نهاية 2023.. حظر أدوات المائدة البلاستيكية في بريطانيا!

أعلنت وزارة البيئة والزراعة البريطانية اليوم السبت (14 يناير/ كانون الثاني 2023) أن لندن ستحظر أدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في إنجلترا اعتباراً من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ذلك من أجل حماية المحيطات من التلوث بالنفايات البلاستيكية.

وستحظر أيضاً الأطباق البلاستيكية وأدوات تناول الطعام والأوعية والصواني وأنواع معينة من أكواب أو عبوات البوليسترين ذات الاستخدام الواحد، خصوصاً من الموزعين والمطاعم والفنادق وأكشاك بيع الأطعمة.

واتّخذت هذه الإجراءات بعد استشارة عامة بيّنت وجود دعم قوي لإزالة هذه الأواني من السوق. وبحسب الوزارة البريطانية، تستخدم إنجلترا 2,7 مليار قطعة من أدوات المائدة الأحادية الاستخدام سنوياً، ويعاد تدوير 10 في المائة منها فقط. وستغرَّم الشركات التي لا تمتثل للحظر، وفي حال تكرار الانتهاكات، يمكن إنزال عقوبة جنائية.

هل هذه الخطوة كافية؟

وعبرت وزيرة البيئة البريطانية، تيريز كوفي، عن "الفخر بجهودنا" للحد من التلوث البلاستيكي ولحماية المحيطات، مستشهدة بالحظر المطبق أصلاً على "الميكروبيدات وقش الشراب وعيدان تحريك المشروبات والنكاشات القطنية". وأضافت أن فرض رسوم على الأكياس البلاستيكية أدى إلى انخفاض مبيعاتها بنسبة 97 في المائة في المتاجر الكبرى.

ومع ذلك، لن يطبق الحظر على الأطباق والصواني والأوعية المستخدمة في التعبئة والتغليف في "الأطباق والأطعمة المحضرة مسبقاً للخدمة الذاتية". وتدرس الحكومة حالياً إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة تستهدف المناديل وفلاتر القهوة والأكياس.

ورحبت منظمة "غرينبيس" البيئية غير الحكومية بالحظر المفروض على "بعض المواد" المصنوعة من البلاستيك، لكنها قالت "إننا غارقون في البلاستيك وهذا القرار يشبه استخدام ممسحة للماء بدلاً من إغلاق الصنبور". وأضافت في بيان "نحن في حاجة إلى أن تتبنى الحكومة استراتيجية ذات مغزى للحد من المواد البلاستيكية مع أهداف وأنظمة لإعادة استخدام" الحاويات.

يذكر أن الأواني البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد قد حُظرت في الاتحاد الأوروبي منذ يوليو/ تموز 2021.

إ.م/ أ.ح (أ ف ب)