماني الأول يمر أولا عبر التألق مع فريق برشلونة الإسباني، فقد كشف موقع "فوسبال نيوز" الألماني أن هانزي فليك مدرب برشلونة قد يلعب دورا كبيرا في بروز وتألق نوح درويش.

ويلعب درويش مع فريق برشلونة الرديف، وينتظره عمل كبير لإثبات علو كعبه وفرض اسمه بقوة مع الفريق.

يتمتع درويش بموهبة وشخصية قيادية كبيرة. صورة أرشيفية. صورة من: Marty Jean-Louis/Sipa USA/picture alliance

وتشير صحيفة "فرانكفورته روندشاو" الألمانية أن الأمور قد تتغير بشكل كبير بالنسبة لدرويش، في حال تألقه مع برشلونة الرديف.

وتابعت الصحيفة الألمانية أن مدرب برشلونة هانزي فليك على تواصل وثيق مع نوح درويش، حيث اصطحب المدرب الألماني اللاعب الشاب إلى جولة الفريق التحضيرية قبل بداية الموسم الحالي.

وفي حال تألق درويش مع فريق برشلونة الرديف فإنه قد يجد نفسه قريبا مع الفريق الأول، لا سيما وأن هانزي فليك يعرف اللاعب ويتابعه عن قرب. كما أن المدرب الألماني يُحبذ الاعتماد على الشباب، والاستفادة من موهبتهم وتعطشهم للفوز والألقاب.

وأوضح موقع "فوسبال نيوز" أن تألق نوح درويش مع برشلونة سيكون أيضا في مصلحة المنتخب الألماني الأول، خاصة وأن مدرب ألمانيا يوليان ناغلسمان يُفضل كرة القدم الهجومية. وأضاف الموقع الألماني أن نوح درويش ينتظره مستقبل كبير لما يتمتع به من مهارة كبيرة فوق الملعب.

يشار إلى أن نوح درويش كان محط عدة أندية أوروبية كبيرة، بيد أن برشلونة نجح في حسم صفقة اللاعب الواعد، الذي يرتبط مع "البلوغرانا" بعقد يمتد حتى صيف 2026.