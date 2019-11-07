 ثغرة أمنية خطرة.. حدّث الواتساب على هاتفك الآن! | علوم وتكنولوجيا | DW | 19.11.2019

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علوم وتكنولوجيا

ثغرة أمنية خطرة.. حدّث الواتساب على هاتفك الآن!

يستمر "واتساب" حاليا في مواجهة الثغرات الأمنية والأخطاء في التطبيق. إذ كشفت الشركة عن ثغرة قد تسمح لأطراف آخرين بالوصول إلى الهواتف الذكية، وحتى إيقافها عن العمل تماماً. فكيف يمكنك حماية هاتفك؟

تطبيق واتساب

ثغرة خطيرة في واتساب

كشفت شركة "فيسبوك"، في مقال موجز، عن ثغرة أمنية في تطبيقها "واتساب"، مما قد يسمح للقراصنة الإلكترونيين بتعطيل الهاتف الذكي بالكامل أو تثبيت تطبيقات أخرى دون ملاحظتها.

هذه الثغرة الأمنية في النظام، كما ذكرت الشركة، تمكن المخترقين من تشغيل ما يسمى بـ "تجاوز سعة المخزن المؤقت" في كود "الواتساب" عن طريق ملف mp4، وهو خطأ برمجي يسمح بتجاوز السعة التخزينية المخصصة، وبمجرد القيام بذلك، يتمكن المخترق من الوصول إلى محتوى التخزين ثم تشغيل التطبيقات الخاصة به، أو إيقاف تشغيل الهاتف الذكي دون ملاحظة المستخدم، كما نقل موقع "chip" الإلكتروني الألماني.

وقالت الشركة إن نسخة أندرويد 2.19.274، ونسخة IOS 2.19.100، وهواتف "ويندوز" بما في ذلك إصدار 2.18.368، معرضة للاختراق.

وقد أعلن "واتساب" أنه تمكّن من حل المشكلة بالفعل من خلال تحديثات جديدة للإصدارات المذكورة أعلاه، أما إن كنت تستخدم أحدث إصدار فلا داعي للقلق بشأن الهجمات، كما ذكرت الشركة.

ويؤكد "الواتساب" أن على العملاء التأكد من تثبيت النسخة الأخيرة دوماً من التطبيق، لضمان حماية أكبر في المستقبل.

م.ش

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