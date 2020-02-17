نصف مليون مجموعة واتساب معرضة للاختراق..وهذا هو الحل!

في خضم ثورة التواصل الاجتماعي واحتدام التنافس بين شبكات التواصل، تزداد أهمية حماية البيانات الشخصية. ورغم وعود الشركات التقنية بحماية بيانات المستخدمين، تظهر بين فينة وأخرى ثغرات أمنية تكشف خصوصية آلاف الأشخاص. ومن أحدث هذه الثغرات ما كشفه مختصون بالشؤون التقنية حول أن مئات آلاف مجموعات واتساب مكشوفة.
ونقل موقع هايزه الألماني المختص بالشؤون التقنية عن الصحفي جوردان ويلدون أنه يمكن العثور على روابط لدعوة الأشخاص إلى مجموعات واتساب عبر محركات البحث. وعبر تلك الروابط، بحسب الموقع، يمكن الانضمام إلى تلك المجموعات والإطلاع على الدردشة بين أعضائها دون أن يكونوا على علم بذلك.
ويشير الموقع التقني إلى أن غاية واتساب من إنشاء روابط الدعوة إلى المجموعات كان تسهيل الوصول إلى تلك المجموعات. لكن المشكلة الرئيسية، كما يرى الموقع، هي أن تكون روابط تلك المجموعات متوفرة على محركات البحث.
وكشفت الباحثة في أمن المعلومات، جين مانشون وونغ، أن الثغرة تتعلق بنحو نصف مليون مجموعة، مشيرة إلى أن شركة واتساب انتبهت للمشكلة وقامت بإجراء تعديلات لتجعل روابط المجموعات المتوفرة على محركات البحث "محتوى لا ينبغي العثور عليه".
وبحسب موقع تي أونلاين الألماني فإن روابط هذه المجموعات على محرك البحث غوغل لم تعد صالحة، إلا أن الموقع أشار إلى أن روابط مجموعات واتساب لاتزال صالحة على محركات بحث أخرى.
ومن أجل منع غرباء من الوصول إلى مجموعاتك على واتساب، ينصح الصحفي المختص بالشؤون التقنية جوردان ويلدون بتغيير رابط الدعوة إلى المجموعة (بحسب ما هو وارد في الموقع الرسمي للواتساب)، مبرراً ذلك بأن الروابط التي يتم إنشاؤها حديثاً لن تكون متوفرة على محركات البحث الرئيسية، وذلك لأن واتساب انتبهت للمشكلة وقامت بتعديل خوادمها.
م.ع.ح/ع.غ
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
بلاي بوي
قالت شركات بلاي بوي إنها ستغلق صفحاتها على موقع فيسبوك، مع تزايد الفضيحة المحيطة بالموقع. وأوضحت بلاي بوي أنها واجهت العديد من الصعوبات في النشر على فيسبوك. وأضافت أن فضيحة الخصوصية كانت القشة التي قصمت ظهر البعير بعد فترة طويلة من المشكلات التي تعرضت لها بسبب قواعد فيسبوك الصارمة في عرض الصور العارية. وقد تفاعل نحو 25 مليون مستخدم مع صفحة بلاي بوي على الفيسبوك.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سبيس إكس وتيسلا
قال رجل الأعمال الملياردير إلون ماسك، أحد كبار المستثمرين في شركة تيسلا لتصنيع السيارات الكهربائية ومنتج صواريخ سبيس إكس، على تويترإنه سيحذف حسابات "فيسبوك" الخاصة بالشركتين. وقد بدا هذا القرار عفوياً بعد أن كتب ماسك أنه "لم يدرك" وجود حساب لـ "سبيس إكس" على فيسبوك. وكان للشركتين حوالي 2.6 مليون متابع قبل حذف حسابها.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
موزيلا
أوضحت الشركة التي تقف وراء متصفح الويب الشهير فايرفوكس في بيان لها إنها "أوقفت مؤقتاً" إعلاناتها على فيسبوك. وأكدت أنها لن تحذف الحساب تماما على فيسبوك. لكنها ستتوقف عن نشر تحديثات منتظمة على حسابها. وقالت "عندما يتخذ فيسبوك إجراءات أقوى في البحث وراء مشاركة بيانات العملاء ... سنفكر في العودة".
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مصرف "كومرتس بنك"
أعلن مصرف "كومرتس بنك، أحد أكبر المصارف في ألمانيا، أنه توقف مؤقتاً عن نشر إعلاناته على فيسبوك. ونقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن مسؤول العلامة التجارية للشركة قوله "إننا سنأخذ استراحة (سوقف) إعلاناتنا على فيسبوك. وإن حماية البيانات والحفاظ على العلامة التجارية الجيدة أمر مهم بالنسبة لنا". وأضاف أن الشركة ستنتظر لفترة قبل اتخاذ أي قرارات أخرى.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
مؤسس واتس آب
كتب المؤسس المشارك لتطبيق واتسآب، برايان أكتون، في تغريدة على تويتر " لقد حان الوقت .. #deletefacebook" . وقد أصبح أكتون مليارديراً بعدما باع واتس أب إلى فيسبوك عام 2014. وعمل مؤخرا في استثمار جديد لتطبيق منافس باسم "سيجنال " إثر تركه واتسآب عام 2017.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
سونوس
قالت سونوس الشركة المصنعة للسماعات بالولايات المتحدة، إنها سحبت إعلاناتها من فيسبوك ومنصات وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك انستغرام المملوك لشركة فيسبوك. وأوضحت سونوس أن الكشف الأخير "أثار تساؤلات" حول ما إذا كانت شركة فيسبوك قد اتخذت ما يكفي من الإجراءات لحماية خصوصية المستخدمين. لكنها قالت إنها لن تتخلى عن فيسبوك بشكل كامل لأنها خدمة "فعالة بشكل لا يصدق".
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
"دكتور أوتكر"
طلبت شركة الأغذية الألمانية "د. أوتكر Dr. Oetker" من متابعيها على تويتر بالتصويت بشأن حذف حسابها على فيسبوك أم لا. وكتبت الشركة في 21 مارس/ آذار "سنحذف صفحتنا على الفيسبوك مقابل 1000 تغريدة ". وسرعان ما تم نشر أكثر من 1000 تغريدة، مما دفع الشركة إلى إلغاء تنشيط صفحتها على فيسبوك. لكنها أعادت تفعيل الحساب في اليوم التالي، وكتبت على تويتر أنه "لا يمكن" بدون فيسبوك.
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شركات عملاقة تقاطع فيسبوك!
رد فيسبوك؟
رداً على سؤال حول قرار بعض الشركات بوقف حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي، أوضحت شركة فيسبوك أن "معظم الشركات التي تحدثنا معها هذا الأسبوع تشعر بالرضا تجاه الخطوات التي حددناها لحماية بيانات الأشخاص بشكل أفضل، ولديهم ثقة بأننا سوف نستجيب لهذه التحديات ونصبح شريكاً جيداً وشركة أفضل نتيجة لذلك ". إعداد: ألكسندر بيرسون/ س.م